Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 marzo per temporali: le regioni colpite

Maltempo intenso, vento forte e nevicate sull’Italia per la giornata di domani. La protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per giovedì 26 marzo su nove regioni per rischio temporali.

Una nuova ondata di maltempo colpisce l'Italia con temporali vento forte e nubifragi che nelle prossime ore interesseranno prima il centro nord e poi il sud. Per questo la protezione civile ha valutato per la giornata di domani giovedì 26 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Tutta colpa di un vortice ciclonico che investirà il nostro paese da nord-est interessando in particolare le regioni adriatiche dove dalle prossime ore assisteremo a intensi temporali, nevicate anche a bassa quota, venti tempestosi è un brusco calo termico. In base alle previsioni meteo disponibili disponibili nei fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 26 marzo 2026, una allerta meteo gialla per temporali su tutto l'Abruzzo e il Molise. per la zona costiera delle Marche, il nord della Puglia, il sud della Romagna e le zone interne di Umbria e Lazio. Valutate Inoltre un allerta meteo gialla per rischio idraulico su tutte le zone costiere tirreniche di Calabria e Basilicata. Ecco il bollettino delle allerte meteo Idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Lazio: Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Temporali, venti forti e nevicate, le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 26 marzo 2026, indicano al nord cielo molto nuvoloso e coperto la prima parte della giornata con temporali soprattutto sui settori orientali e sull'Emilia Romagna centro orientale ma con graduale miglioramento dalla seconda parte della giornata. Nevicate attese a ridosso dell'arca Alpino sul Triveneto e sull'Appennino romagnolo a partire dai 600 metri. Maltempo intenso invece al centro con temporali diffusi che interesseranno la Toscana orientale, le Marche, l'Abruzzo il Lazio e l'Umbria con nevicate fino ai 400 metri di quota su Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno in attenuazione in serata sul versante tirrenico. Al sud infine piogge diffuse su Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, in estensione poi anche alla Puglia. Nevicate e attese intorno ai 400 metri di quota sugli Appennini.