Maltempo, allerta meteo gialla il 13 maggio per temporali e rischio idrogeologico: le regioni colpite

L'Italia si prepara a giornate meteorologicamente turbolente. L'assenza di un solido anticiclone aprirà le porte a una serie di perturbazioni in rapida successione. Fino al fine settimana le condizioni del tempo sull’Italia saranno improntate alla variabilità a causa della sostanziale assenza dell’alta pressione e conseguente viavai di impulsi perturbati, uno scenario dove, nonostante brevi schiarite, prevarranno certamente i momenti di maltempo.

Già domani, mercoledì 13 maggio, una perturbazione punterà più che altro verso il Centro-Sud allontanandosi, poi, rapidamente verso il sud dei Balcani. Il sollievo durerà poco: giovedì un fronte freddo nord atlantico raggiungerà il Nord, innescando una fase d'instabilità che coinvolgerà anche il Centro-Sud, lasciando residui effetti fino a venerdì.

La fase più critica è attesa tra venerdì e sabato, quando è previsto l'arrivo di una perturbazione più organizzata e intensa. Sebbene permangano incertezze su traiettoria e tempistica, i modelli attuali prevedono il suo transito su tutto il Paese nella giornata di sabato e il successivo allontanamento domenica.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

In questo quadro, per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-E1, Basi-B Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Serchio-Costa, Serchio-Lucca

Meteo, le previsioni per domani 13 maggio

Ampie schiarite fra Sicilia e bassa Calabria. Tempo instabile nel resto del Centro-Sud con piogge, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata, meno probabili sulle Marche. Nelle regioni settentrionali cielo inizialmente nuvoloso con piogge nel Levante ligure e nel sud dell’Emilia Romagna, ma con tendenza a migliorare a partire dalle Alpi e l’alta pianura. In serata parziale miglioramento, con ancora delle precipitazioni al Sud, in estensione anche alla zona fra bassa Calabria e Messinese. Temperature in calo ovunque, con valori diffusamente sotto la media, eccetto all’estremo Sud e in Sicilia.