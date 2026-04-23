Iran, la guerra in diretta, i Pasdaran sequestrano due navi a Hormuz, Trump: “Nuovi colloqui già domani”. Aumenta il prezzo del petrolio

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la guerra in Iran sta iniziando a "indebolire l'Europa" durante una telefonata con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. In un post sui social network l'ufficio di Erdogan ha affermato che i due leader hanno parlato al telefono ieri, discutendo delle relazioni tra i due Paesi e delle guerre in corso in Iran e Ucraina.

"Il presidente Erdoğan ha osservato che la guerra nella nostra regione ha iniziato a indebolire anche l'Europa e che, se questa tendenza non venisse affrontata con un approccio orientato alla pace, i danni causati dal periodo di conflitto sarebbero di gran lunga maggiori", si legge nel post.