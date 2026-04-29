Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Residuo maltempo sull’Italia con temporali diffusi al centro sud e sulle zone alpine prima del weekend del primo maggio. La Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 30 aprile, una nuova allerta meteo gialla su tre regioni.

Le ultime piogge e i temporali che interesseranno l’Italia prima del weekend del primo maggio hanno indotto la Protezione Civile a valutare una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, giovedì 30 aprile, su tre regioni del sud. La perturbazione che sta transitando sulla Penisola, infatti, è responsabile della residua instabilità meteo che caratterizzerà la giornata di giovedì 30 aprile con un conseguente abbassamento delle temperature su tutto il Paese prima del ritorno del sole.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Nelle prossime ore rovesci diffusi interesseranno le regioni alpine, quelle centrali adriatiche e gran parte del Sud dove temporali persisteranno per tutto il giorno su basso Lazio, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Per questo il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 30 aprile, una nuova allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico su diversi settori di Puglia, Basilicata e Calabria. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani giovedì 30 aprile:

Maltempo sulle Alpi e al Centro Sud, le previsioni meteo di giovedì 30 aprile

Le previsioni meteo di giovedì 30 aprile indicano al nord piogge diffuse e temporali sulle Alpi e nelle zone montuose di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna; al Centro piogge sparse e locali rovesci, a tratti anche a carattere temporalesco, soprattutto su Marche, Abruzzo, basso Lazio e nord Sardegna; al sud infine temporali sparsi e via via più intensi nel corso della mattinata su gran parte delle regioni. A partire dal pomeriggio si assisterà però a un progressivo miglioramento del tempo con l’allontanamento verso est della perturbazione. Temperature massime in forte diminuzione su tutto il Paese a causa di venti forti in estensione durante la mattinata.