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Forti piogge e perturbazione in arrivo al Nord, caldo quasi estivo al Sud: le previsioni meteo dell’esperto

Le previsioni del meteorologo Michele Conenna: da oggi, 5 maggio, attesa una perturbazione con piogge al Nord. Al Sud, invece, le temperature aumenteranno e nella seconda parte della settimana si potrebbero sfiorare i 30 gradi.
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Intervista a Michele Conenna
Meteorologo
A cura di Mariarosaria Coppola
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Il meteorologo Michele Conenna
Il meteorologo Michele Conenna

Dopo un weekend caratterizzato da temperature stabili e miti, decisamente al di sopra della norma e con valori che hanno raggiunto i 25-26 gradi, questa sarà una settimana di cambiamenti.

"A partire da queste ore – racconta a Fanpage.it il meteorologo Michele Conenna – è in arrivo una perturbazione dall'Atlantico che spazzerà via l'alta pressione (che ci ha tenuto compagnia negli ultimi giorni) e porterà la pioggia. Avremo precipitazioni non solo nelle prossime ventiquattro ore: direi, anzi, che quasi tutta la settimana sarà compromessa, soprattutto al Nord".

Per la giornata di oggi Milano, la Lombardia e in generale gran parte del Nord-Ovest saranno interessate dalle piogge. Successivamente, la perturbazione si sposterà verso il Centro Italia: avremo quindi precipitazioni sulla Toscana e sull'Appennino, anche abbondanti a partire dai 200 metri di altitudine.

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Parliamo dunque di una perturbazione intensa; in seguito, le piogge interesseranno lentamente anche il Lazio e Roma, spingendosi fino alla Campania, anche se il settore maggiormente coinvolto resterà quello del Nord e delle regioni tirreniche.

Le regioni adriatiche saranno interessate da questi fenomeni, ma in forma più attenuata: dal Veneto fino alla Puglia, le precipitazioni saranno più deboli e sparse.

Il dato fondamentale per questa settimana è il calo delle temperature al Centro-Nord: la perturbazione proveniente dall'Atlantico porterà infatti aria più fresca, che farà scendere i termometri riportandoli nella media del periodo, visto che fino a poche ore fa eravamo ben al di sopra delle medie stagionali.

Al Sud, al contrario, le temperature aumenteranno a causa del richiamo di una massa d'aria molto umida e calda proveniente direttamente dal Nord Africa. Avremo quindi lo scirocco e cieli nuvolosi su gran parte del Meridione: con i venti da sud e tassi di umidità molto elevati, ci aspettano temperature oltre la norma per tutta la settimana. Verso il weekend, soprattutto al Sud, si potrebbero sfiorare i 30 gradi – il primo vero assaggio d'estate della stagione – mentre al Nord continuerà a piovere.

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