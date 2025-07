video suggerito

Urano entra in Gemelli fino al 2033: il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali Urano mette un piedino nel segno dei Gemelli a partire da oggi, lunedì 7 luglio 2025, e rientrerà poi ufficialmente dall'aprile 2026 al 2033. Prepariamoci a innovazioni tecnologiche e mediatiche! Ecco cosa significa e quali sono i segni zodiacali che avranno Urano a favore o a sfavore.

Tutti sull'attenti, perché c'è una grande novità – un'altra! – in questo cielo del 2025. A inizio anno ve l’avevo detto: molte sarebbero state le novità, e soprattutto le grandi novità, dato che parliamo, di nuovo, di un pianeta lento che cambia segno zodiacale. Il 7 luglio 2025, infatti, il pianeta Urano, terzultimo in ordine di velocità dell’orbita intorno al Sole, entra nel segno dei Gemelli.

In realtà, come abbiamo visto anche per gli altri pianeti lenti, anche Urano fa prima un piccolo assaggio e poi si trasferisce definitivamente. Dal 7 luglio 2025 al 7 novembre 2025 percorrerà soltanto il grado zero e il grado uno del segno dei Gemelli, mentre ad aprile 2026 si trasferirà direttamente nel primo dei segni d’aria, rimanendoci fino al 2033.

Un pianeta lento che cambia segno zodiacale è sempre molto importante da considerare, soprattutto per quanto riguarda l’astrologia mondana: i valori della società, le tendenze, i grandi cambiamenti, la politica, l’economia e la tecnologia.

Per quanto riguarda l’oroscopo di ciascuno di noi, più avanti vi racconto quali segni zodiacali saranno spalleggiati e quali invece infastiditi da Urano in Gemelli. Ma non dimenticatevi che, trattandosi di un pianeta molto lento, saranno poche le persone ogni anno a essere coinvolte dal suo passaggio, e non l’intero segno zodiacale.

Un’altra cosa di cui parleremo è l’importante aspetto che Urano in Gemelli formerà subito, al suo ingresso nel 2025, con Plutone e Nettuno: un eccesso di energia estroversa e dirompente.

Cosa significa Urano in Gemelli fino al 2033?

Urano è un pianeta che parla di cambiamenti radicali, prese di posizione esplosive, innovazioni e stravolgimenti. È il pianeta che svela, rivela, quasi mai con particolare tatto.

Nel segno zodiacale della creatività e della comunicazione per eccellenza, ecco alcuni possibili risultati di questo transito. Di sicuro tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, l’innovazione, le comunicazioni, le telecomunicazioni, gli automatismi sarà decisamente protagonista di un grande sviluppo. Che si tratti di spostamenti (come aerei, treni, automobili elettriche) oppure di tecnologie che permettono di superare le distanze reali e fisiche, in tutti i casi teniamoci pronti a grandi innovazioni.

I mezzi di comunicazione, i social network e l’intelligenza artificiale saranno i grandi, indiscussi protagonisti di questo lungo periodo fino al 2033. Sarà impossibile restare separati e non influenzati dai cambiamenti travolgenti che la nostra società vivrà mese per mese. Tutto sarà più veloce, più automatizzato, più immediato.

Attenzione, però, ad alcuni aspetti insidiosi di questi cambiamenti: teniamo sempre l’essere umano come punto di riferimento imprescindibile. Rendiamoci conto del potere delle telecomunicazioni e, quindi, della necessità che abbiano un controllo. Non facciamo della velocità il nostro unico scopo.

Con Mercurio in Gemelli, infatti, comunicare, esprimersi, imparare e studiare sarà molto più veloce, ma il grande problema sarà continuare a farlo in un modo costruttivo e coerente. La lentezza sarà spesso vista come qualcosa da superare, quindi chi ne conosce il grande valore – insieme a quello dell’approfondimento – dovrà farsene portavoce!

