Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 giugno 2026: Cancro e Toro infuocati!

Largo ai romantici nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va dall’8 al 14 giugno 2026: Cancro, Toro, Pesci e tutti gli esperti di coccole!

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Anche nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va dall'8 al 14 giugno 2026, mi sento di dire che i pianeti veloci (Mercurio, venere e Marte) restino in una "zona di comfort". Mercurio resta in Cancro, cauto e attento ai bisogni di tutti, Marte, nel segno del Toro è rallentato e pragmatico mentre Venere, fino a venerdì, dal segno del Cancro, è accogliente e dolce, e poi si prepara a passare sabato 13 di giugno nel segno del Leone, dando il via così alla vera estate di fuoco.

12. Acquario

Hai capito che queste sono settimane nelle quali sarà davvero facile farti incazzare e la tua rinomata capacità di lasciarti scivolare i nervosismi e i giudizi altrui addosso, un po' come il ghiacciolo che scivola sciolto sulla mano quando fa davvero caldo, è temporaneamente sospesa. Marte ti rende insofferente e non soltanto alle temperature bollenti. A te proprio ti danno fastidio le persone che osano aprire bocca, indipendentemente da quello che diranno.

11. Bilancia

Sei qui giù, ma ormai direi che ci sei praticamente abituata, cara Bilancia. Anche questa settimana l'idea di coccole, tenerezze e dolcezze da condividere proprio non ti sfiora nemmeno. Anche quella rinomata pratica intima di mangiare dalla stessa vaschetta di gelato con due cucchiaini diversi con le persone che ami, quest'anno cerchi di evitarla in tutti i modi. Indipendenza è la parola d'ordine, anche detto individualismo forzato e rigoroso.

10. Ariete

Non vorrei sentirti lamentare, caro Ariete, questa settimana, perché già sai che dalla prossima le cose migliorano. E se non lo sai, te lo sto dicendo io! Quindi potresti addirittura goderti quella sensazione di avere tantissima voglia di farti i fatti tuoi. Praticamente il contrario della FOMO della quale ogni tanto sei affetto. Insomma, non solo non ti dà alcun fastidio che avvengano delle cose senza di te, ma quasi quasi ti fa addirittura piacere.

9. Capricorno

Questa è proprio una di quelle settimane nelle quali vorresti volentieri far cambio di segno zodiacale. Però, dato che non lo ammetterai mai, perché l'essere permaloso è una caratteristica che non ti abbandona nemmeno con Venere in opposizione, risulti ancora più intransigente del solito. Insomma, caro Capricorno,in questi giorni ti sopportiamo un po' meno del bambino che in spiaggia gioca a racchettoni (male) a 30 cm dal nostro asciugamano.

8. Scorpione

Hai capito che il bel mood della tua estate sta effettivamente rallentando un po'… Però, questa è la settimana in cui puoi goderti tutta la meravigliosa capacità che hai sempre invidiato agli altri di vivere la vita soltanto nel suo lato piacevole, dimenticando i tormenti e le ansie. Il menefreghismo regna sovrano nella tua testolina, e la cosa ti porterà a fare solo quello che ti piace. Il capo non sarà d'accordo con me, ma io ritengo proprio che possa essere un'ottima palestra, praticamente il tuo campus estivo.

7. Sagittario

Sei qua, poco prima della metà bella della classifica dei segni zodiacali più fortunati, ma sento che già scalpiti, perché sai benissimo che Venere sta arrivando a tuo favore. Alleni gli occhi dolci da sbattere come la Sirenetta e fai un piccolo ripasso mentale delle frasi più simpatiche che hai in repertorio, che sono sempre le migliori per fare colpo. Insomma, caro Sagittario, questa è una settimana di preparazione, ma tu ti senti già pronto a sgasare, soprattutto nelle questioni sociali più glamour o di cuore.

6. Gemelli

Sappi che dal weekend anche Venere torna a favore, per cui direi che la calma degli ultimi giorni sta dando immediatamente i suoi buoni frutti. Anzi, il bello è che nonostante tu ti senta pronto a scendere in campo come un cantante in gara del Festivalbar, questa nuova delicatezza nell'approcciarti alle persone che hai intorno ti sarà particolarmente utile. Ricordati che delicato non è sfigato, anzi.

5. Leone

Senti Venere, che arriva sbattendo i tacchi, un po' modello Miranda de Il Diavolo Veste Prada, e tu sei decisamente pronto ad accoglierla. Questa settimana, però, ricordati di dedicare tempo a quelle parti più intime di te e mi riferisco, nello specifico, all'intelletto, alla poesia, alle fantasie e alla gentilezza. Dato che ti stai preparando ad un'estate di fuoco in cui sarai grande protagonista, la gentilezza va allenata perché è quel plus che ti rende inimitabilmente meraviglioso.

4. Pesci

Questa è ancora la settimana nella quale le tue doti naturali di creatività romantica sono più che apprezzate, direi addirittura invidiate. Il tuo bello è che riuscirai a farci stare bene anche in una domenica pomeriggio a bordo lago, con un pic nic del supermercato e una borsa frigo. Non ti servono mica grandi cose. Basti tu!

3. Vergine

Questa disposizione dei pianeti ti piaceva parecchio, cara Vergine, perché ti faceva sentire contemporaneamente buona e perfetta, forte e accogliente. Praticamente il meglio. Comunque tutto ciò te lo godi fino alla fine della settimana: queste saranno le tue doti, e non hai alcuna intenzione di cederne nemmeno una. Anzi, se qualcuno intorno a te si fosse dimenticato di farti notare quanto sei fantastica, ci tieni a farglielo notare.

2. Cancro

Quanto ti piace essere il re indiscusso della classifica dei segni zodiacali più fortunati, e non hai alcun malinconico dispiacere per tutti gli altri segni dietro di te! In effetti, sei quello che, anche nel mezzo della movida, quando Venere è nel segno, sa diventare il più dolce di tutti: ti si ama come il bar sulla spiaggia, l'aperitivo a piedi nudi o il primo tuffo in mare.

1. Toro

Sarà che senti che le occasioni vadano prese al volo, o sarà solo che non sei certo uno che si fa ripetere due volte di godersi la vita. Ma queste sono proprio giornate nelle quali senti che il vento soffia a tuo favore e tu sei decisamente pronto a vivere la vita al 110%, come il bonus statale. Sarà impossibile chiederti di rallentare, ma anche nella tua corsa al godimento non ti dimenticherai delle persone che hanno bisogno di una piccola spintarella di incoraggiamento!