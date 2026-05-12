Hantavirus, news in diretta: Oms: “11 casi segnalati, basso rischio per salute globale”. In Italia 4 isolati, 12 in quarantena in Olanda

Le notizie dell'ultima ora sul focolaio di Hantavirus sulla Mv Hondius: la nave da crociera ha lasciato le Canarie ed è diretta nei Paesi Bassi per la sanificazione. Il bilancio ad oggi è di 11 casi totali, di cui nove confermati, e tre decessi. Intanto, gli ultimi due velivoli adibiti al trasporto protetto dei passeggeri e del personale medico sono atterrati alla base aerea di Eindhoven e i passeggeri sottoposti a screening prima di poter proseguire verso le rispettive destinazioni in regime di monitoraggio. In Italia, invece è stata disposta la quarantena per due membri dell'equipaggio: un 24enne originario di Torre del Greco e un 25enne della Calabria, che resteranno in isolamento per sei settimane. Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute, ha fatto sapere che il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova è risultato negativo al test per l'Hantavirus: "Potrebbe positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare che è asintomatico", ha sottolineato.
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Le nuove regole dell'Oms per la gestione dei contatti a rischio: "Sorveglianza di 42 giorni e monitoraggio sintomi"
L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso un vademecum aggiornato per fornire indicazioni precise agli Stati membri sulle procedure da seguire nel monitoraggio di eventuali casi sospetti, probabili o confermati di Hantavirus. Tra le novità, c'è la distinzione del protocollo da applicare ai contatti ad alto rischio e quello riservato ai contatti a basso rischio.
Come contatti ad alto rischio vengono indicati tutti i passeggeri della nave da crociera MV Hondius, compreso il personale di cabina che ha avuto interazioni con i passeggeri o abbia toccato i loro indumenti, rifiuti o fluidi corporei. Sono considerati ad alto rischio anche i passeggeri di aerei seduti entro due file, in tutte le direzioni, rispetto al posto dove era seduto un caso probabile. Questi dovranno essere sottoposti a sorveglianza attiva per 42 giorni, con inizio dalla data dello sbarco dei passeggeri della nave, ovvero il 10 maggio 2026.
I contatti a basso rischio sono, ad esempio, coloro che hanno partecipato a un evento o è salito su un mezzo di trasporto in cui era presente un caso probabile, ma con il quale non ha avuto interazioni dirette o prolungate. A costoro è raccomandato un periodo di auto-sorveglianza passiva di 42 giorni, ma non sono previste restrizioni alle attività lavorative o ricreative.
Il direttore generale dell'Oms: "Sono 11 i casi di Hantavirus segnalati, basso il rischio per la salute globale"
Sono saliti a 11 i casi di Hantavirus segnalati. Lo ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) durante la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez alla Moncloa. Di questi, tre sono i decessi, nove pazienti sono stati già confermati come "positivi", mentre presto lo saranno "sicuramente anche gli altri due". Secondo Ghebreyesus, "sono cifre che non sono cambiate molto grazie allo sforzo fatto" per contenere il focolaio, ricordando che non è stato più segnalato alcun decesso dal 2 maggio, quando l'Oms è stata informata dell'emergenza.
"Tutti i casi sospetti sono stati isolati" e si trovano sotto "stretta sorveglianza medica per minimizzare il rischio", ha dichiarato Ghebreyesus, ribadendo come "la valutazione dell'Oms è che il rischio per la salute globale continua a essere basso. Non c'è nulla che suggerisca che ci sarà un'epidemia di maggiori proporzioni", anche se "la situazione può cambiare". Non è escluso, infatti, che nelle prossime settimane verranno registrati altri casi, considerato l'elevato periodo di incubazione del virus.
La virologa Ilaria Capua: "In Italia il rischio epidemia è vicino allo zero"
"Chi si ammala per infezione di Hantavirus ha bisogno di cure importanti, non basta un po' di riposo. Ma ricordiamo che sono virus che difficilmente si contagiano da uomo a uomo". Lo ha dichiarato Ilaria Capua, virologa, senior Fellow alla Johns Hopkins University di Bologna e direttrice emerita del One Health Center of Excellence (Florida University) intervenuta a Radio anch'io: "Se devo dire quale è il rischio per l'Italia, visto che lo zero in biologia non esiste, mi sento di dire un numero quanto più vicino allo zero".