Restiamo pronti anche a un’economia che diventerà sempre più virtuale e a una sempre maggiore possibilità di interagire gli uni con gli altri. Cosa che ha sicuramente dei vantaggi, ma rischia anche di amplificare fenomeni come il cyberbullismo.

Ci tengo anche a raccontarvi un’altra cosa: tra il 1778 e il 1782 abbiamo avuto, proprio come adesso, Urano in Gemelli e Plutone in Acquario. Sono stati gli anni della guerra d’indipendenza americana. Le 13 colonie vinsero contro il dominio britannico.

Urano in Gemelli, infatti, sollecita le folle e spinge a una presa di posizione, a reclamare i propri diritti. Non dimentichiamoci che, contemporaneamente, questo Urano in Gemelli sarà sostenuto da Nettuno congiunto a Saturno nel segno dell’Ariete: un segno zodiacale che fa della propria indipendenza e della propria affermazione la sua bandiera.

Chi avrà Urano a sfavore dal 2025 al 2033?

Non mi stancherò mai di ripeterlo: quando parliamo di un pianeta lento come Urano, che si ferma per quasi 8 anni nel segno dei Gemelli, dobbiamo considerarlo poco per volta, ovvero anche per le decadi che attraversa.

Nell’estate del 2025 darà fastidio soltanto alle persone nate nei primi 3 giorni di Sagittario, Vergine e Pesci. Parliamo delle persone nate tra il 22 e il 24 novembre (che però godono del supporto di Plutone, Nettuno e Saturno), dei nati tra il 19 e il 22 febbraio e dei nati tra il 23 e il 25 agosto. Dal 2026 in avanti saranno sempre questi tre segni zodiacali a essere messi in difficoltà da Urano, procedendo piano piano, decade per decade.

Avere Urano a sfavore significa essere messi davanti a una realtà che ci si rivela in una modalità inaspettata, spingendoci a cambiamenti, rivalutazioni, prese di posizione e decisioni nette, tagli compresi. Nonostante Urano possa essere freddo nel modo di imporci la verità, non dimentichiamoci che il suo ruolo è proprio quello di rivelare, di renderci immediatamente più consapevoli.

Chi avrà Urano a favore dal 2025 al 2033?

Ci sono ovviamente dei segni zodiacali che questo Urano in Gemelli lo vivranno favorevolmente. Nell’estate 2025 parliamo dei nati nei primi 3 giorni di Bilancia, Acquario, Ariete e Leone, ovvero nati tra il 21 e il 23 marzo, il 22 e il 25 luglio, il 23 e il 25 settembre e il 21 e il 23 gennaio.

A partire dal 2026 saranno sempre questi segni zodiacali a essere coinvolti positivamente da Urano, sempre procedendo decade per decade.

Urano a favore ci spinge all’azione, ci mette sul piatto delle belle novità completamente inattese, ci presenta colpi di scena, colpi di fulmine e colpi di testa. Urano, in questo caso, ci dona novità immediatamente liberatorie, stimolanti ed efficienti.

Un discorso a parte va fatto – come sempre – per il segno zodiacale che ospita il pianeta. In questo caso parliamo dei Gemelli, e per quanto riguarda il 2025, solo dei nati tra il 21 e il 24 maggio. Queste stesse persone saranno contemporaneamente coinvolte anche favorevolmente da Saturno, Nettuno e Plutone.

Urano congiunto al Sole per i Gemelli significa sicuramente una spinta all’innovazione e al cambiamento, anche se qualche volta questa spinta potrebbe risultare non pianificata, non consapevolmente desiderata. In tutti i casi, per fortuna, parliamo di un segno zodiacale pronto a cogliere le novità e felice di buttarsi sempre in nuove iniziative.

Essendo poco attaccato alle abitudini, il segno dei Gemelli è uno dei migliori a rispondere alle sollecitazioni dirompenti di Urano.