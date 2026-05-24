Oroscopo lunedì 25 maggio 2026 di Ginny: Pesci e Sagittario si sentono incompresi

La Luna in Vergine nell’oroscopo di lunedì 25 maggio 2026 rende la giornata ancora più carica di prestazioni: che siano ansie o siano successi, dipende tutto dall’oroscopo!

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Ariete

Ci sono momenti nella vita in cui si percepisce che qualcosa sta per cambiare profondamente, ed è esattamente ciò che senti adesso, soprattutto in amore. Hai bisogno di allontanarti un attimo, osservare tutto da lontano e ritrovare lucidità per comprendere davvero ciò che provi e Mercurio a favore ti aiuta a ragionare con maggiore consapevolezza. La sensazione è identica a ciò che accade al Polo Nord quando si assiste all’ultimo tramonto prima di novanta giorni di luce continua, come successo ad Utqiagvik, la città più settentrionale degli Stati Uniti. Stai entrando in una fase nuova in cui certe emozioni devono essere osservate con calma.

Toro

L’amore, la complicità e i legami sinceri sono il tuo habitat naturale e riesci a creare intorno a te un’atmosfera fatta di dolcezza autentica e profonda armonia. Con Venere, Giove e anche la Luna a favore, le relazioni diventano il tuo punto di forza assoluto e sai far sentire speciali le persone che ami semplicemente con la tua presenza. Hai quella tenerezza elegante e spontanea che si è vista sul red carpet di Cannes tra John Travolta e la figlia Ella, un’intesa fatta di sguardi, protezione e affetto sincero senza alcun bisogno di ostentazione. Sei senza filtri, senza paura e soprattutto con quella capacità rarissima di rendere tutto più caldo e più accogliente.

Gemelli

Le relazioni troppo strette o troppo invadenti oggi rischiano seriamente di togliervi ossigeno. Con la Luna storta avete bisogno di spazio, distanza intelligente e di libertà mentale che vi permette di capire davvero cosa provate. Mercurio nel vostro segno vi rende lucidissimi e vi insegna che anche nei sentimenti la magia nasce spesso dalla giusta distanza. Esattamente come quel pizzaiolo di Oslo diventato famosissimo perché prepara pizze straordinarie in casa e le consegna tramite una carrucola dal balcone, mantenendo quell’alone di mistero e unicità che rende tutto ancora più desiderabile. Dovete custodire il vostro spazio personale per far sì che emozioni e desideri restino vivi e autentici.

Cancro

Basta malinconie inutili e nostalgie romantiche che non portano da nessuna parte. Oggi i sentimenti si vivono alla grande, con entusiasmo, emozione e quella meravigliosa capacità di lasciarsi sorprendere dalla vita. Venere nel tuo segno e la Luna a favore ti regalano una dolcezza magnetica ma anche un cuore apertissimo pronto a vivere qualcosa di speciale. La sensazione è identica a quella esplosa dopo l’annuncio della reunion dei Måneskin prevista durante il prossimo Festival di Sanremo: un mix di emozione, attesa e felicità che tutti speravano ma che nessuno aveva ancora il coraggio di considerare reale. Percepisci che qualcosa di bello sta davvero per arrivare e il tuo cuore non vede l’ora di lasciarsi coinvolgere.

Leone

Non aspettare che Marte smetta definitivamente di ostacolarti per sentirti di nuovo invincibile, brillante e pienamente performante. Il segreto non è strafare ma trovare il modo più intelligente per partecipare agli eventi senza esaurire tutte le energie e Mercurio a favore ti rende pratico e lucidissimo. Vuoi essere coccolato e proprio fisicamente trasportato come il bambolotto, opera dell’artista Hara Kawanishi alla Biennale di Venezia, da tenere in braccio per poter accedere al padiglione del Giappone. Non vuoi rinunciare agli eventi o alla socialità e sai trovare modi geniali e anche insoliti per viverli bene senza arrivare completamente scarico a fine giornata.

Vergine

La sensazione dominante di oggi è quella di aver finalmente centrato il colpo grosso, come se la vita avesse deciso di premiarti dopo tantissimo impegno. Venere, Giove e la Luna nel segno del Cancro creano una combinazione potentissima che ti rende incredibilmente fortunata, intuitiva e valorizzata. Ti senti esattamente come Jannik Sinner dopo l’ennesima vittoria in un Master 1000: sicura, centrata e pienamente consapevole del tuo valore. E la cosa più bella è che questa volta non hai bisogno di dimostrare nulla a nessuno, perché sono i risultati a parlare per te. Amore: finalmente riesci a lasciarti andare senza dover controllare tutto nei minimi dettagli.

