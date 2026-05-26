Maltempo, allerta meteo gialla domani mercoledì 27 maggio: le regioni a rischio per temporali

Per domani, mercoledì 27 maggio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su 5 regioni per rischio temporali.

Per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio, è prevista una forte instabilità sull'Italia, con temporali in arrivo su alcune zone del Nord della penisola: sul Veneto, infatti, in particolare sulle zone montane e pedemontane della regione, saranno possibili rovesci e temporali sparsi in successiva possibile estensione a qualche zona della pianura.

A Nord ci sarà più in generale sole al mattino che cederà il passo ai temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi. Al Centro, invece, il clima resterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, mentre al Sud sarà soleggiato con pochi annuvolamenti diurni sull'Appennino. Scarsa probabilità di pioggia.

La Protezione Civile ha quindi emesso un'allerta meteo per 5 regioni. L'avviso è di criticità idrogeologica gialla per temporali. L'elenco delle zone interessate nel dettaglio

Allerta Meteo gialla: le regioni a rischio

Sono 5 le regioni a rischio temporali per le quali la Protezione Civile ha diramato sul proprio sito ufficiale un'allerta meteo gialla.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Valcamonica, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi orientali

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Piave pedemontano

Pioggia fino a giovedì 28 maggio: le previsioni meteo

Per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio, a Nord è previsto sole dal mattino con temporali in arrivo nel pomeriggio sulle Alpi che dureranno fino a sera. Temperature in calo con massime tra i 28 gradi e i 33 gradi. L'anticipo d'estate scricchiola però su tutta la penisola a partire da domani: sul Centro sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, ma ci saranno addensamenti diurni sui monti con temperature che resteranno comunque elevate. Al Sud, invece, soleggiato con pochi modesti annuvolamenti in Appennino e basse probabilità di pioggia. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 31 gradi.

Più in generale l'alta pressione africana durerà fino a venerdì 29 maggio nonostante i primi segnali di instabilità nelle prossime ore. Nel fine settimana, infatti, entreranno correnti più fresche e instabili che causeranno un progressivo peggioramento del meteo.