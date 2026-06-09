Luca Parmitano scelto per Artemis III: sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna

L’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano farà parte dell’equipaggio di Artemis III come pilota. La NASA ha annunciato oggi i quattro membri della missione che testerà tecnologie e operazioni fondamentali in vista dei futuri allunaggi del programma Artemis.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Programma Artemis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano è stato selezionato dalla NASA per la missione Artemis III. L'annuncio è arrivato oggi durante una conferenza stampa dedicata al programma Artemis, nel corso della quale l'agenzia spaziale statunitense ha presentato l'equipaggio della missione. Parmitano ricoprirà il ruolo di pilota e volerà insieme al comandante Randy Bresnik e agli specialisti di missione Andre Douglas e Frank Rubio.

Artemis III rappresenta una tappa fondamentale del programma che dovrà riportare gli esseri umani sulla Luna. La missione, al lancio nel 2027, non prevede però un allunaggio: i quattro astronauti verranno lanciati in orbita terrestre bassa dal Kennedy Space Center in Florida per una missione della durata di circa due settimane, durante la quale saranno testati sistemi e procedure considerati essenziali per le future spedizioni lunari. Al termine del volo, l'equipaggio ammarerà nell'Oceano Pacifico e sarà recuperato da squadre della NASA e della Marina degli Stati Uniti.

Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis III

Per Luca Parmitano si tratta di uno degli incarichi più prestigiosi della sua carriera da astronauta. Il colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta dell'ESA è stato infatti scelto come pilota di Artemis III, la missione con cui la NASA testerà in orbita terrestre sistemi e procedure destinati a essere utilizzati nelle future spedizioni lunari con equipaggio. Per l'astronauta italiano si tratta della terza missione spaziale dopo le permanenze a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2013 e nel 2019. Durante quest'ultima missione è diventato il primo italiano a ricoprire il ruolo di comandante della ISS, accumulando oltre 360 giorni complessivi nello spazio. Parmitano è stato anche il primo italiano ad effettuare un'attività extraveicolare il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale.

A guidare l'equipaggio di Artemis III sarà Randy Bresnik, astronauta della NASA scelto come comandante della missione. Con loro voleranno anche Andre Douglas e Frank Rubio, che ricopriranno il ruolo di specialisti di missione. La NASA ha inoltre annunciato che Bob Hines farà parte dell'equipaggio di riserva. Ex pilota collaudatore e astronauta con circa 170 giorni trascorsi nello spazio, potrà subentrare in qualsiasi ruolo qualora si rendesse necessario durante la preparazione della missione.

Cosa farà la missione Artemis III della NASA

La missione Artemis III non raggiungerà la Luna, ma avrà un ruolo cruciale nella preparazione delle future missioni di allunaggio. Per circa due settimane i quattro astronauti opereranno in orbita terrestre bassa, dove la NASA metterà alla prova una serie di tecnologie e procedure che dovranno essere utilizzate nelle successive fasi del programma Artemis.

Tra gli obiettivi della missione figurano i test di sistemi di alimentazione, navigazione e comunicazione, oltre alla verifica di altre tecnologie necessarie per operare in ambienti estremi. Secondo la NASA, il volo servirà anche a dimostrare la capacità dell'agenzia e dei suoi partner di condurre operazioni considerate essenziali per il ritorno degli esseri umani sulla Luna.

"Sperimenteremo con sistemi di alimentazione, navigazione, mobilità di superficie, comunicazioni e altri sistemi critici, per capire cosa funziona e cosa no in un ambiente estremo" ha spiegato Jeremy Parsons, Program Manager dell'Artemis Program Office, durante la conferenza stampa. L'obiettivo finale sarà raccogliere dati utili per aumentare la sicurezza delle future missioni con equipaggio. "Questa missione è stata volutamente progettata per assumersi rischi calcolati, in modo che i futuri equipaggi siano più sicuri e, in definitiva, abbiano successo quando metteremo piede sulla superficie lunare".