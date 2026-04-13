Inizio settimana di maltempo, due perturbazioni porteranno temporali e calo termico: le previsioni di Abelli

Il passaggio di due perturbazioni indeboliranno l’alta pressione che nei giorni scorsi ha fatto sentire i suoi effetti sull’Italia. Da lunedì 13 aprile attese piogge diffuse e temporali. Da metà settimana previsto graduale miglioramento. Le previsioni di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

Foto EMCWF.

L'alta pressione che nei giorni scorsi ha fatto sentire i suoi effetti sull'Italia verrà indebolita dal passaggio di due perturbazioni che porteranno una nuova fase di maltempo sul nostro Paese. Il peggioramento diventerà più evidente a partire da oggi, lunedì 13 aprile, con precipitazioni più diffuse e localmente intense.

Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. "La perturbazione che sarà più significativa in termini di maltempo, sarà quella che sta risalendo dal Nordafrica".

"Nel weekend ha portato nuvole e ha toccato solo parzialmente con precipitazioni la Sardegna. L'altra perturbazione atlantica, invece, sta transitando tra la Francia e l'Europa centrale e andrà a sfiorare il Nord Italia. Questo fronte sarà molto marginale rispetto al primo", aggiunge.

Le previsioni meteo per lunedì 13 aprile

L'esperto ci spiega che la perturbazione nordafricana si porterà su tutto il Paese oggi, lunedì 13 aprile. "Piogge e rovesci interesseranno principalmente gran parte del Nord, le zone interne e tirreniche della penisola e la Sardegna", spiega Abelli.

"Ci sarà la possibilità anche di fenomeni localmente intensi, quindi qualche temporale tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Altra questione sono le precipitazioni molto insistenti all'estremo Nord Ovest, sul Piemonte. Saranno moderate e molto insistenti, con un accumulo abbastanza significativo, fino anche a 100 millimetri".

In questo contesto, tuttavia, le temperature rimarranno abbastanza elevate e la neve sulle Alpi cadrà oltre i 2mila metri, quindi solo ad alta quota. La perturbazione sarà accompagnata da un profondo vortice ciclonico che porterà un rinforzo dei venti "con raffiche di burrasca fino ai 70-80 chilometri orari, soprattutto intorno alle Isole".

Dal punto di vista delle temperature, atteso da lunedì un generale calo termico (più sensibile al Nord-Ovest, dove i valori potranno anche scendere al di sotto della norma. Al Nord saranno intorno ai 19-20 gradi, alle altre parti invece rimarranno nella norma, con valori un poco sopra e picchi di 24-25 gradi, soprattutto al Sud.

Anche martedì 14 e mercoledì 15 tempo perturbato in gran parte del Paese

La perturbazione viaggerà abbastanza lentamente, quindi anche martedì 14 aprile sarà una giornata di tempo perturbato, anche molto instabile, in gran parte del Paese. "Nonostante qualche schiarita a inizio giornata tra la Calabria e la Sicilia, anche in queste regioni estreme meridionali avremo un peggioramento, anzi con fenomeni anche intensi", dice l'esperto.

Ancora piogge al Nord, ma in attenuazione al Nord-Ovest, anche se le nuvole rimarranno nel resto della giornata. La situazione rimarrà invariata nella giornata di mercoledì 15 aprile, "con fenomeni magari più intermittenti, ma che interesseranno ancora una volta buona parte delle nostre regioni".

Martedì, inoltre, si completerà il calo termico, i valori scenderanno anche al Centro-Sud e torneranno verso valori nella norma. E Abelli aggiunge: "In qualche caso saranno anche leggermente al di sotto, con l'eccezione del Nord-Ovest dove si attenuerà il maltempo e le temperature risaliranno".

Atteso un miglioramento a partire da giovedì 16 aprile

Nella seconda parte della settimana la perturbazione farà sentire i suoi ultimi effetti all'Estremo sud, tra Sicilia e Calabria. "Non avremo un arrivo netto dell'alta pressione, ma una via di mezzo. Ci sarà un miglioramento con ancora un po' di instabilità, soprattutto sulle aree montuose", precisa il meteorologo.

"Andremo verso un miglioramento ma con qualche annuvolamento. – aggiunge – Si farà rivedere sicuramente il sole e le temperature torneranno a risalire, con valori nella norma o leggermente sopra, ma senza esagerazioni". Questa situazione dovrebbe persistere fino al weekend.