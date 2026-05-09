Maltempo, allerta meteo gialla domani domenica 10 maggio: le regioni a rischio per temporali

Godiamoci queste ultime ore di sole e tepore fuori stagione, perché il quadro meteorologico sta per cambiare drasticamente. La breve parentesi di stabilità che sta interessando l'Italia ha i minuti contati: dalla Spagna è infatti in arrivo il quarto impulso perturbato del mese, pronto a guastare i piani per il fine settimana.

Proprio in coincidenza con la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, il maltempo farà il suo ingresso a partire dalla Sardegna per poi estendersi rapidamente alle regioni centrali e settentrionali. Non si tratterà di semplici piovaschi: gli esperti prevedono fenomeni localmente violenti e temporali sparsi che insisteranno anche nella giornata di lunedì 11, mantenendo il clima instabile soprattutto sulle aree del Nord.

Allerta Meteo gialla: le regioni a rischio

Alla luce di questa situazione la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 10 maggio 2026, un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti Molise: Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Alto Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Maltempo 10 maggio: le previsioni meteo

Nuvolosità intensa su tutta Italia, con un cielo fino a coperto in molte zone del Centro-Nord. Temporanee schiarite ampie potranno interessare le regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con possibili fenomeni intensi e a carattere temporalesco; precipitazioni più isolate o sporadiche nel resto del Paese.

Temperature massime in calo più o meno marcato al Centro-Nord e in Sardegna, in lieve aumento al Sud; valori leggermente sotto la media al Nord-Ovest.