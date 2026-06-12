Iran, la guerra in diretta, Trump: “Messo fine al conflitto. Presto firma accordo”. Teheran: “Intesa quasi pronta”. Scende il prezzo del petrolio

"Non so se lo sapete, ma oggi abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante un comizio telefonico a sostegno di Burt Jones a governatore della Georgia. Teheran, ha aggiunto, ha "concordato di non dotarsi mai di armi nucleari, cosa su cui abbiamo insistito. Questo era l'obiettivo principale. Rappresentava il 95% della questione".

In precedenza il capo della Casa Bianca aveva annunciato di aver annullato ulteriori attacchi contro la Repubblica islamica, suggerendo che sia stato raggiunto un accordo, senza però specificarne i termini. Teheran, da parte sua, ha fatto sapere che l'intesa è quasi pronta ma non è stata ancora finalizzata.