Elezioni Venezia 2026, i risultati definitivi: vince Venturini, la città rimane al centrodestra

Il risultato definitivo alle elezioni comunali di Venezia: Simone Venturini è il nuovo sindaco della città. Il candidato del centrodestra ha vinto a sorpresa con il 51% dei voti circa. Niente da fare per Andrea Martella, candidato del centrosinistra, che si è fermato al 39%. L’affluenza è stata del 55,87%.

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Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51% dei voti, conquistando così l'elezione al primo turno a sorpresa. Il candidato del centrosinistra Andrea Martella si è fermato al 39%. Simone Venturini ha precedentemente ricoperto per due mandati la carica di assessore alla Coesione sociale, al Turismo e al Lavoro con la giunta guidata da Luigi Brugnaro. L’affluenza definitiva si è attestata al 55,87%, sei punti in meno rispetto al 2020.

I risultati delle elezioni comunali a Venezia 2026: affluenza al 55,87%

L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative di Venezia è del 55,87%. È un dato nettamente in calo rispetto alla precedente tornata di elezioni comunali, quando si era raggiunto il 62,23%, sei punti in più rispetto ad oggi. La flessione, di quasi sette punti, è stata ancora più netta di quella registrata in media a livello nazionale.

L'esito ha ribaltato quanto previsto dai principali sondaggi, che vedevano il candidato del centrosinistra in vantaggio sull'avversario. Il candidato del centrodestra, Simone Venturini, ha ottenuto il 51% dei voti. Andrea Martella, candidato del campo largo, si è fermato invece al 39%. Al terzo posto si è piazzato l'outsider Michele Boldrin, che con la lista Venezia Ora! ha superato di alcuni decimi la soglia di sbarramento del 3%. Nessuno degli altri cinque candidati è riuscito a raggiungere il 2% dei voti.

Sembra che il profilo di Venturini abbia convinto gli elettori in modo particolare: lo dimostra il risultato della sua lista civica, Simone Venturini sindaco, che ha superato il 30% dei voti ed è risultata la prima forza politica in città. Decisamente più in basso il Partito democratico, che è risultato essere il partito nazionale più votato con il 25% circa. E a parecchi punti di distanza anche Fratelli d'Italia, prima lista ‘partitica' del centrodestra con il 13%. Sotto il 5% Alleanza Verdi-Sinistra, Lega, Forza Italia, Movimento 5 stelle e Venezia riformista.

Simone Venturini (Cdx) è il nuovo sindaco di Venezia dopo le elezioni comunali 2026

Erano otto i candidati che si contendevano la carica di sindaco della città della laguna, ma ad avere la meglio è stato Simone Venturini, sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra. Venturini ha 38 anni, è laureato in giurisprudenza e ha un passato segnato dallo scoutismo e dal volontariato nel mondo cattolico.

Venturini è stato assessore del Comune di Venezia durante le giunte Brugnaro, nominato per due mandati con deleghe alla Coesione sociale, al Turismo e al Lavoro. La sua candidatura era sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Partito dei veneti e dalla lista civica Simone Venturini sindaco, come detto. Venturini eredita così la città da Luigi Brugnaro, primo cittadino per due mandati.