Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite

Temporali intensi nella giornata di sabato sull’Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani 16 maggio 2026 una nuova allerta meteo gialla per temporali e vento forte su nove regioni.

Ancora rovesci e temporali nella giornata di sabato sull’Italia con fenomeni localmente anche molto intensi che hanno spinto la Protezione Civile a valutare per domani 16 maggio 2026 una nuova allerta meteo gialla per temporali su nove regioni, sia a nord che al centro sud, a cui si affianca una allerta per vento forte. Il nostro Paese infatti è sotto l’influenza di una vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa che spinge continue perturbazioni sulla Penisola.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Proprio l’ultima intensa perturbazione nord atlantica domani attraverserà tutto il Paese con maltempo diffuso. Temporali intensi interesseranno nelle prossime ore specialmente il versante tirrenico centro peninsulare ma piogge e rovesci riguarderanno tutto il Paese. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, sabato 16 maggio, una uova allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte e Umbria. Allerta vento inoltre in molte zone per raffiche di burrasca forte sul Tirreno centro-meridionale, Sardegna Sicilia e al Sud.

L'avviso prevede dalle prime ore di domani venti forti o di burrasca nord- occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui loro settori tirrenici e appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per sabato 16 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Maltempo intenso al Centro-Sud, le previsioni meteo per domani 16 maggio

Maltempo intenso al Centro-Sud secondo le previsioni meteo per domani 16 maggio. Temporali diffusi interesseranno tutte le regioni meridionali dal mattino e fino alla sera. Temporali sparsi anche su Toscana, Umbria e Lazio, in estensione nel pomeriggio anche alle regioni adriatiche. Al nord invece piogge diffuse, specie su Piemonte, Lombardia e Veneto.