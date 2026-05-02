L’equipaggio di Artemis II commenta la Nutella fluttuante: “Nello spazio spesso i sapori sono un po’ diversi”

I quattro astronauti della missione Artemis II hanno raccontato alla CNN il dietro le quinte delle immagini virali dell’ormai famosa Nutella fluttuante all’interno di Orion. Intervistati alla CNN hanno confermato: “Il sapore della Nutella rimane molto simile a quello che ha sulla Terra”.

Il barattolo di "Nutella spaziale". Credit: NASA

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Come spesso accade, i momenti destinati a rimanere nella storia nascono da una casualità, a volte perfino da una distrazione. È quello che è successo durante Artemis II, la prima missione della Nasa dopo oltre 50 anni ad aver riportato l'uomo a viaggiare attorno alla Luna. Pur essendo stata la missione con equipaggio a raggiungere il punto più lontano dalla Terra di sempre, tra tante immagini che avrebbero potuto fare la storia, probabilmente quella che resterà più a lungo nella memoria di tutti è quel barattolo di Nutella che, scappato accidentalmente dalle mani dell'equipaggio, fluttuava all'interno della navicella.

Quei pochi secondi hanno fatto il giro del mondo, tanto che perfino gli stessi astronauti sono tornati sull'argomento. Lo hanno fatto proprio in queste ore intervistati dal conduttore della CNN Anderson Cooper. Durante l'intervista Gregory Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono tornati su quel momento e incalzati dal giornalista hanno raccontato il dietro le quinte di quel momento, cogliendo l'occasione per spiegare anche una picciola curiosità scientifica su come cambiano i sapori nello Spazio.

Il video virale della "Nutella spaziale"

Le immagini diventate virali sono state catturate accidentalmente dalla telecamera interna alla navicella Orion durante la diretta streaming della missione. Mentre l’astronauta Christina Koch e il pilota Victor Glover erano impegnati in altro, alle loro spalle e a favore della telecamera un barattolo di Nutella si è preso la scena, iniziando a fluttuare in microgravità all’interno della cabina. Le immagini sono così nitide e chiare – si vede benissimo il nome del prodotto e del brand – da non avere nulla da invidiare a un spot a regola d'arte. Scherzandoci su, il conduttore della CNN ha infatti chiesto all'equipaggio: "Non so se avete ottenuto un contratto di sponsorizzazione o qualcosa di simile"-

Che sapore ha la Nutella nello Spazio

Ma, battute a parte, il giornalista ha anche chiesto quello che forse ci siamo domandati tutti: "Nello Spazio la Nutella ha un altro sapore?". Glover ha risposto che "Nello Spazio qualsiasi cosa ha un sapore leggermente diverso". Questo dipende anche dal fatto che "non c'è differenza – ha aggiunto – le cose calde non generano fumi verso l'alto, quindi ad esempio non senti il profumo del caffè".

Quindi in parte i sapori cambiano nello Spazio, ma non dipende da cambiamenti strutturali del cibo: "In realtà è il tuo corpo il motivo per cui le cose potrebbero avere un sapore diverso". Tuttavia, hanno poi concordato gli astronauti "in realtà la Nutella, spalmata su una tortilla, è una delle cose con il sapore più simile a quello che ha sulla Terra".