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Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 aprile 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite

Ultimi residui effetti del maltempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 23 aprile. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e vento forte su diversi settori delle regioni meridionali.
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A cura di Antonio Palma
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Ultimi giorni di maltempo per l'Italia e ultime piogge residue prima del ritorno dell'anticiclone che porterà sole e tempo asciutto sul paese nella parte finale della settimana. Nelle prossime ore, infatti, avremo ancora tempo instabile su alcune regioni della penisola, in particolare al centro-sud, a causa di temporali e vento forte che hanno fatto scattare una allerta meteo gialla della Protezione civile per la giornata di domani giovedì 23 aprile 2026.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La perturbazione che sta attraversando l'Italia e che è responsabile di correnti instabili si sta gradualmente esaurendo lasciando spazio man mano a un cielo più soleggiato, in particolare sulle regioni settentrionali. Nella giornata di domani, però, non mancheranno ancora i residui effetti di questa instabilità meteorologica con pioggia e temporali sparsi che colpiranno in particolare il sud e forti venti settentrionali che insisteranno su diverse regioni centro-meridionali causando un ulteriore calo termico. In base a queste previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani una allerta meteo gialla per temporali su diverse zone di Calabria e Sicilia a cui si aggiungono alcune allerte meteo per vento forte e mare agitato nelle due medesime regioni e in Campania e Puglia. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani 23 aprile.

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Residuo maltempo al Centro Sud prima del ritorno del sole, le previsioni meteo di giovedì 23 aprile

Le previsioni meteo di giovedì 23 aprile indicano cielo sereno su tutto il Nord ad eccezione di piccoli annuvolamenti nelle prime ore del mattino sui settori orientali ma senza rischio pioggia. Al centro parzialmente nuvoloso solo su Abruzzo e basso Lazio ma anche qui con tempo asciutto ovunque. Al sud infine cielo nuvoloso invece su Sicilia e Calabria meridionale con piogge e temporali sparsi che saranno in attenuazione però dal tardo pomeriggio. Temperature minime in decisa diminuzione in tutto il Paese mentre le massime in forte aumento al nord e in calo sull'estremo Sud. Venti localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro e del Sud, isole comprese.

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