Governo Meloni, Sì alla fiducia sul dl Sicurezza, venerdì voto finale e correttivo dopo i rilievi del Colle, Schlein: “Avete fallito”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo che il Quirinale ha bloccato il decreto Sicurezza e dopo l'approvazione della fiducia sul dl da parte della Camera, in vista del voto finale di venerdì. A seguito del braccio di ferro con il Colle, il governo ha trovato una soluzione: il decreto correttivo, che recepisce le osservazioni del Presidente della Repubblica, arriverà contemporaneamente alla conversione in legge. Nella tarda mattinata di venerdì, quando è previsto il voto finale, il Consiglio dei ministri si riunirà proprio nella sala del governo a Montecitorio, per varare un nuovo decreto che modificherà l'articolo che concede un incentivo agli avvocati per i rimpatri. La norma sarà modificata, estendendo la platea dei beneficiari del contributo di 615 euro, includendo anche mediatori e associazioni. Servirà quindi una copertura maggiore: "Ci stiamo lavorando – ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda di Fanpage.it -. Non posso dire quale sarà l'esito dell'esame della Ragioneria, che sarà come sempre rigoroso e serio".
La maggioranza intanto è al lavoro per accelerare l'approvazione del decreto, che ha una data di scadenza: il 25 aprile. Nella tarda serata di ieri la conferenza dei capigruppo si è riunita deliberando una seduta fiume che è stata approvata dalla Camera. Le opposizioni avranno a disposizione al massimo 44 ore per fare ostruzionismo. I voti sugli ordini del giorno riprenderanno oggi alle 10.30 e la votazione finale del provvedimento si svolgerà non prima delle 11.30 di venerdì. Per le forze di minoranza il decreto è "incostituzionale" e quella della maggioranza è l"l'ennesima forzatura". Schlein: "Se Meloni non avesse fallito anche sulla sicurezza, non sarebbero qui a discutere il quarto decreto con lo stesso nome: un decreto l'anno".
Nei sondaggi politici Schlein batte Conte e Salis
Tra gli elettori del campo largo trionfa Elly Schlein. Se si svolgessero le primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e Silvia Salis, la sindaca di Genova individuata da alcuni come possibile federatrice di un'alleanza che tenga dentro anche la quota centrista della sinistra. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTG24, che assegna a Schlein il 41% delle preferenze tra gli elettori del campo largo che sicuramente voteranno e il 36% tra quelli che probabilmente lo faranno.
Via libera della Camera alla seduta fiume, voto finale atteso per venerdì dalle 11.30
Nella notte la Camera ha approvato la ‘seduta fiume', richiesta dalla maggioranza, per l'esame del dl Sicurezza. Lo ha annunciato il vicepresidente di turno, Giorgio Mulè, dopo gli interventi delle opposizioni contrari alla richiesta partita da Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d'Italia. Il voto sugli odg al decreto non ancora discussi si terrà dalle 10.30 di oggi, giovedì 23 aprile. La votazione finale sul provvedimento avverrà non prima 11.30 di venerdì.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo l'ok alla fiducia sul decreto Sicurezza
L'aula della Camera ha approvato ieri sera la fiducia posta dal governo al decreto Sicurezza, con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. Ora è corsa contro il tempo: i lavori parlamentari vanno avanti dopo che la maggioranza ha chiesto ieri sera una seduta fiume, per arrivare al voto finale entro venerdì mattina. La votazioni sugli ordini del giorno sono previsti questa mattina, non prima delle 10:30, tra i tentativi di ostruzionismo delle opposizioni.
"Stiamo organizzando dei turni di presenza in Aula, così dormiamo qualche ora", hanno spiegato i parlamentari di maggioranza e opposizione, compresi i sottosegretari che si alterneranno per garantire la presenza del governo in Aula. Dopo che arriverà il via libera della Camera, il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi proprio nella Sala del governo di Montecitorio. La riunione servirà ad approvare il provvedimento correttivo ad hoc, annunciato mercoledì dalla premier Giorgia Meloni, per modificare la discussa norma sugli incentivi per i rimpatri volontari, bloccata dal Quirinale. In questo modo i due testi arriverebbero al Quirinale nello stesso momento, dando al Presidente Mattarella la possibilità di firmarli "contestualmente" e di procedere alla pubblicazione "contestuale" sulla Gazzetta ufficiale. Il secondo decreto annullerà quindi gli effetti del primo, impedendo di fatto che la norma sugli incentivi per gli avvocati che favoriscono i rimpatri entri in vigore, così come approvata da Camera e Senato. Il nuovo decreto prevede una platea di beneficiari allargata, includendo non solo gli avvocati, ma anche mediatori, associazioni e altre figure professionali. Inoltre il contributo – che dovrebbe essere erogato dallo Stato e non più dal Consiglio nazionale forense – verrà assicurato anche se la pratica di rimpatrio volontario non dovesse essere portata a termine.
"Noi continueremo a rallentarvi fino all’ultimo secondo utile a disposizione", ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera ieri sera, durante l'esame degli ordini del giorno al dl. "Sulla Sicurezza avete fallito, questa è la realtà. Non lo diciamo noi del Pd, lo dicono i dati. La media dei reati totali 2023-2024 ha segnato un +5,1% rispetto al 2022. Se non aveste fallito, ci spiegate perché è il quarto decreto con lo stesso nome e lo stesso tema. Nello stesso periodo, 2023-2024, sono diminuite lievemente le persone arrestate e sono diminuite le forze di polizia".