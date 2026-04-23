Iran, la guerra in diretta, i Pasdaran sequestrano due navi a Hormuz, Trump: “Nuovi colloqui già domani”. Aumenta il prezzo del petrolio

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 23 aprile, in tempo reale. Lo stretto di Hormuz continua ad essere il centro nevralgico del conflitto. I pasdaran hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza. Gli Stati Uniti intanto hanno unilateralmente prorogato una tregua di durata indefinita e Trump ha annunciato che i colloqui sono "possibili già venerdì". L'estensione del cessate il fuoco tuttavia non convince Teheran che teme una trappola e invita Washington a togliere il blocco nello Stretto. Domani vertice UE a Cipro, "Volenterosi" riuniti a Londra: sul tavolo la riapertura di Hormuz. Marina italiana: "Pianificato l'invio di 4 navi con Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio".
A Washington nuovi colloqui tra Israele e Libano per prolungare la tregua
Israele e Libano terranno oggi a Washington un altro ciclo di colloqui: Beirut intende richiedere una proroga di un mese del cessate il fuoco, che scadrà tra pochi giorni.
Citando un funzionario di Hezbollah rimasto anonimo, l'agenzia stampa AFP afferma che il partito di Dio potrebbe accettare colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti come parte del processo negoziale in corso.
Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato mercoledì che Israele non ha "gravi divergenze" con il Libano, definendo Hezbollah "l'ostacolo alla pace e alla normalizzazione".
Nonostante una tregua di 10 giorni, le forze israeliane continuano ad attaccare il Libano, uccidendo civili – tra cui la giornalista libanese Amal Khalil mercoledì – e demolendo case libanesi nelle aree ancora sotto occupazione israeliana. Secondo le autorità libanesi, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 2.454 persone dall'inizio della guerra, ai primi di marzo.
L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di collaborare con Israele
L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad, i servizi segreti israeliani. Lo riporta il sito web della magistratura Mizan Online, precisando che l'esecuzione di Soltanali Shirzadi Fakhr è stata effettuata dopo che la Corte Suprema ha confermato la sentenza di condanna a morte. Secondo le stesse fonti l'uomo avrebbe confessato di aver preso parte a "operazioni terroristiche" contro l'Iran. L'esecuzione è l'ultima di una serie di impiccagioni avvenute nelle ultime settimane di persone legate alle proteste prebelliche o affiliate al gruppo di opposizione fuorilegge Mojahedin del Popolo Iraniano (Mek).
Torna ad aumentare il prezzo del petrolio: Brent a 103,23 dollari al barile
I prezzi del petrolio continuano a salire sulla scia dello stallo dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti e mentre entrambi i Paesi hanno mantenuto le restrizioni al traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz. Il Brent viaggia in rialzo dell'1,30% a 103,23 dollari al barile, i future sul WTI registrano un progresso dell'1,40% a 94,26 dollari.
USA ordinano a 31 navi di non attraversare Hormuz
Le forze armate statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di rientrare in porto, nell'ambito del blocco contro l'Iran. Lo afferma il Centcom.
Casa Bianca: "L'Iran deve consegnare il suo uranio arricchito agli USA"
Il presidente Donald Trump "ha definito le sue linee rosse in modo molto chiaro: l'Iran non potrà mai ottenere una bomba nucleare per minacciare gli Stati Uniti e i nostri alleati e deve consegnare l'uranio arricchito agli Stati Uniti" nell'ambito dei negoziati per concludere la guerra. Lo ha detto a Fox News la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aggiungendo: "Attendiamo la loro risposta".
Erdogan: "La guerra in Iran sta indebolendo l'Europa"
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la guerra in Iran sta iniziando a "indebolire l'Europa" durante una telefonata con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. In un post sui social network l'ufficio di Erdogan ha affermato che i due leader hanno parlato al telefono ieri, discutendo delle relazioni tra i due Paesi e delle guerre in corso in Iran e Ucraina.
"Il presidente Erdoğan ha osservato che la guerra nella nostra regione ha iniziato a indebolire anche l'Europa e che, se questa tendenza non venisse affrontata con un approccio orientato alla pace, i danni causati dal periodo di conflitto sarebbero di gran lunga maggiori", si legge nel post.
USA, il segretario della Marina si dimette con effetto immediato
Il segretario della Marina americana John Phelan lascia l'incarico con effetto immediato. Lo comunica il Pentagono senza fornire spiegazioni sull'uscita. Phelan è il più alto civile in grado nella Us Navy e la sua uscita arriva nel mezzo del blocco nello stretto di Hormuz. Il suo posto sarà preso in via temporanea dal suo vice Hung Cao.