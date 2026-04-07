Sole e temperature sopra la media nei prossimi giorni, da venerdì 10 aprile possibile svolta: le previsioni

L’alta pressione farà sentire per qualche giorno i suoi effetti sull’Italia, con sole e temperature sopra la media. Da venerdì 10 aprile attesa una possibile svolta, con diversi modelli che prospettano l’arrivo di aria più fredda. Ancora incerta l’evoluzione meteo. Le previsioni della settimana.

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Proseguirà anche nei prossimi giorni la fase di tempo stabile, con sole e temperature miti, che ha interessato l'Italia durante le appena trascorse festività pasquali. L'anticiclone, che si estende dal Mediterraneo all’Europa centrale, farà sentire i suoi effetti almeno fino a giovedì 9 aprile.

Per la giornata di venerdì 10 aprile i modelli mostrano una possibile svolta, con l'afflusso di aria più fredda sul nostro Paese e un conseguente calo termico. Ma gli scenari sono diversi e permane ancora un certo grado di incertezza.

Le previsioni di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile

Oggi, martedì 7 aprile, avremo ancora cielo sereno in quasi tutta l’Italia, tranne che per qualche nuvola in Liguria e in Campania. Le temperature minime saranno in generale rialzo al Centro-Sud, mentre le massime saranno per lo più stazionarie, con valori ben oltre la media soprattutto al Nord, al Centro e in Sardegna.

Anche mercoledì 8 aprile la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nubi solo in Emilia Romagna, Marche, Veneto e zone interne del Sud. Le massime dovrebbero calare lievemente lungo il versante adriatico, ma i valori resteranno ancora sopra la norma del periodo.

La stabilità diffusa in tutto il Paese dovrebbe permanere anche giovedì 9 aprile, con qualche velatura in transito sul Nord-Est e in Sardegna. Lungo l’Appennino centro-meridionale non si escludono occasionali e brevi rovesci pomeridiani, cielo per lo più sereno altrove.

Aria più fresca proveniente dai Balcani potrebbero far calare le temperature di qualche grado al Nordest, sull’Adriatico e sull’alto Ionio con valori massimi dai 16 ai 19 gradi. Altrove valori ancora sopra i 20 gradi con punte di 24-25.

Possibile svolta da venerdì 10 aprile: la tendenza meteo

Alla fine della settimana, a partire da venerdì 10 aprile, potrebbe arrivare una svolta. Diversi modelli propongono l'arrivo di aria più fredda, ma non è ancora chiaro in che misura questa possa interessare l'Italia.

Probabilmente avremo una diminuzione delle temperature, con valori anche di qualche grado sotto media al Sud. Possibile anche un aumento dell'instabilità in particolare sulle zone interne centro-meridionali. Bisognerà tuttavia attendere i prossimi aggiornamenti per confermare o rivedere questo quadro.