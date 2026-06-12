Iran, la guerra in diretta, Trump: “Messo fine al conflitto. Presto firma accordo”. Teheran: “Intesa quasi pronta”. Scende il prezzo del petrolio

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 12 giugno, in tempo reale. Donald Trump ha annunciato su Truth il raggiungimento di un accordo di pace con l'Iran: "Hanno accettato di non avere armi nucleari". Atteso ora l'ok della Guida suprema di Teheran. "Accordo sulle nostre proposte, intesa quasi pronta". Israele: "Non siamo parte dell'intesa, ma apprezzamento per Trump". Wall Street festeggia, il petrolio cala del 3%.
Per approfondire:
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
Media: "Le forze Usa hanno abbattuto due droni iraniani su Hormuz"
Nelle ultime ore l'Iran avrebbe "provato a colpire navi commerciali" in transito nello Stretto di Hormuz e le forze Usa hanno "abbattuto due droni d'attacco unidirezionali iraniani": lo riferiscono diversi media internazionali, tra questi Nbc News, citando un funzionario statunitense. "Il traffico nello Stretto prosegue", ha aggiunto la fonte citata.
Axios: "La firma dell'intesa potrebbe avvenire a Ginevra"
La possibile cerimonia di firma di un "memorandum di intesa" tra Washington e Teheran potrebbe avvenire "nei prossimi giorni" a Ginevra: lo riporta Axios, spiegando che ieri quattro aerei C-17 statunitensi sono decollati per l'Europa, trasportando "materiale per un possibile viaggio" del vicepresidente Usa J.D. Vance, che Donald Trump ha indicato come la figura incaricata di firmare l'accordo preliminare, verso la città svizzera.
Iran: "L'intesa è quasi pronta ma non è ancora finalizzata"
"L'intesa è quasi pronta ma non è ancora finalizzata". Così il ministero degli Esteri iraniano ridimensiona gli annuncia del presidente americano, Donald Trump, sull'accordo raggiunto. "Le informazioni relative al luogo e alla firma dell'accordo sono speculazioni dei media", afferma ancora il ministero secondo quanto riporta da Al Jazeera. Teheran bolla come "narrazione americana" la versione secondo cui l'Iran abbia ceduto a causa delle pressioni e delle minacce. E accusa gli Stati Uniti di "aver continuato a cambiare le proprie posizioni nonostante gran parte del testo negoziale fosse stata finalizzata".
Axios: "Netanyahu non informato da Trump, colto di sorpresa"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non era stato informato in anticipo ed e' stato colto di sorpresa dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump su un imminente accordo con l'Iran. Lo ha riferito il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando una fonte a conoscenza dei fatti.
Trump: "Guerra finita, l'Iran accetta di non avere armi nucleari"
"Non so se lo sapete, ma oggi abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante un comizio telefonico a sostegno di Burt Jones a governatore della Georgia. Teheran, ha aggiunto, ha "concordato di non dotarsi mai di armi nucleari, cosa su cui abbiamo insistito. Questo era l'obiettivo principale. Rappresentava il 95% della questione".
In precedenza il capo della Casa Bianca aveva annunciato di aver annullato ulteriori attacchi contro la Repubblica islamica, suggerendo che sia stato raggiunto un accordo, senza però specificarne i termini. Teheran, da parte sua, ha fatto sapere che l'intesa è quasi pronta ma non è stata ancora finalizzata.
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
A Beirut, il dramma degli sfollati del Sud si consuma all’ombra dei grattacieli e degli yacht di lusso. Le storie delle famiglie che il Governo libanese ha sistemato tra il porto e la baia di St. George, una delle zone più esclusive della città.