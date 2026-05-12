Governo Meloni, incontro Giuli-premier dopo terremoto Mic: “Piena sintonia”. Su legge elettorale Cdx chiede tavolo alle opposizioni: news in diretta

Le ultime notizie in diretta dopo che il ministro Giuli ha licenziato il responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e la capa della sua segreteria personale Elena Proietti, anche per la mancata concessione dei fondi al documentario su Giulio Regeni. Ieri pomeriggio faccia a faccia di un'ora a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro. Dopo l'incontro fonti di Palazzo Chigi tengono precisare che non ci sarebbe nessuna divergenza tra Giuli, la premier e gli altri ministri. Giuli, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ha chiesto l'incontro con la premier "al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all'interno dell'azione di governo".

Intanto il ministro ha cancellato la sua trasferta a Bruxelles: oggi avrebbe dovuto presenziare al Consiglio europeo dei ministri della Cultura. Le opposizioni lo incalzano: "Qualcosa evidentemente si è incrinato nei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea proprio sulle politiche culturali. Saranno forse gli imbarazzi profondi di questi giorni, a seguito della becera gestione della Biennale di Venezia che ha dato un palcoscenico alla propaganda della Russia", attacca De Luca (Pd).

Vertice di maggioranza ieri sera sulla riforma della legge elettorale: partecipano tutti i leader della coalizione, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, ma anche gli esperti dei vari partiti sul dossier. Sulla legge elettorale il governo sembra voler procedere spedito, con l'obiettivo di garantire governabilità, e sfida le opposizioni chiedendo un tavolo di confronto. Una mossa che nelle intenzioni dell'esecutivo servirebbe a ‘stanare' il centrosinistra, sondandone le reali intenzioni. Domani pomeriggio Meloni è attesa al Senato per il premier time.