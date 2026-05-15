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Governo, Meloni riunisce Salvini e Tajani su spese militari e caro energia. Conte: “Vive nel Paese delle meraviglie”: news in diretta

Le notizie dell’ultima ora sul governo Meloni. La premier ha riunito i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini dopo il Cdm. Sul tavolo possibili misure per contrastare il caro energia e il nodo dell’aumento delle spese per la difesa. Conte: “Meloni vive nel Paese delle meraviglie”. Tutti gli aggiornamenti.

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15 Maggio 2026 06:30
Ultimo agg. 07:10
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Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. La premier ha riunito i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini a margine  del Consiglio dei ministri che si è svolto ieri sera. Oltre a loro avrebbero partecipato anche i ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti, degli Affari Ue Tommaso Foti e della Difesa Guido Crosetto. Sul tavolo possibili misure per contrastare il caro energia e il nodo dell'aumento delle spese per la difesa.

Per il presidente del M5s, Giuseppe Conte, "Meloni vive nel paese delle meraviglie fatto di record, ma c'è uno scollamento dalla popolazione, da chi deve aprire una fabbrica, dalle famiglie che hanno dei figli, da un lavoratore su quattro che vive con meno di mille euro al mese", ha dichiarato. "Ha una parlantina di grande livello ma la politica non può essere solo capacità comunicativa perché gli elettori sanno che ci sono stati quattro anni di nulla".

Anche il segretario della Cgil Maurizio Landini è andato all'attacco: "Meloni ha detto che andata a fare la spesa. Il problema è ascoltare le persone e capire cosa sta succedendo. Il governo non può guardare da un'altra parte. Bisogna essere onesti. La presidente sta descrivendo un mondo che non c'è".

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Governo Meloni, le ultime notizie in diretta

La premier ha riunito i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini dopo il Cdm. Sul tavolo possibili misure per contrastare il caro energia e il nodo dell'aumento delle spese per la difesa. Conte: "Meloni vive nel Paese delle meraviglie, quattro anni di nulla". Landini: "La presidente descrive un mondo che non c'è".

A cura di Giulia Casula
Politica Italiana
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