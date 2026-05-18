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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 maggio 2026: le regioni a rischio

Ultime ore di maltempo sull’Italia prima del ritorno dell’alta pressione. La Protezione Civile ha valutato per domani, 19 maggio 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni.
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A cura di Antonio Palma
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Ultimi temporali sull’Italia prima del ritorno dell’anticiclone africano. Una diffusa instabilità meteorologica infatti interesserà molte zone della Penisola nelle prossime ore a causa di una perturbazione atlantica che sta lambendo il nostro Paese e che martedì 19 maggio sarà responsabile di piogge sparse e qualche temporale. La Protezione Civile ha valutato dunque per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Fino a martedì l’Italia subirà ancora gli effetti della perturbazione che ha interessato prima il nord e poi il sud con temporali che nelle prossime ore interesseranno soprattutto le zone alpine, il medio versante adriatico e le zone interne del Sud. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, martedì 19 maggio 2026, una allerta meteo gialla su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per martedì 19 maggio:

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
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Maltempo sulle regioni centro-meridionali, le previsioni meteo per il 19 maggio

Le previsioni meteo per domani 19 maggio indicano al nord cielo molto nuvoloso al mattino con rovesci e temporali sulla Liguria, Emilia Romagna e sul Triveneto mentre attese piogge sparse altrove e neve sulle Alpi. Tempo instabile con nuvolosità irregolare al Centro, con possibili rovesci localmente anche temporaleschi sulla Toscana e zone interne. Al sud invece cielo coperto con rovesci o temporali su Campania, Basilicata, Molise, Puglia e zone tirreniche di Sicilia e Calabria.

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