Meteo, in arrivo piogge e temporali sull’Italia: le previsioni di Simone Abelli per la settimana

Foto ECMWF.

"Sarà una settimana molto dinamica. L'alta pressione in questo momento è assente, per cui possono scorrere le varie correnti atlantiche, che portano a una situazione di tempo variabile con instabilità o l'arrivo di impulsi perturbati. Anche se in questa situazione sono previste delle pause".

A parlare a Fanpage.it è Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, a cui abbiamo chiesto una panoramica dei fenomeni meteo che interesseranno l'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Quella compresa tra lunedì 11 e domenica 17 maggio sarà, come anticipato dall'esperto, una settimana caratterizzata dal passaggio di numerose perturbazioni che porteranno piogge e, in alcuni casi, temporali.

Da martedì 12 maggio nuove perturbazioni in arrivo sull'Italia

"Nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, la coda di una perturbazione dovrebbe interessare il Nord-Est e le aree vicine, quindi anche una parte della Lombardia orientale, della Toscana e delle Marche. Poi questa scivolerà verso i Balcani, lasciando nelle restanti zone una situazione abbastanza buona. Il tempo non sarà bellissimo, ma senza precipitazioni", spiega Abelli.

Tra mercoledì 13 e venerdì 15 maggio sono attese altre due perturbazioni, "anche se saranno abbastanza frastagliate. – aggiunge l'esperto – Mercoledì faranno sentire i loro effetti in gran parte del Centro-Sud, dove avremo piogge e qualche temporale. La regione meno interessata dovrebbe essere la Sicilia".

Al Nord, invece, fatta eccezione per le zone vicine al Centro-Sud, la situazione sarà più stabile. "Anche giovedì 14 maggio questi impulsi che raggiungeranno l'Italia porteranno momenti soleggiati intervallati da nuvole o qualche scroscio di pioggia e temporali", prosegue ancora il meteorologo.

Questa volta sarà interessato il Centro-Nord e una parte del Centro-Sud peninsulare, anche se in maniera più lieve rispetto alle zone settentrionali. Dalla serata di venerdì e soprattutto sabato 16 maggio, con residui effetti domenica 17, dovrebbe poi arrivare un sistema più organizzato.

"Alla fine di venerdì interesserà i settori occidentali, tra Piemonte, Liguria, regioni centrali tirreniche e Sardegna, per poi prendere quasi tutto il Centro-Sud e il settore dell'alto adriatico nella giornata di sabato. – osserva Abelli – A Nord di questa linea, invece, i fenomeni dovrebbero essere meno probabili o più intermittenti e isolati".

"Si tratta di una situazione che potrebbe cambiare, relativamente alla traiettoria di questa perturbazione. Domenica 17 maggio dovrebbe interessare ancora le regioni del medio-adriatico, le centrali e quelle meridionali, spostandosi verso Est e andandosene via già in giornata".

Atteso un miglioramento deciso al Nord e sulla Sardegna. "Tutto questo in previsione di una settimana più stabile, almeno per quello che vediamo al momento", precisa l'esperto.

Temperature nella media al Centro-Nord, al Sud picchi fino a 30 gradi

In questo quadro le temperature saliranno e scenderanno in base alla situazione meteorologica, come ci spiega ancora Abelli: "In linea di massima, dovrebbero rimanere nella media o andare leggermente al di sotto al Centro-Nord".

E conclude: "Al Sud invece, visto che sarà sfiorato da aria più calda fino a metà settimana, avremo valori, tra Sicilia e Calabria, anche vicini ai 30 gradi. Si tratterà di picchi isolati, precisiamolo, e non di un'ondata di caldo".