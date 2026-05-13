Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 maggio per temporali: le regioni colpite

Continua la fase di maltempo sull’Italia dove una nuova perturbazione nelle prossime ore sarà responsabile di temporali e rovesci in diverse regioni. La protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 14 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sette regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Nelle prossime ore infatti una perturbazione atlantica investirà il Paese causando maltempo diffuso prima al centro nord e poi anche al sud, che però è già interessato da una precedente perturbazione che sta scivolando velocemente sulla nostra Penisola con strascichi anche per domani. Giovedì infatti sarà una giornata di intenso maltempo da nord a sud con nubifragi anche intensi accompagnati da grandine al Nord e sul Sud tirrenico, poi anche in Puglia.. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 14 maggio, una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Trentino Alto Adige e Veneto. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per giovedì 14 maggio:

Temporali da nord a sud: le previsioni meteo di giovedì 14 maggio

Le previsioni meteo di giovedì 14 maggio indicano al nord piogge sparse anche a carattere di temporale fin dal mattino . Dal pomeriggio i fenomeni andranno gradualmente a esaurirsi sui settori centro-occidentali e a intensificarsi sul Friuli-Venezia Giulia. Al centro cielo nuvoloso con piogge diffuse che, nel corso della giornata, interesseranno soprattutto Alta Toscana, il Lazio e la Sardegna. Brutto tempo diffuso anche al sud con piogge intense e temporali in particolare su Campania, Puglia e Calabria, mentre sulle restanti regioni si verificheranno fenomeni più deboli.