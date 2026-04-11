Artemis II NASA rientrata oggi: record di distanza per l’equipaggio e cosa cambia per il ritorno sulla Luna

La capsula Orion durante il sorvolo della Luna nella missione Artemis II, che ha stabilito il record di distanza dalla Terra per un equipaggio. Credit: NASA

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La missione Artemis II della NASA si è conclusa oggi con l’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico, al largo della California, al termine di un volo di circa 10 giorni che ha portato per la prima volta dopo oltre 50 anni un equipaggio oltre l’orbita terrestre, fino alla Luna e ritorno. A bordo c’erano quattro astronauti: Reid Wiseman, comandante, Victor J. Glover pilota, e Christina Koch, specialista di missione, per la NASA, insieme a Jeremy Hansen, specialista di missione dell’Agenzia Spaziale Canadese (CSA). L’equipaggio è rientrato sano e salvo ed è il primo a spingersi così lontano dalla Terra dai tempi del Programma Apollo.

Il dato più rilevante della missione è il nuovo record di distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani: durante il sorvolo lunare, Orion ha portato l’equipaggio a 252.756 miglia (circa 406.000 km) dalla superficie terrestre, superando il primato stabilito nel 1970 da Apollo 13. Una differenza di oltre 6.600 km, che colloca Artemis II come la missione con astronauti giunta più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale.

La Terra appare oltre l’orizzonte del lato nascosto della Luna in questa immagine scattata dall’equipaggio di Orion durante Artemis II: si tratta di un “tramonto terrestre”, con il pianeta che sembra scomparire dietro la superficie lunare. Credit: NASA

Nel complesso, la missione ha coperto oltre 1,1 milioni di km, con un flyby della Luna fino a circa 6.500 km dalla superficie, includendo il sorvolo del lato nascosto. Traguardi che rappresentano non solo un primato, ma soprattutto una verifica completa dei sistemi necessari per le future missioni lunari, dalle operazioni di volo al rientro ad alta velocità nell’atmosfera.

È proprio il confronto con le missioni Apollo, e in particolare con il record del 1970, a dare la misura di questo risultato.

Il record: la massima distanza per un equipaggio dalla Terra

Durante il sorvolo della Luna, la missione Artemis II ha stabilito il nuovo record di distanza dalla Terra mai raggiunta dagli umani, superando un record che resisteva da oltre 50 anni.

Artemis II : 252.756 miglia (406.769 km)

: 252.756 miglia (406.769 km) Apollo 13: 248.655 miglia (400.157 km)

La differenza è di 4.101 miglia (circa 6.612 km).

La Luna e la Terra nella stessa inquadratura durante Artemis II: la piccola falce del nostro pianeta evidenzia la distanza raggiunta dall’equipaggio nello spazio profondo, poco prima del sorvolo del lato nascosto. Credit: NASA

Il superamento del record è avvenuto durante il flyby lunare, nel corso del sesto giorno di missione (lunedì 6 aprile 2026), quando Orion ha oltrepassato la distanza raggiunta dall’equipaggio di Apollo 13 nel 1970. Il dato è stato confermato ufficialmente dalla NASA.

Dopo aver raggiunto il primato, l’equipaggio ha condiviso un breve messaggio dalla capsula Orion. L’astronauta della CSA Jeremy Hansen ha dichiarato:

“Dalla cabina di pilotaggio, mentre superiamo la distanza massima mai percorsa dall'uomo dalla Terra, lo facciamo per onorare gli straordinari sforzi e le imprese dei nostri predecessori nell'esplorazione spaziale umana. Continueremo il nostro viaggio ancora più lontano prima che la Terra riesca a riportarci a tutto ciò che ci è caro. Ma soprattutto, scegliamo questo momento per lanciare una sfida a questa generazione e alle prossime, affinché questo record non duri a lungo.

Il record di distanza dalla Terra per un equipaggio è il principale primato tecnico della missione: un dato misurabile che certifica come Artemis II sia andata oltre tutte le precedenti missioni con astronauti, pur restando in una traiettoria di ritorno verso la Terra.

Gli altri primati della missione

Accanto al record di distanza, Artemis II segna anche diversi primati nella composizione dell’equipaggio: Christina Koch è la prima donna ad aver viaggiato attorno alla Luna, Victor J. Glover è la prima persona di colore a compiere la stessa missione e Jeremy Hansen è il primo astronauta non statunitense a partecipare a un volo lunare.

