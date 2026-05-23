Governo Meloni, Ue apre a sanzioni contro Ben Gvir dopo assalto alla Flotilla. Comunali, scatta silenzio elettorale: news in diretta

"Sul Pnrr siamo in zona Cesarini e i tempi sono stretti: dobbiamo capire se sia possibile reindirizzare i fondi, ma prima il governo deve chiarire come intende usarli". Lo afferma in un'intervista a La Stampa Irene Tinagli, europarlamentare del Pd, secondo cui il ministro Giorgetti sta ormai "navigando a vista" di fronte a margini di manovra ridottissimi. Tinagli evidenzia il cambio di narrativa dell'esecutivo a Bruxelles: "Fino a ieri ci atteggiavamo a primi della classe, oggi siamo diventati i disperati che chiedono aiuto. L'Italia è la prima beneficiaria del Recovery Fund con 200 miliardi che dovevano servire a investimenti e sicurezza energetica; non siamo stati in grado di spenderli e ora chiediamo di sforare per l'emergenza". A pesare sul giudizio europeo non è solo l'alto debito, ma soprattutto la mancata crescita che ci vede "in fondo alla classifica Ue". Secondo l'esponente dem, la mossa del governo è puramente strumentale: "A qualcuno Meloni e Giorgetti dovranno pur dare la colpa, meglio se sull'Europa cattiva che nega la flessibilità. Ci aspetta una complicata fase di galleggiamento economico, conclude Tinagli, e il ricorso massiccio a diversivi per spostare il dibattito pubblico, come immigrati e sicurezza".