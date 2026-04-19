Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: Ariete e Toro scelgono tra azione e stabilità

Nell’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 il Sole entra in Toro portando stabilità e concretezza. Mentre Marte, Mercurio e Saturno congiunti in Ariete spingono ad agire con decisione e determinazione.

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La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si apre sotto il segno di un affascinante contrasto che ci porta a bilanciare acceleratore e freno. Lunedì, con l’ingresso del Sole in Toro, l’energia generale invita a rallentare il ritmo e a spostare l’attenzione sulla concretezza, favorendo soprattutto i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) nel consolidare ciò che è stato seminato.

Eppure, nello stesso momento, una potente concentrazione di pianeti in Ariete, Marte, Mercurio e Saturno stretti in un unico abbraccio, accende una determinazione granitica unita a una grande lucidità. Questo spinge i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) a prendere decisioni importanti e a trasformare l’impulso in azione concreta e mirata.

Venerdì, poi, Venere, prima di salutare il segno del Toro, si incontra con l'imprevedibilità di Urano, portando colpi di scena fulminei e cambiamenti improvvisi nei desideri e nei rapporti, scuotendo in particolare i nati gli ultimi giorni dei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario). Subito dopo, il passaggio di Venere in Gemelli cambierà radicalmente lo scenario, portando una ventata di leggerezza e curiosità che favorirà gli incontri e la comunicazione fluida soprattutto per i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). La settimana si conclude con un colpo di scena: Urano passa in Gemelli, ma ne parleremo in un articolo dedicato.

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Oroscopo settimanale 20-26 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, prendi un bel respiro perché sei una polveriera che cammina. Hai così tanta energia concentrata che potresti alimentare una centrale elettrica o, più probabilmente, mandare al pronto soccorso l’autostima di chiunque osi contraddirti. Ti senti con la verità in tasca e il lanciafiamme in mano. In più, da venerdì, con Venere a favore, soprattutto se sei della prima decade, diventi anche un drago del flirt e della chiacchiera, capace di incantare chiunque. Sfrutta questa parlantina per ottenere quello che vuoi, ma occhio a non scambiare la tua lingua affilata per un’arma impropria.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ultimi giorni con Venere che ti coccola: sei praticamente un cioccolatino ripieno in un mondo di gallette di riso, irresistibile e troppo ambito. Se devi chiedere un aumento, fare una dichiarazione d'amore o semplicemente convincere qualcuno a cucinare al posto tuo, fallo adesso. Tra pochi giorni il mood cambierà e quella tua adorabile testardaggine rischia di diventare solo… beh, pesantezza. Sfrutta queste ultime ore di grazia per essere magnetico e irresistibile, prima che il massimo dell'interazione sociale che tollererai sarà discutere col corriere della pizza.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete il cervello che viaggia alla velocità della luce, siete così veloci, brillanti e schizzati che gli altri, per seguirvi, avrebbero bisogno dei sottotitoli o di un forte sedativo. Venerdì, poi, scatta l'ora X: Il pianeta dell'amore bussa alla vostra porta e decide di trasferirsi da voi. Soprattutto se siete della prima decade preparatevi perché è il momento di uscire, flirtare selvaggiamente e brillare in ogni contesto sociale, perché sarete l’anima della festa, anche se la festa fosse stare in fila alle poste. Avete anche la risposta pronta a tutto: usate questo superpotere per ottenere ciò che volete, ma cercate di non mandare in corto circuito il cervello di chi vi sta intorno.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Preparate i fazzoletti, ma non per commuovervi davanti a un tramonto, stavolta è per asciugarvi il sudore mentre cercate di non prendere a testate la realtà. Siete nel mirino di un cielo che vi scuote come un frappé, tra scadenze che urlano e persone che sembrano essersi messe d'accordo solo per testare i vostri limiti nervosi. La vostra leggendaria dolcezza è attualmente sepolta e ogni piccola critica vi arriva addosso con la delicatezza di un tir in autostrada. Ma avete ancora un ultimissimo asso nella manica, gli ultimi giorni di Venere a favore che attutiranno un po' questo cupo sentire.

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Avete una grinta che rasenta l'arroganza e una lucidità mentale così affilata da poter tagliare i diamanti. Siete inarrestabili, pronti a polverizzare qualsiasi ostacolo con un ruggito o, più elegantemente, con un’idea geniale che lascerà i vostri competitor a bocca aperta. Nel weekend alla vostra forza si aggiunge anche una dose massiccia di carisma, grazie all'ingresso di Venere nei Gemelli. Se prima eravate solo temibili, ora diventate anche irresistibili. La gente non saprà se inchinarsi o chiedervi il numero di telefono (probabilmente faranno entrambe le cose!). È il momento perfetto per godervi l'adorazione che, siamo onesti, pensate di meritare per diritto divino.