L’equipaggio di Artemis II – Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover, in senso orario da sinistra – all’interno della capsula Orion durante il viaggio di ritorno verso la Terra dopo il sorvolo del lato nascosto della Luna. Credit: NASA

La loro presenza riflette un’evoluzione nella selezione degli astronauti da parte delle agenzie spaziali, che negli ultimi anni hanno progressivamente ampliato l’accesso alle missioni. Un cambio evidente rispetto al Programma Apollo della NASA, i cui equipaggi erano composti esclusivamente da uomini statunitensi bianchi.

Sul piano tecnico, invece, altri primati del Programma Apollo non sono stati superati. Uno su tutti, il record di velocità di rientro per i voli spaziali con equipaggio, detenuto dalla missione Apollo 10 del 1969. La capsula Orion ha raggiunto una velocità di rientro di circa 38.367 km/h, restando al di sotto dei 39.938 km/h di Apollo 10, per via di un profilo di ritorno più conservativo, pensato per privilegiare sicurezza e controllo termico.

Le osservazioni dirette del lato nascosto della Luna

Durante il sorvolo lunare, gli astronauti di Artemis II hanno osservato il lato nascosto della Luna da una distanza superiore rispetto a quelle delle missioni Apollo, che operavano in orbite equatoriali basse. Questa traiettoria ha permesso una visione diretta molto più ampia del disco lunare, includendo anche le regioni polari.

Il “tramonto terrestre” osservato dall’equipaggio di Artemis II: la Terra scompare dietro la superficie craterizzata della Luna durante il sorvolo del 6 aprile 2026. Credit: NASA

La capsula Orion ha infatti effettuato un flyby senza entrare in orbita: nel punto di massimo avvicinamento è passata a meno di 4.070 miglia (circa 6.550 km) dalla Luna, per poi proseguire la traiettoria fino a circa 7.400 km oltre il lato nascosto, allontanandosi dal nostro satellite. Da quella posizione, la Luna appariva agli astronauti grande quanto un pallone da basket osservato a distanza di un braccio, una prospettiva molto diversa da quella del passato.

La NASA ha spiegato che le immagini raccolte mostrano “alcune regioni mai viste da esseri umani”, grazie alla combinazione di traiettoria, distanza e condizioni di illuminazione.

Durante le circa sette ore di sorvolo del lato nascosto, l’equipaggio ha scattato migliaia di immagini ad alta risoluzione, documentando crateri, antiche colate laviche e fratture superficiali. Le condizioni di illuminazione hanno inoltre reso visibili dettagli della superficie che in passato risultavano in ombra, permettendo di distinguere variazioni di colore e luminosità, e osservare fenomeni come impatti meteoritici e una rara eclissi solare vista dallo spazio.

La Luna retroilluminata dal Sole durante un’eclissi solare osservata dalla capsula Orion il 6 aprile 2026 nella missione Artemis II. Credit: NASA

Non si tratta di un record, ma di una nuova e più completa osservazione diretta: il lato nascosto della Luna era già stato osservato dagli equipaggi delle missioni Apollo, ma Artemis II ha offerto condizioni e prospettive diverse, utili per migliorare la conoscenza della geologia lunare e preparare le missioni future.

Cosa significa Artemis II per il ritorno sulla Luna

La missione Artemis II non prevedeva un allunaggio: è stata una missione di prova con equipaggio, progettata per verificare che la capsula Orion e i suoi sistemi di supporto vitale fossero pronti a sostenere le future missioni del programma.

Durante i circa dieci giorni di volo, gli astronauti hanno testato in condizioni reali operazioni fondamentali, come la navigazione oltre l’orbita terrestre, le prestazioni della capsula e il rientro ad alta velocità nell’atmosfera. Le missioni successive introdurranno anche i sistemi di atterraggio lunare e le attività di superficie.

Concept degli astronauti sulla superficie lunare accanto al lander Starship HLS, sviluppato da NASA e SpaceX per le future missioni Artemis. Credit: NASA/SpaceX

Artemis II rappresenta quindi un passaggio fondamentale: dopo il test senza equipaggio di Artemis I, è il primo volo con astronauti verso la Luna, ma senza discesa sulla superficie lunare. I dati raccolti forniranno informazioni su tecnologie e prestazioni operative che non possono essere acquisite a terra, fondamentali per le missioni successive del programma. A partire da Artemis III, pianificata per il 2027, in cui verranno introdotte operazioni più complesse, come rendezvous, operazioni di prossimità e attracco in orbita lunare. Con Artemis IV, per ora programmata per il 2028, è previsto l’allunaggio.

Il significato della missione Artemis II sta proprio qui: dimostrare che gli esseri umani possono tornare a operare oltre l’orbita terrestre in modo sicuro e continuativo, con l’obiettivo di ritornare sulla Luna. Non solo per piantare bandiere, ma per una permanenza stabile e duratura.