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Maltempo, allerta meteo gialla domani 1 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite

Piogge residue sull’estremo Sud e venti forti sule regioni centro meridionali nella giornata di domani. Per venerdì 1 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e vento forte.
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A cura di Antonio Palma
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Il maltempo si sta definitivamente allontanando dall'Italia e sul nostro paese sono attesi tre giorni di sole e tempo generalmente asciutto. Nelle prossime ore però non mancheranno una residua instabilità meteorologica, con piogge sparse che interesseranno soprattutto l'estremo Sud, e vento forte che interesserà diverse regioni. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 1 maggio 2026, una allerta meteo gialla per temporali su diversi settori della Sicilia a cui si affianca una allerta per vento forte in Toscana.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La perturbazione che nelle ultime ore ha portato a un diffuso maltempo e a un generale calo delle temperature sull'Italia si sta lentamente spostando lasciando sempre più spazio a cieli soleggiati. Nel weekend del primo maggio infatti tornerà il bel tempo e il sole ma domani  le temperature rimarranno al di sotto della norma in molte regioni soprattutto a causa del vento forte mentre piogge residue interesseranno soprattutto Calabria e Sicilia. Per la giornata di domani venerdì 1 maggio 2026, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico sui settori meridionali della Sicilia. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani venerdì 1 maggio:

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
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Piogge residue all'estremo sud, sole altrove: le previsioni meteo per venerdì 1 maggio

Le previsioni meteo per domani venerdì 1 maggio indicano piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria centro-meridionale e Sicilia, mentre bel tempo e sole sul resto del paese. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al Centro-Sud, quelle massime in sensibile diminuzione sulla Sicilia e in deciso aumento sui settori alpini. I venti invece saranno forti sui settori adriatici centro-meridionali e su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, localmente forti sul resto del Centro-Sud.

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