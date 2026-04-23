Bel tempo e temperature in aumento fino al 25 aprile per effetto dell’anticiclone: le previsioni meteo

Atteso nei prossimi giorni un deciso miglioramento delle condizioni meteo. A partire da oggi, giovedì 23 aprile, l’alta pressione farà sentire i suoi effetti sull’Italia. Il tempo nel weekend sarà stabile e con temperature in aumento, fino a 24-27°C. Le previsioni di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

Foto ECMWF (European Center for Medium–range Weather Forecast).

La perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi si esaurirà a breve ed è quindi atteso un generale miglioramento del tempo sull'Italia. A parte qualche residua instabilità fra Sicilia e Calabria, da venerdì e per tutto il fine settimana sul Paese avremo sole e temperature in rialzo, grazie all’espansione dell'alta pressione.

Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. "Mercoledì abbiamo avuto ancora a che fare con correnti instabili, nuvole e precipitazioni in diverse zone del Paese. Ma a partire da oggi, giovedì 23 aprile, la situazione inizierà a cambiare".

Anticiclone sull’Italia, arriva il caldo da oggi giovedì 23 aprile

Quella di oggi infatti sarà "una giornata di passaggio", ci spiega l'esperto, "con l'alta pressione che piano piano si espanderà verso l'Italia". Il cielo sarà nuvoloso con possibili piogge o rovesci su bassa Calabria e Sicilia.

"Oggi avremo solo qualche rimasuglio su queste due regioni, all'Estremo Sud quindi potrebbero esserci fenomeni che tuttavia dovrebbero esaurirsi tra pomeriggio e sera", aggiunge.

Il tempo invece sarà stabile e soleggiato nel resto d’Italia, salvo qualche temporaneo annuvolamento al Sud, in Sardegna, nel medio Adriatico e all’estremo Nord-Est. "Le temperature saliranno al Nord, mentre subiranno un ulteriore calo al Sud e Isole", osserva ancora Abelli.

Le previsioni del weekend del 24, 25 e 26 aprile: tempo sereno e temperature in aumento

Da venerdì 24 aprile "avremo tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana e in tutto il Paese", ci assicura il meteorologo. Nel weekend andremo incontro a valori sicuramente sopra la media in molte regioni.

"I picchi più elevati dovrebbero verificarsi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole. – spiega Abelli – In alcune zone raggiungeremo valori tra i 24 e i 27 gradi".

Mentre il Sud e il settore adriatico presenteranno temperature più contenute. "Venerdì i valori saranno ancora sotto la media al Sud, ma con il rialzo termico dei giorni successivi torneranno a valori nella norma", dice l'esperto.

La tendenza della prossima settimana invece è ancora incerta, l'anticiclone potrebbe indebolirsi parzialmente in corrispondenza dell'Italia: "La situazione sarà un po' variabile, anche se non subito. Avremo un piccolo cambiamento a partire da lunedì 27 aprile, da martedì invece potremmo avere dell'instabilità. Bisognerà attendere ulteriori sviluppi".