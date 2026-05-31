Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno: le regioni a rischio
Con l’inizio di giugno torna il maltempo sull’Italia dove, dopo le ultime ore di caldo anomalo, l’irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e intensi temporali al centro nord. Per la giornata di domani, lunedì 1 giugno, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse valutando una allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto.
Allerta meteo gialla 1 giugno: le regioni a rischio
Un nuovo cambio di fronte infatti attende gli italiani dal punto di vita meteorologico a causa del cedimento progressivo del campo di alta pressione che ha regalato un anticipo di estate. Nuove perturbazioni nei prossimi giorni irromperanno sul nostro Paese, alcune lambendo la Penisola e altre interessando in pieno l’Italia con aumento della nuvolosità e fenomeni localmente intensi. Per domani, lunedì 1 giugno, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in tutto il Veneto e le Marche e in diversi settori occidentali di Emilia Romagna, e Umbria. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani 1 giugno:
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana
Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-4, Marc-6, Marc-3, Marc-2
Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere
Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Piave pedemontano
Ultime ore di caldo anomalo, poi forti temporali: le previsioni meteo del 1 giugno
Nuvolosità in aumento al centro nord già dalla notte che porta al 1 giugno con piogge e temporali che poi nel corso del giorno tenderanno a interessare tutto il Triveneto, le aree alpine di Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte, l'Appennino ligure e l’Emilia Romagna. Le previsioni meteo per domani indicano poi nuvolosità in aumento nelle ore centrali della giornata anche lungo l’Appennino centrale e sulle aree interne, con locali rovesci o temporali che interesseranno Toscana, Marche e Umbria. Isolati piovaschi possibili anche nelle aree interne di Sardegna e al sud ma con tempo generalmente più asciutto e soleggiato.