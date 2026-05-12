Hantavirus, news in diretta: Oms: “11 casi segnalati, basso rischio per salute globale”. In Italia 4 isolati, 12 in quarantena in Olanda

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms (foto da LaPresse)

Sono saliti a 11 i casi di Hantavirus segnalati. Lo ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) durante la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez alla Moncloa. Di questi, tre sono i decessi, nove pazienti sono stati già confermati come "positivi", mentre presto lo saranno "sicuramente anche gli altri due". Secondo Ghebreyesus, "sono cifre che non sono cambiate molto grazie allo sforzo fatto" per contenere il focolaio, ricordando che non è stato più segnalato alcun decesso dal 2 maggio, quando l'Oms è stata informata dell'emergenza.

"Tutti i casi sospetti sono stati isolati" e si trovano sotto "stretta sorveglianza medica per minimizzare il rischio", ha dichiarato Ghebreyesus, ribadendo come "la valutazione dell'Oms è che il rischio per la salute globale continua a essere basso. Non c'è nulla che suggerisca che ci sarà un'epidemia di maggiori proporzioni", anche se "la situazione può cambiare". Non è escluso, infatti, che nelle prossime settimane verranno registrati altri casi, considerato l'elevato periodo di incubazione del virus.