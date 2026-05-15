Piogge e grandinate nel weekend, temperature sotto la media prima dell’anticiclone: le previsioni meteo dell’esperto

Il meteorologo Michele Conenna

Più che un weekend di metà maggio, quello che dobbiamo aspettarci è un venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio tipico di metà aprile. Purtroppo l'Italia è ostaggio di un "treno" di perturbazioni atlantiche che riescono, una dopo l’altra, a raggiungere il Mediterraneo nonostante il calendario indichi che siamo ormai a metà maggio.

Le previsioni meteo di Michele Conenna ci illustrano una situazione ancora compromessa, soprattutto per le giornate di venerdì e sabato. Avremo dunque piogge su gran parte della Penisola e, purtroppo, temporali sia nella serata di venerdì che nella giornata di sabato, in particolar modo al Nord. La situazione interesserà anche le regioni tirreniche – Roma e Napoli in primis -mentre andrà meglio su quelle adriatiche.

Per quanto riguarda i temporali, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria più calda e aree più fresche, esiste la possibilità che si verifichino grandinate, come già accaduto nei giorni scorsi nel Nord Italia; una situazione primaverile, insomma, ancora molto dinamica e instabile.

Le temperature saranno ancora sotto la norma: le massime oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi al Centro-Nord, con qualche grado in più al Sud. Siamo comunque su valori inferiori alla media del periodo: per intenderci, in questa fase dell'anno si dovrebbero toccare almeno i 26-27 gradi. Siamo quindi ancora lontani dal caldo, anche se la situazione migliorerà dal punto di vista delle precipitazioni, che andranno a cessare.

Fino a martedì della prossima settimana non sono previsti aumenti termici; bisognerà aspettare metà settimana prossima per la "prima zampata" dell'anticiclone africano, che dovrebbe portare temperature vicine ai 30 gradi, specialmente al Centro-Sud. In sintesi: lo schema resterà prettamente primaverile fino al prossimo weekend, poi la situazione migliorerà e le temperature aumenteranno, ma per la vera estate bisognerà ancora attendere.