Voto 8 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai una grinta pratica nella quotidianità, sei solida e centrata. E sì, sei ancora in quella fase rara in cui la gente pensa “che classe!” invece di “oddio, che ansia!”. Approfittane nella prima parte della settimana quando otterrai consensi facili, quindi chiedi, proponi, osa. Nel weekend, però, cambia un po' la situazione perché con Venere in quadratura, il mondo diventa troppo rumoroso, dispersivo e un filo sciattino per i tuoi standard. In parole povere avrai meno pazienza per le cavolate. Scegli bene dove mettere le energie, non tutto merita il tuo livello di precisione.

Voto 6 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In questi giorni gli altri sono specchi deformanti, che siano soci, partner o semplici passanti sembrano determinati a provocarti, a metterti fretta o a scaricarti addosso responsabilità che non hai chiesto. La tua proverbiale diplomazia sta vacillando pericolosamente. È una settimana di confronti diretti, dove il silenzio assenso non basterà più a mantenere la pace. Ti tocca tirare fuori le unghie, anche a costo di rovinare la manicure. Per fortuna, da venerdì sera l'aria si fa un po' più leggera, soprattutto se sei della prima decade, grazie a una Venere che torna a favore, quindi resisti alle provocazioni frontali almeno fino a quel giorno.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La quotidianità vi chiama all’ordine con una certa energia: giornate piene, agenda che scotta e zero voglia di perdere tempo con chi non è sul pezzo. Siete super efficienti, ma anche un filo nervosetti: prima di rispondere male a qualcuno che respira troppo forte vicino a voi, fate piuttosto voi un bel respiro. Non tutto è un affronto personale. Se incanalate bene tutta questa energia, però, potete rimettere in riga un sacco di cose: abitudini, lavoro, organizzazione… e pure qualche dinamica relazionale che aveva bisogno di una bella ripulita.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Inizi la settimana rapido, diretto, senza troppi giri di parole. Se c’è da decidere, decidi. Se c’è da partire, sei già avanti di due passi. Efficienza livello pro. Venerdì, però, l'amore diventa un campo minato di malintesi grotteschi. Quella Venere che passa in Gemelli ti guarda storto, soprattutto se sei della prima decade… ha tutta l'intenzione di trasformare il tuo carisma in un generatore di gaffes. Mentre tu vuoi galoppare libero, qualcuno inizierà a farti i dispetti o a chiederti spiegazioni su dettagli insignificanti. Il tuo fascino resta alto, ma diventa un magnete per malintesi e battibecchi irritanti.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, questa settimana sei una ruspa lanciata in discesa con zero pazienza e la delicatezza di un masso che rotola. Vorresti asfaltare chiunque non sia al tuo passo e il tuo livello di tolleranza sarà così basso che anche il rumore di qualcuno che mastica ti sembrerà un atto di guerra. Ma per fortuna, fino a venerdì, grazie ancora a Venere dalla tua parte, soprattutto se sei dell'ultima decade, hai un briciolo di fascino residuo che impedisce alle persone di non sopportarti del tutto mentre impartisci ordini.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, questa settimana hai idee che decollano, parlantina piuttosto fluida, ma fino a venerdì, il tuo cuore è in sciopero: le emozioni sembrano imbottigliate, le risposte arrivano in ritardo e chi ti circonda fatica a capire cosa ti passa davvero per la testa. Meglio non forzare situazioni sentimentali e lasciare che le cose scorrano senza troppe aspettative. Per fortuna, però qualcosa nel cielo cambia verso fine settimana, specie per i nati della prima decade, e il tuo carisma passa finalmente dal freddo polare al calore tropicale. Torna il sorriso, si sciolgono le rigidità e anche il cuore riprende a battere con più entusiasmo.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ultimi giorni per gli occhi da cerbiatto, per il vostro mix di dolcezza e mistero che manda in tilt chiunque, perché poi venerdì la pacchia finisce e il romanticismo viene sostituito da un fastidioso ronzio di chiacchiere inutili e malintesi. Passerete dal sentirvi i protagonisti di una fiaba Disney a sentirvi quelli di una commedia degli equivoci dove nessuno capisce cosa vogliate davvero. Il vostro tocco magico inizierà a fare cilecca. Sfruttate ogni briciolo di fascino entro venerdì per ipnotizzare chi amate, perché poi c’è il rischio che il massimo che otterrete con il vostro partner sarà una discussione sterile su chi ha dimenticato di buttare la spazzatura.

Voto 7 –