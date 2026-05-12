Delitto di Garlasco, Sempio a Roma per la perizia psicologica, news in diretta

Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, sembra che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, si riferisca all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, quando la 26enne fu uccisa verosimilmente con un martello mai ritrovato. Sempio è indagato per la morte della ragazza nell'ambito della nuova inchiesta. Per il delitto era invece stato condannato l'allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. L'audio risale all'8 febbraio 2017. Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha commentato gli atti depositati dai pm pavesi: "La Procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia". La difesa di Stasi: "La Procura ha letteralmente disintegrato la sentenza di condanna, evidenziando una serie lunghissima di nuovi elementi di prova che dimostrano l'assoluta innocenza". Andrea Sempio è arrivato ieri, lunedì 11 maggio, a Roma per la perizia psicologica. L'avvocata Angela Taccia: "Sembra già costretto ai domiciliari". Ci sarebbe un'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del sapone della villetta di Garlasco: si tratta dell'impronta del mignolo della mano destra, la cosiddetta "impronta 3″. A riferirlo è il comandante della sezione impronte del Ris di Roma, tenente colonnello Gianpaolo Iuliano.
Gli amici di Marco Poggi: "Con il gruppo ci trovavamo al bar, dai Poggi poche volte"
Ascoltati dagli investigatori, gli amici della comitiva avrebbero restituito una versione diversa da quella di Sempio sulla frequentazione di casa Poggi. Il gruppo ha raccontato di essersi sempre incontrato al Punto zero di Garlasco o, in alternativa, a casa di Mattia Capra e Alessandro Biasibetti per giocare ai videogame. Dai Poggi andavano "meno frequentemente". "Rimanevamo nella saletta tv al piano terra o nella camera di Chiara per usare il computer",
Delitto Garlasco, Andrea Sempio sottoposto a perizia psicologica a Roma
Andrea Sempio è arrivato ieri, lunedì 11 maggio, a Roma per la perizia psicologica. La sua avvocata, Angela Taccia, ha parlato di un regime di "quasi domiciliari" per il suo assistito, impossibilitato anche a lavorare dopo gli sviluppi nelle indagini sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio con l'accusa di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Per la sua morte è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, l'allora fidanzato.