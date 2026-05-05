Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 6 maggio 2026 per temporali: le regioni colpite

La Protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’ondata di maltempo e valutato per domani, mercoledì 6 maggio, allerta meteo arancione su parte della Toscana e allerta meteo gialla per temporali su sette regioni.

Prosegue l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia interessando in particolare le regioni del centro nord. La Protezione Civile ha esteso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, mercoledì 6 maggio 2026, una allerta meteo arancione sulla Toscana e una allerta meteo gialla su sette regioni per temporali e rischio idrogeologico. Tutta colpa della perturbazione che dalle scorse ore ha investito la penisola e si sta spostando verso est favorendo un aumento dell'instabilità e fenomeni temporaleschi su gran parte del centro nord.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, mercoledì 6 maggio 2026, allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana e allerta gialla per temporali su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Nel dettaglio, l'avviso prevede dalle prime ore di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per mercoledì 6 maggio:

Temporali e nubifragi al centro nord, le previsioni meteo per mercoledì 6 maggio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 6 maggio, indicano al nord temporali e rovesci fin dal mattino su Liguria, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna e poi dal pomeriggio in estensione anche a tutto il nord-est, accompagnati da nevicate lungo l'arco Arpino oltre i 2000 metri di quota. Al centro piogge e temporali interesseranno in particolare Toscana, Sardegna, Marche, Umbria e alto Lazio, estendendosi poi al settore adriatico in serata. Al Sud Cielo nuvoloso ma più asciutto con temporali sparsi che interesseranno soprattutto i rilievi di Campania e Calabria e la Puglia garganica. I fenomeni in serata tenderanno invece a concentrarsi sulla Calabria e sulla Sicilia tirrenica.