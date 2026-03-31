Meteo Pasqua 2026, dopo giorni di freddo e neve in arrivo il bel tempo: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Dopo giorni di freddo, pioggia e neve ci attendono una Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono di domenica 5 lunedì 6 aprile, bellissime, con bel tempo e rialzo delle temperature a partire dal venerdì Santo”.

"Un nucleo di aria fredda si è riversato nelle scorse ore sull'Adriatico. Per questo potremmo pensare che anche la Pasqua sarà fredda e piovosa ma non è così. Ci aspettano infatti 3 o 4 giorni invernali, ma da venerdì Santo, 3 aprile, l'alta pressione farà alzare le temperature e porterà bel tempo".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando si festeggerà la Pasqua, che quest'anno cade di domenica 5 aprile: il ponte con Pasquetta sarà all'insegna del bel tempo, ma prima ci saranno giorni ancora freddi, in particolare sulle regioni adriatiche.

Secondo l'esperto, "un nucleo di ara fredda ieri sera, lunedì 30 marzo, ha raggiunto l'Alto Adriatico, dopo essere partito dal Sud della Groenlandia ed essere arrivato a ridosso delle Alpi. Su queste regioni le temperature sono destinate a scendere di almeno4 o 5 gradi. Tra oggi, martedì 31 marzo, e giovedì 2 aprile ci sarà freddo soprattutto sulle Regioni Adriatiche, come Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, perché più esposte ai venti freddi. Non mancheranno le piogge, particolarmente intense mercoledì sempre su Marche, Abruzzo, Molise, ma anche Puglia Garganica e Lucania. Pioverà anche giovedì e poi ci sarà la neve: da martedì nevicate sono attese su tutto l'Appennino, dalla Romagna in giù, e fino al Nord della Sicilia e della Sardegna, a quote tra i 500 e gli 800 metri. Addirittura, mercoledì 1 aprile sono previste nevicate abbondanti fino a 30 centimetri".

Poi arriva l'attesa svolta. "Da venerdì Santo, 3 aprile, arriva un'alta pressione centrata sul Marocco, che porterà sull'Italia aria tiepida pescata dal medio atlantico con temperature al di sopra della media e bel tempo. Meglio di così non poteva andare. Questa fase di bel tempo si protrarrà fino al 10 aprile. Sarà una Pasqua bellissima, così come la Pasquetta", ha concluso Giuliacci.