Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Ancora residui effetti del maltempo nelle prossime ore sull'Italia con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il centro sud. Per la giornata di domani, giovedì 16 aprile 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla su quattro regioni del Centro Sud per temporali e rischio idrogeologico. L'intensa perturbazione che ha interessato il nostro paese infatti si sta lentamente allontanando ma la coda della circolazione depressionaria continuerà a causare effetti sulle regioni centro-meridionali.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Prima del ritorno dell'alta pressione, che consentirà di godere di giornate soleggiate e asciutte nel corso del prossimo weekend, domani il tempo sarà ancora caratterizzato dalla presenza di residue piogge, in particolare sulle zone interne del Centro Sud mentre assisteremo già un parziale miglioramento sulle restanti regioni dal pomeriggio. In base alle previsioni meteo disponibili nei fenomeni in atto, il dipartimento nazionale della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche valutando per la giornata di domani, giovedì 16 aprile 2026, una allerta meteo gialla sull'intero territorio di Abruzzo e Molise e su diversi settori di Sicilia e Calabria. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per domani 16 aprile:

Migliora al nord, ma il tempo residuo al Centro Sud: Le previsioni meteo di giovedì 16 aprile

Le previsioni meteo per giovedì 16 aprile indicano al nord ancora cielo molto nuvoloso al mattino ovunque con piogge diffuse su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna ma con fenomeni in miglioramento nel corso del giorno prima sul nord ovest e poi sulle restanti regioni. Fino al primo pomeriggio piogge diffuse e temporali sparsi anche al centro, in particolare sulle zone orientali della Sardegna e su Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ma con un miglioramento del tempo in serata. Piogge e temporali infine anche su tutto il sud con temporali che interesseranno in particolare in Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e settori Nord orientali della Sicilia. Anche qui con fenomeni in attenuazione dalla serata.