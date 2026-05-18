Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 maggio 2026: le regioni a rischio

Ultimi temporali sull’Italia prima del ritorno dell’anticiclone africano. Una diffusa instabilità meteorologica infatti interesserà molte zone della Penisola nelle prossime ore a causa di una perturbazione atlantica che sta lambendo il nostro Paese e che martedì 19 maggio sarà responsabile di piogge sparse e qualche temporale. La Protezione Civile ha valutato dunque per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Fino a martedì l’Italia subirà ancora gli effetti della perturbazione che ha interessato prima il nord e poi il sud con temporali che nelle prossime ore interesseranno soprattutto le zone alpine, il medio versante adriatico e le zone interne del Sud. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, martedì 19 maggio 2026, una allerta meteo gialla su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per martedì 19 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Maltempo sulle regioni centro-meridionali, le previsioni meteo per il 19 maggio

Le previsioni meteo per domani 19 maggio indicano al nord cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci e temporali sulla Liguria, Emilia Romagna e sul Triveneto mentre attese piogge sparse altrove e neve sulle Alpi. Tempo instabile con nuvolosità irregolare al Centro, con possibili rovesci localmente anche temporaleschi sulla Toscana e zone interne. Al sud invece cielo coperto con rovesci o temporali su Campania, Basilicata, Molise, Puglia e zone tirreniche di Sicilia e Calabria.