Iran, la guerra in diretta, negoziati ancora in stallo, il Libano accusa Israele: “Sta facendo terra bruciata”

"La loro marina è completamente distrutta, al 100%. La loro aeronautica è completamente distrutta, al 100%. Il loro esercito, invece, lo abbiamo in qualche modo lasciato stare, perché riteniamo che sia in una certa misura moderato". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai microfoni di Fox News. "Abbiamo eliminato diverse figure della leadership e in realtà abbiamo lasciato stare il loro esercito. La gente sarà sorpresa nel sentirlo, perché nelle guerre sono stati commessi errori quando si è distrutto tutto e tutti, e poi ci si ritrova con un Paese che per 40 anni non riesce più a ricostruirsi – ha spiegato – Guardate cosa è successo con l'Iraq".