Che tempo farà a maggio 2026, la tendenza meteo di Abelli: “Temperature sopra la media e piogge al di sotto”

Foto ECMWF (European Centre for Medium–Range Weather Forecasts)

Maggio è da sempre un mese di transizione, che segna il passaggio tra primavera ed estate, Le temperature aumentano, le giornate si allungano e il sole è più presente. Resta però un mese spesso instabile, con improvvisi temporali che si alternano a giornate calde e serene.

Per capire cosa succederà da un punto di vista meteorologico nelle prossime settimane Fanpage.it ha intervistato Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert.

L'esperto ci spiega che per fare una prima panoramica del mese di maggio è necessario consultare non i modelli deterministici, che danno informazioni maggiormente dettagliate e vengono usati per previsioni a breve termine, ma quelli statistici con cui si ricavano delle medie settimanali o mensili.

"Dal punto di vista delle temperature tutte le settimane di maggio saranno caratterizzate da valori sopra la media, da 1 fino a 3 gradi", osserva Abelli.

"Anche se dobbiamo sempre considerare che si tratta di una media, quindi potremmo avere giorni più perturbati, seguiti da altri più caldi, e che la situazione potrebbe anche variare. – prosegue – Ora come ora però sappiamo che dovrebbero prevalere quelli più caldi, mostrano attualmente una situazione abbastanza netta".

Con l'esperto abbiamo affrontato anche il tema delle precipitazioni: "A maggio prevarrà una situazione di piogge sotto la media, come già avvenuto nel mese di aprile", dice Abelli.

"Anche se pure in questo caso possono cambiare tante cose, dipende da come si assesterà la circolazione atmosferica a maggio, se sarà improntata all'instabilità, ci vuole veramente poco a livello modellistico. – precisa – Per il momento sembra che avremo temperature sopra la media e precipitazioni al di sotto".

Secondo il meteorologo, "negli ultimi anni ci sono stati pochi mesi con piogge sotto la media, la quantità di precipitazioni mensili solitamente è superiore alla norma sul territorio italiano". Anche nei primi tre mesi del 2026 e l'anno scorso è stato cos

Ma per le temperature bisogna invece fare un discorso diverso. "C'è stato qualche raro mese negli ultimi anni con valori al di sotto. – aggiunge – La tendenza è stata quasi sempre sopra la media".