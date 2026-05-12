Delitto di Garlasco, Sempio a Roma per la perizia psicologica, news in diretta

Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, sembra che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, si riferisca all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, quando la 26enne fu uccisa verosimilmente con un martello mai ritrovato. Sempio è indagato per la morte della ragazza nell'ambito della nuova inchiesta. Per il delitto era invece stato condannato l'allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. L'audio risale all'8 febbraio 2017. Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha commentato gli atti depositati dai pm pavesi: "La Procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia". La difesa di Stasi: "La Procura ha letteralmente disintegrato la sentenza di condanna, evidenziando una serie lunghissima di nuovi elementi di prova che dimostrano l'assoluta innocenza". Andrea Sempio è arrivato ieri, lunedì 11 maggio, a Roma per la perizia psicologica. L'avvocata Angela Taccia: "Sembra già costretto ai domiciliari". Ci sarebbe un'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del sapone della villetta di Garlasco: si tratta dell'impronta del mignolo della mano destra, la cosiddetta "impronta 3″. A riferirlo è il comandante della sezione impronte del Ris di Roma, tenente colonnello Gianpaolo Iuliano.