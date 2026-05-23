Governo Meloni, Ue apre a sanzioni contro Ben Gvir dopo assalto alla Flotilla. Comunali, scatta silenzio elettorale: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo lo scontro sulla Global Sumud Flotilla e il rinnovo del taglio delle accise. L'Unione europea accoglie la richiesta del ministro Tajani di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir: l'iter però è complesso, e bisognerà raggiungere l'unanimità con gli altri Paesi europei.
Il governo ha rinnovato il taglio delle accise sui carburanti fino all'8 giugno. Lo sconto resta di 20 centesimi sul gasolio e 5 centesimi sulla benzina. Critico Giuseppe Conte, che ha accusato il governo Meloni di varare solo "decreti e decretini" senza riforme di ampio respiro.
Oggi è scattato il silenzio elettorale per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Resterà in vigore fino alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì.
Legge elettorale, Parrini (Pd): "Meloni metta la faccia sulle preferenze e rinunci al voto segreto"
"Un Parlamento di cooptati con un premio di maggioranza abnorme crea una vera e propria emergenza democratica. Giorgia Meloni non si illuda di poter proporre il superamento delle liste bloccate per poi farsele bocciare dai veti di Forza Italia e Lega: sarebbe una pantomima ignobile". Lo dichiara ad Avvenire il senatore Dario Parrini (Pd), vicepresidente della commissione Affari costituzionali. Parrini accusa il centrodestra di aver incardinato il testo alla Camera per sfruttare lo scudo del voto segreto: "È evidente che parlamentari scelti dai vertici di partito saranno restii, nel segreto dell'urna, a votare un sistema diverso". L'esponente dem lancia quindi una sfida diretta alla premier: "Meloni ci metta la faccia. Quando vuole sa imporsi sugli alleati, quindi non può salvarsi la coscienza fingendo di fare una proposta per poi farsela affossare. Se vuole, ha la forza di farla votare alla luce del sole. Tutti ricordiamo i suoi video in cui chiedeva il ritorno alle preferenze; ora invece ci troviamo con la peggiore legge elettorale possibile, dove vengono persino cancellati i collegi uninominali e allungate le liste, in aperto contrasto con le prescrizioni della Consulta".
Pnrr, Tinagli (Pd): "Governo naviga a vista. Nodi al pettine, ora useranno i soliti diversivi"
"Sul Pnrr siamo in zona Cesarini e i tempi sono stretti: dobbiamo capire se sia possibile reindirizzare i fondi, ma prima il governo deve chiarire come intende usarli". Lo afferma in un'intervista a La Stampa Irene Tinagli, europarlamentare del Pd, secondo cui il ministro Giorgetti sta ormai "navigando a vista" di fronte a margini di manovra ridottissimi. Tinagli evidenzia il cambio di narrativa dell'esecutivo a Bruxelles: "Fino a ieri ci atteggiavamo a primi della classe, oggi siamo diventati i disperati che chiedono aiuto. L'Italia è la prima beneficiaria del Recovery Fund con 200 miliardi che dovevano servire a investimenti e sicurezza energetica; non siamo stati in grado di spenderli e ora chiediamo di sforare per l'emergenza". A pesare sul giudizio europeo non è solo l'alto debito, ma soprattutto la mancata crescita che ci vede "in fondo alla classifica Ue". Secondo l'esponente dem, la mossa del governo è puramente strumentale: "A qualcuno Meloni e Giorgetti dovranno pur dare la colpa, meglio se sull'Europa cattiva che nega la flessibilità. Ci aspetta una complicata fase di galleggiamento economico, conclude Tinagli, e il ricorso massiccio a diversivi per spostare il dibattito pubblico, come immigrati e sicurezza".
Flotilla, l'ONU accusa: "Trattamento umiliante, i responsabili paghino"
Il portavoce delle Nazioni Unite ha espresso forte preoccupazione per il trattamento riservato dai soldati israeliani agli attivisti della Flotilla. "Siamo molto allarmati da queste segnalazioni, a partire dalle testimonianze delle persone detenute", ha dichiarato, aggiungendo che "basta guardare il video pubblicato da un ministro israeliano per constatare il trattamento umiliante subito dagli arrestati". Il portavoce ha poi concluso con un appello fermo: "Tutti devono essere liberati e rimpatriati, e i responsabili di tali abusi dovranno risponderne".
Flotilla, Fratoianni: "Mercoledì a Roma evento per tenere le luci accese sulla tragedia del popolo palestinese"
"Mercoledì 27 maggio a Roma, alla Città dell'Altra Economia dalle ore 18 in poi, "Justice For Palestine"una vera e propria maratona di musica e di parole, di video, con testimonianze dirette dalla Cisgiordania, contributi di intellettuali, artisti, giornalisti, esponenti sindacali e politici europei e del nostro Paese per continuare a tenere le luci accese sulla tragedia del popolo palestinese, sugli abusi e sui crimini continui del governo Netanyahu. Quello che sta accadendo in queste ore con i 430 attivisti della Flotilla sequestrati dall'Idf ci conferma l'urgenza e la necessità di atti concreti in Italia e in Europa per fermare Israele", lo ha scritto Nicola Fratoianni nella newsletter a militanti e simpatizzanti annunciando l'evento della prossima settimana.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caso Flotilla e il rinnovo del taglio delle accise
La richiesta del governo Meloni di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir è andata a buon fine: l'Unione europea intavolerà il discorso nelle prossime settimane. Anche se l'iter potrebbe essere complesso e servirà l'unanimità. Intanto, in Italia, l'esecutivo ha prolungato il taglio delle accise sul carburante per altre due settimane, fino all'8 giugno. Inizia il weekend delle elezioni comunali: oggi giornata di silenzio elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio.