Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno: le regioni a rischio

Maltempo in arrivo sull’Italia dove l’irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e intensi temporali al centro nord. La Protezione Civile ha valutato domani, lunedì 1 giugno, una allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni.

Con l’inizio di giugno torna il maltempo sull’Italia dove, dopo le ultime ore di caldo anomalo, l’irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e intensi temporali al centro nord. Per la giornata di domani, lunedì 1 giugno, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse valutando una allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto.

Allerta meteo gialla 1 giugno: le regioni a rischio

Un nuovo cambio di fronte infatti attende gli italiani dal punto di vita meteorologico a causa del cedimento progressivo del campo di alta pressione che ha regalato un anticipo di estate. Nuove perturbazioni nei prossimi giorni irromperanno sul nostro Paese, alcune lambendo la Penisola e altre interessando in pieno l’Italia con aumento della nuvolosità e fenomeni localmente intensi. Per domani, lunedì 1 giugno, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in tutto il Veneto e le Marche e in diversi settori occidentali di Emilia Romagna, e Umbria. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani 1 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-4, Marc-6, Marc-3, Marc-2

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Piave pedemontano

Ultime ore di caldo anomalo, poi forti temporali: le previsioni meteo del 1 giugno

Nuvolosità in aumento al centro nord già dalla notte che porta al 1 giugno con piogge e temporali che poi nel corso del giorno tenderanno a interessare tutto il Triveneto, le aree alpine di Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte, l'Appennino ligure e l’Emilia Romagna. Le previsioni meteo per domani indicano poi nuvolosità in aumento nelle ore centrali della giornata anche lungo l’Appennino centrale e sulle aree interne, con locali rovesci o temporali che interesseranno Toscana, Marche e Umbria. Isolati piovaschi possibili anche nelle aree interne di Sardegna e al sud ma con tempo generalmente più asciutto e soleggiato.