Bilancia

A volte non è soltanto questione di bellezza o di immagine perfetta, ma della capacità di comunicare nel modo giusto e soprattutto di saper usare l’intelligenza come tuo vero punto di forza. Certo, Venere in quadratura ti rende meno sicura del tuo fascino abituale, ma Mercurio a favore diventa una guida preziosissima e ti permette di muoverti con lucidità nei contesti più moderni, dinamici e legati alla comunicazione. Tu oggi sei esattamente come JJ, la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2026, che conquista il pubblico più per presenza scenica, carisma e capacità comunicativa che non per look o styling. Ed è proprio questo il tuo superpotere attuale: fare emergere le idee, il cervello e quella raffinatezza mentale che ti distingue da tutti gli altri.

Scorpione

Oggi ritrovi finalmente quel coraggio, quella voglia di agire e quell’energia che pensavi Marte avesse completamente divorato negli ultimi tempi. Invece no. Venere e la Luna a favore ti restituiscono sicurezza e soprattutto una straordinaria fiducia nel tuo corpo e nelle tue capacità. Ti senti praticamente pronto a scendere in pista accanto a Roberto Bolle durante il Ballo in Bianco a Torino, dove migliaia di ballerini hanno invaso Piazza San Carlo creando uno spettacolo elegantissimo e potentissimo. Hai quella stessa sensazione di fluidità e armonia: ti muovi bene, ti senti bene e soprattutto non hai alcuna intenzione di trattenerti. Amore: sensualità e sicurezza personale tornano protagoniste e ti fanno vivere i sentimenti con molta più leggerezza.

Sagittario

Oggi non è assolutamente la giornata giusta per perderti dietro a dettagli inutili, cavilli o informazioni dell’ultimo minuto che non cambiano davvero la tua vita. Con Mercurio storto rischi facilmente di disperdere energie mentali dietro a curiosità che non portano alcun reale valore aggiunto. Ecco perché dovresti fare esattamente il contrario: restare ancorato soltanto a ciò che conosci bene e che senti davvero tuo. Un po’ come chi conosce a memoria la storia calcistica della propria squadra e considera assolutamente naturale vedere la stazione Tricolore della metro di Milano tingersi di nerazzurro per celebrare lo scudetto dell’Inter. Tu oggi devi smettere di rincorrere novità e concentrarti invece sulle tue certezze.

Capricorno

Di amore e sentimenti normalmente parli pochissimo, anzi tendi sempre a mantenere una certa compostezza quasi impeccabile. Eppure oggi qualcosa cambia. Sarà la Luna a favore oppure Marte che ti rende molto più passionale e diretto del solito, ma hai voglia di lasciarti andare e persino di raccontare qualche dettaglio più personale. Attenzione però a scegliere bene con chi confidarti, altrimenti rischi di ottenere lo stesso effetto mediatico di Belen quando ha raccontato pubblicamente il flirt di una notte con il cantante Olly, creando immediatamente curiosità e gossip ovunque. Potresti stupire tutti mostrando un lato molto più spontaneo, passionale e persino un po’ provocatorio del solito.

Acquario

Adori tutti quegli eventi intelligenti e condivisi dove le persone si incontrano per qualcosa che abbia davvero valore culturale, sociale o creativo. Con Mercurio a favore oggi il tuo radar mentale riconosce immediatamente tutto ciò che stimola pensiero, ironia e partecipazione. Sono certa che ti sei guadagnato la fila all’anteprima gratuita della nuova serie Netflix di Zerocalcare al Circo Massimo, pronto non soltanto a guardarla ma proprio a viverla come esperienza collettiva da condividere con gli altri. Per te oggi funziona così: tutto ciò che crea dialogo, connessione e scambio di idee diventa immediatamente interessantissimo. Amore: ti senti molto più coinvolto quando esiste condivisione mentale e complicità intellettuale.

Pesci

Miei cari, oggi la strategia perfetta è restare assolutamente fedeli alle vostre convinzioni più autentiche e profonde. Perché con la Luna in opposizione e Mercurio stortissimo il rischio concreto è quello di perdervi completamente nel caos emotivo e mentale degli altri. Avete bisogno di un punto fermo chiarissimo, di qualcosa che vi tenga ancorati mentre tutto intorno sembra confusissimo. La sensazione è identica a quella vissuta a Roma durante la contemporaneità tra derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis: folle, traffico, caos e migliaia di persone concentrate nello stesso punto. Ecco, se non mantenete una direzione chiara rischiate seriamente di sentirvi travolti da troppe emozioni, richieste e stimoli.