Meteo, attesa alta pressione sull’Italia con caldo estivo: “Picchi di 30 gradi”, le previsioni dell’esperto

Attesa la rimonta dell’alta pressione che, dopo i temporali, porterà clima estivo sull’Italia da mercoledì 20 maggio. Le temperature subiranno un deciso aumento, nel weekend di venerdì 22 e sabato 23 maggio. “In alcune zone potrebbero toccare punte di 30 gradi”, ha spiegato il meteorologo Simone Abelli a Fanpage.it.

Foto ECMWF (anomalia di temperatura di venerdì 22 maggio 2026)

Dopo giornate con temperature molto al di sotto delle medie stagionali, sull'Italia è atteso il ritorno dell'alta pressione che porterà un clima quasi estivo. Una fase che dovrebbe durare almeno fino a metà della prossima settimana.

A dirlo a Fanpage.it è Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. "Al di là di qualche piccolo e insignificante disturbo che riesce a bucare l'alta pressione, il dovrebbe essere stabile e soleggiato e le temperature saliranno. Potremmo avere qualche rovescio o temporale nelle zone montuose, una classica situazione estiva", ha spiegato l'esperto.

Deciso aumento delle temperature, nei prossimi giorni assaggio d'estate

Questa situazione porterà a un deciso aumento delle temperature che andranno oltre la norma nei prossimi giorni. Una tendenza dovuta all’estensione di un vasto anticiclone che dal Nord Africa si estenderà verso l’Europa occidentale, dove probabilmente stazionerà anche nel corso della prossima settimana.

Come precisa Abelli, "oggi, mercoledì 20 maggio, dovremmo tornare intorno alla media al Nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Ancora leggermente sotto, invece, sul resto dell'Italia, dove il clima sarà ancora leggermente più fresco. Successivamente aumenteranno anche nelle altre zone".

Temperature sopra i 25 gradi, picchi di 30 attesi domenica 24 maggio

Nei prossimi giorni i valori supereranno tranquillamente i 25 gradi, che potrebbero arrivare a 30, a partire da venerdì e nel corso del weekend, quando si consoliderà l'alta pressione, ci spiega il meteorologo.

"Nei prossimi due o tre giorni l'alta pressione che arriva dal Nord Africa si rinforzerà sull'Europa occidentale interesserà per bene solo una parte del Paese, verso il fine settimana si allargherà anche sulle regioni meridionali e porterà quest'impennata delle temperature", osserva Abelli.

"Tra domenica e l'inizio della prossima settimana potremmo anche superare i 30 gradi. – conclude – Rispetto ai valori dei giorni scorsi, segneremo anche 10 gradi in più".