Secondo Capua, "questi virus non hanno capacità di far partire un'emergenza pandemica. Di recente ci sono stati focolai in Argentina e non hanno destato attenzione, nonostante mancassero misure di sicurezza". Per quanto riguarda i pazienti scesi dalla nave da crociera MV Hondius, "sono stati presi e portati in ospedale a bordo di veicoli protetti ed erano senza sintomi", quindi "il rischio di contagio è praticamente zero".
Sbagliate le procedure di sicurezza nei Paesi Bassi, 12 persone in quarantena. Positivo un paziente in Spagna
Dodici dipendenti dell'ospedale universitario Radboudumc di Nijmegen, nei Paesi Bassi, saranno sottoposti alla quarantena preventiva per sei settimane. A quanto pare, la misura si sarebbe rivelata necessaria a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente affetto da Hantavirus, ricoverato presso la struttura da giovedì 7 maggio. Una volta ricoverato, al paziente sarebbe stato prelevato un campione di sangue poi analizzato secondo le procedure standard, ma in questo caso avrebbero dovuto seguirne una più rigorosa. Inoltre, non sarebbero state rispettate nemmeno le normative internazionali più aggiornate in materia di smaltimento delle urine del paziente.
Un paziente spagnolo, al momento ricoverato all'ospedale Gomez Ulla di Madrid, è risultato positivo all'Hantavirus e da ieri sera presenta febbre leggera e desaturazione. Le sue condizioni sarebbero comunque stabili.
Quattro casi sospetti in Italia, oggi in quarantena per 6 settimane
Sono quattro le persone in Italia che sono attualmente sottoposte a isolamento fiduciario. Si tratta di una quarantena dalla durata di sei settimane, durante la quale si dovrebbero manifestare gli eventuali sintomi da contagio da Hantavirus. Il periodo di incubazione del virus Andes, infatti, varia di solito tra le due e le quattro settimane, ma può arrivare in alcuni casi anche a 42 giorni. Sono considerate ad alto rischio le persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso sospetto, dalla condivisione dello stesso bagno alla permanenza nella stessa stanza per oltre 15 minuti.
Questa mattina è arrivata la notizia della negatività al virus del paziente sudafricano che si trova al momento a Padova. L'uomo, medico 50enne di Johannesburg, era arrivato nel Veneto per partecipare a un convegno. A bordo del suo aereo, però, era salita una donna, poi deceduta in conseguenza di un'infezione da Hantavirus. Il 50enne per il momento non presenta alcun sintomo.
Una 37enne, di origini straniere residente nella provincia di Firenze, era in quello stesso volo e anche lei è sottoposta a quarantena. Ad oggi, anche lei risulta negativa ai test. Infine, un 24enne di Torre del Greco (Napoli) è sottoposto a isolamento obbligatorio per gli stessi motivi, così come anche un 25enne di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).
Sette casi accertati, tre morti: la situazione Hantavirus dalla nave Mv Hondius
Come riportato nell'ultima circolare pubblicata dal ministero della Salute, a lunedì 11 maggio 2026 i casi segnalati sono in totale nove e i decessi tre. Di questi nove casi, sette sono stati confermati in laboratorio come infezioni da Hantavirus, tutti identificati come virus Andes (ANDV), mentre gli altri due sono indicati come probabili. Per il momento, il rischio per la popolazione generale è ritenuto "molto basso".
Nonostante questo, il ministero della Salute ha ritenuto "opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria". Per questo motivo, i quattro "contatti ad alto rischio" che sono sbarcati in Italia sono sottoposti a un isolamento fiduciario di sei settimane seppur tutti asintomatici. Intanto, l'ultimo areo con a bordo passeggeri ed equipaggio evacuati dalla nave da crociera Mv Hondius, nella quale si è sviluppato il focolaio, è atterrato a Eindhoven, nei Paesi Passi. A bordo si trovano ancora 25 membri dell'equipaggio e due membri del personale medico.
Hantavirus, ultime notizie in diretta e situazione in Italia: 4 pazienti in quarantena
È risultato negativo al test per l'Hantavirus il cittadino sudafricano che si trova in isolamento a Padova, nel Veneto. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute. L'uomo ha viaggiato a bordo del volo Klm, nel quale era presenta anche la donna deceduta a causa del virus. Con loro c'era una donna fiorentina sottoposta a quarantena "precauzionale" che non presenta alcun sintomo, così come anche i due marittimi in isolamento volontario: un 24enne di Torre del Greco (Napoli) e un 25enne della Calabria.