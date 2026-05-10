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Maltempo, allerta meteo gialla domani 11 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite

Marcata instabilità meteo su diverse regioni anche a inizio settimana. La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 11 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali e vento forte su diverse regioni.
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A cura di Antonio Palma
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Ancora piogge e temporali sull’Italia dove il tempo sarà caratterizzato da una marcata instabilità su diverse regioni anche a inizio settimana. La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 11 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni a cui si affianca una allerta per vento forte su alcuni settori.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La mancanza di un’area di alta pressione sull’Italia lascia spazio a correnti umide e instabili di origine atlantica che continuano a irrompere sul nostro Paese con una serie di perturbazioni che rendono il tempo altamente instabile. Per la giornata di domani, lunedì 11 maggio 2026, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su Lombardia, Toscana e Umbria. Inoltre è allerta per vento forte in Liguria, alta Toscana e Appennino settentrionale. 

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per lunedì 11 maggio indica temporali diffusi su Lombardia settentrionale ed orientale, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e Alta Toscana ma piogge anche su Valle d'Aosta, Piemonte resto della Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto. Rovesci più isolati invece su Appennino Emiliano- Romagnolo, Toscana orientale, Umbria, Molise occidentale, zone interne di Lazio e Campania centro-settentrionale. Venti forti lungo la dorsale appenninica fino a burrasca forte, specie sui settori Tosco-Emiliani, Umbro-Marchigiani e Abruzzesi.

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  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali
    Toscana: Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano
    Toscana: Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevereù
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Maltempo al centro nord, le previsioni meteo per lunedì 11 maggio

Le previsioni meteo per lunedì 11 maggio indicano dal mattino piogge e temporali al nord e su Appennino tosco-emiliano, più diffusi e frequenti sull'area tra il levante ligure e l'alta Toscana. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Rovesci anche su Toscana, Umbria e Lazio in prevalenza nelle aree interne. Più asciutto sul resto del Paese e al sud dove non mancheranno però isolati piogge su Campania e Calabria tirrenica e su aree interne appenniniche.

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