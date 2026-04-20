Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

La Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione che sta interessando l’Italia con maltempo diffuso al centro nord e sui settori adriatici.

Allerta meteo gialla su sei regioni per la giornata di domani, martedì 21 aprile 2026, a causa di una nuova perturbazione che sta interessando l'Italia e sta portando maltempo e temporali sul centro nord del Paese e sul versante adriatico della Penisola. Nelle prossime ore infatti attese piogge intense e temporali improvvisi in diverse zone interne e adriatiche che hanno fatto scattare una nuova allerta della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il maltempo infatti è destinato a persistere per tutta la prima parte della settimana con rovesci e temporali che interesseranno Piemonte, pianura lombardo-veneta, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia e Basilicata. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di condizioni meteo avverse valutando per domani 21 aprile 2026 una allerta meteo gialla per temporali su Molise, Umbria, ampi settori di Emilia-Romagna e su parte di Lombardia, Abruzzo e Puglia. Il bollettino e la mappa completa delle allerte meteo Idro per domani 21 aprile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Maltempo al Centro-Nord e nelle aree interne, le previsioni meteo di martedì 21 aprile

Maltempo diffuso al nord secondo le previsioni meteo di domani martedì 21 aprile con piogge e temporali sparsi su tutte le aree alpine e prealpine. Piogge e locali temporali anche sulle aree interne, sui rilievi dell'Appennino e sulle regioni adriatiche centrali così come sulle regioni adriatiche meridionali, in particolare su Molise, Puglia e Basilicata.