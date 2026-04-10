Clima primaverile fino a lunedì, poi tornano piogge e temporali: le previsioni meteo weekend dell’esperto

"Stiamo vivendo delle giornate primaverili, dopo tantissima pioggia Pasqua ha aperto le porte a questa fase di stabilità con temperature che sono più vicine a quelle di maggio che a quelle di aprile, come sempre si passa da un eccesso all'altro ma non questo weekend! Ci attende, a partire da oggi, venerdì 10 aprile, clima soleggiato al centro-sud dove le temperature si assesteranno tra i 23 e i 25 gradi fino ai 26-27 gradi in Sicilia e Sardegna".

Sono queste le previsioni meteo di Michele Conenna, il più giovane esperto di clima in Italia che ha cominciato a studiare le condizioni atmosferiche già a nove anni installando una stazione barometrica sul tetto di casa. Il direttore operativo di meteoconenna.it , a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione del prossimo week-end da sabato 11 aprile a domenica 12, evidenziando che a partire da domenica avremo un aumento della nuvolosità al nord ma senza precipitazioni, quindi, tutto sommato ci aspetta un sabato e domenica decisamente primaverili con temperature sempre oltre la norma.

Ma quanto durerà questa stabilita'? Secondo l'esperto " è questa la brutta notizia: arriverà una perturbazione dall'Atlantico già nella giornata di lunedì al nord, e dunque a partire dal 13 aprile si segnala pioggia in arrivo in Settentrione che progressivamente tra martedì, mercoledì e giovedì si sposterà anche al centro sud.

Le temperature si abbasseranno al di sotto della norma rispetto a questo stesso periodo dello scorso anno. In fondo la primavera è fatta di dinamicità e instabilità, non mancheranno nel corso delle prossime settimane giornate piovose e temporali, soprattutto sono previste le prime grandinate. Poi a fine maggio tutto si stabilizzerà e il clima si proietterà verso l'estate".