Governo Meloni, Sì alla fiducia sul dl Sicurezza, venerdì voto finale e correttivo dopo i rilievi del Colle, Schlein: “Avete fallito”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo che il Quirinale ha bloccato il decreto Sicurezza e dopo l'approvazione della fiducia sul dl da parte della Camera, in vista del voto finale di venerdì. A seguito del braccio di ferro con il Colle, il governo ha trovato una soluzione: il decreto correttivo, che recepisce le osservazioni del Presidente della Repubblica, arriverà contemporaneamente alla conversione in legge. Nella tarda mattinata di venerdì, quando è previsto il voto finale, il Consiglio dei ministri si riunirà proprio nella sala del governo a Montecitorio, per varare un nuovo decreto che modificherà l'articolo che concede un incentivo agli avvocati per i rimpatri. La norma sarà modificata, estendendo la platea dei beneficiari del contributo di 615 euro, includendo anche mediatori e associazioni. Servirà quindi una copertura maggiore: "Ci stiamo lavorando – ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda di Fanpage.it -. Non posso dire quale sarà l'esito dell'esame della Ragioneria, che sarà come sempre rigoroso e serio".

La maggioranza intanto è al lavoro per accelerare l'approvazione del decreto, che ha una data di scadenza: il 25 aprile. Nella tarda serata di ieri la conferenza dei capigruppo si è riunita deliberando una seduta fiume che è stata approvata dalla Camera. Le opposizioni avranno a disposizione al massimo 44 ore per fare ostruzionismo. I voti sugli ordini del giorno riprenderanno oggi alle 10.30 e la votazione finale del provvedimento si svolgerà non prima delle 11.30 di venerdì. Per le forze di minoranza il decreto è "incostituzionale" e quella della maggioranza è l"l'ennesima forzatura". Schlein: "Se Meloni non avesse fallito anche sulla sicurezza, non sarebbero qui a discutere il quarto decreto con lo stesso nome: un decreto l'anno".