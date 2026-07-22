L’oroscopo di giovedì 23 luglio 2026 di Ginny: Scorpione e Cancro sfoggiano intelligenza emotiva

Se avete voglia di conforto e comprensione nella giornata di giovedì 23 luglio 2026, chiedete ad un segno d’acqua, meglio Cancro o Scorpione, che saranno bravissimi a darvi i consigli giusti dopo avervi ascoltati! Merito di Luna e Mercurio.

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Ariete

Le tue performance fisiche hanno senza dubbio dell’incredibile. Riesci a dare il massimo e, anzi, a stupire tutti quanti. Con Marte e Giove a favore spingi davvero sull’acceleratore, esattamente come Bebe Vio che riesce a correre i cento metri per la prima volta sotto i quattordici secondi, stabilendo l’ennesimo record nazionale. Tu hai proprio la stoffa per raggiungere questo genere di risultati, superare i limiti e dimostrare agli altri che non bisogna mai fermarsi. Vai dritto verso la meta e, quando ti metti in testa un obiettivo, riesci a ottenere risultati grandiosi.

Toro

Lo so che senti una profonda necessità di fare, vedere i risultati e ottenere conferme. Oggi, però, potresti decidere di strafare e forse anche di esagerare. Proprio la Luna in opposizione ti rende piuttosto vorace in tutte le tue scelte. Potresti comportarti esattamente come il palinsesto Mediaset che, per chiudere la stagione di “Temptation Island”, ha deciso di programmare ben tre serate consecutive in una sola settimana. Ricordati sempre che il troppo non equivale all’abbondanza, anzi, potrebbe facilmente stancare chi ha voglia di seguire i tuoi progetti e che rischia di sentirsi un filino sotto pressione.

Gemelli

Avete sicuramente una gran voglia di protagonismo, di essere visti e soprattutto ammirati. Attenzione, però, perché potreste farlo con una verve un po’ troppo invadente. Per capire l’effetto di come vi muovete, pensate a Trump che si infila nella foto ufficiale della FIFA World Cup Champions insieme ai giocatori della Spagna, senza essere stato invitato. Insomma, volete essere notati a tutti i costi. Marte nel vostro segno fa sì che siate dei perfetti agonisti, anche quando nessuno vi ha minimamente chiesto di partecipare alla gara.

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Cancro

Quando c’è da usare la logica e soprattutto la programmazione, tu sei un vero asso. Con Mercurio ancora nel tuo segno e oggi super stimolato dalla Luna a favore, vuoi ottenere quei risultati che per la maggior parte delle persone potrebbero sembrare soltanto piccoli fastidi, mentre per te hanno una logica perfetta. Insomma, non ti tiri indietro, anzi, consideri una vera sfida il fatto che, per comprare l’ultimo MoonSwatch in serie limitata, bisognerà prima rispondere a un colloquio online per dimostrare di essere autentici collezionisti e di conoscere bene il prodotto. Ecco, tu sei prontissimo proprio per questo genere di prove.

Leone

È iniziata ufficialmente la stagione del tuo compleanno e tu sei esattamente come ti piace essere: pronto ad agire e soprattutto a divertirti. Oggi, nonostante le tue grandi capacità, potresti però inciampare facilmente. La Luna storta ti ricorda quali sono i tuoi limiti e soprattutto quelli sui quali dovresti riflettere più profondamente. Prendi esempio dal corso di parkour per gli over sessantenni organizzato nei parchi comunali di Singapore, dove non si insegna soltanto a scavalcare e saltare dai muretti, ma soprattutto a cadere e rialzarsi in piedi. Ecco, è proprio su questo secondo punto che dovresti iniziare ad allenarti, così da non farti sorprendere.

Vergine

Hai voglia di sfidare e soprattutto superare quelli che sono i tuoi limiti. Non vuoi assolutamente permettere a Marte in quadratura di ridimensionare le tue capacità. In particolare oggi, grazie alla Luna a favore che dialoga perfettamente con Mercurio e anche con Venere, potresti prendere decisioni davvero fuori dal comune. Osi esattamente come il veterano della Marina americana di centocinque anni che si è lanciato con il paracadute per festeggiare il proprio compleanno. Oggi ti vedremo protagonista proprio di questo genere di imprese, capaci di sorprendere tutti e soprattutto te stessa.

Bilancia

Sicuramente sei una che pensa alla funzionalità e a come riuscire a cavarsela anche nelle situazioni che sembrano decisamente troppo complicate. Grazie a Marte sai bene come muoverti e difenderti strategicamente da quello che ormai ti sembra l’eterno Mercurio in quadratura. Ti comporti esattamente come i religiosi degli Stati Uniti che ormai si affidano all’intelligenza artificiale per poter scrivere i propri sermoni. Di fronte agli ostacoli, tu rispondi con grande praticità, cercando sempre la soluzione più rapida, intelligente e soprattutto efficace.

Scorpione

Saper mettere in campo una certa sensibilità e una voglia di benessere calcolata e ben pensata ti assicura il consenso di tutti. Anzi, sei proprio il segno che meglio sa ragionare sui sentimenti e sulle necessità, rendendoli reali e concreti. I transiti stupendi di oggi, con Venere e Mercurio a favore e la Luna nel tuo segno, ti regalano una visione d’insieme davvero importante. Esattamente come il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, che ha messo al primo punto della propria lista la necessità di occuparsi dei senzatetto. Tu sei così: sensibile, lucido e capace di trasformare un principio in qualcosa di utile.

Sagittario

Mio caro, questo è proprio il momento di stare attento a come ti muovi, a quello che fai e soprattutto a dove metti i piedi, perché non hai il minimo controllo delle tue azioni. I transiti davvero faticosi di Venere in quadratura e di Marte in opposizione rischiano seriamente di farti inciampare. Insomma, potresti diventare protagonista di vicende poco felici, proprio come Noemi che, durante un concerto in Abruzzo, è caduta dal palco ed è ora costretta ad annullare i prossimi eventi. Cerca di prendere bene le misure o almeno fatti consigliare da qualcuno che, in questo momento, sia un pochino più sveglio di te.

Capricorno

Oggi emerge tutto il tuo lato più tenero, quello che ti emoziona profondamente e che senti il bisogno di esprimere al massimo. Con Venere e la Luna a favore ti viene naturale prendere decisioni di cuore, quelle che per te sono istintive, perché il tuo unico pensiero è valorizzare davvero le persone che ti stanno intorno. Le tue scelte sono del calibro di Nico Williams, giocatore della Spagna, che regala la medaglia d’oro a sua madre, arrivata incinta dopo aver attraversato a piedi il Sahara per permettergli così una nuova vita. Questi sono proprio i gesti che per te diventano spontanei quando ti senti particolarmente ispirato.

Acquario

Non è detto che tutte le tue scelte abbiano una logica, questo è assolutamente vero, però non per questo devi importi con troppa convinzione. Lo so che con Marte a favore hai in mente soltanto i tuoi traguardi, ma dovrai trovare i giusti compromessi, soprattutto con questa Luna storta che potrebbe mettere in evidenza alcune tue piccole e grandi mancanze. Evita di diventare protagonista di situazioni come il signore che ha deciso di imbarcare un piccolo cavallo sul traghetto per Ischia direttamente nella propria utilitaria, scegliendo la funzionalità senza pensare abbastanza alla sensibilità. Dovresti imparare a metterti un po’ di più nei panni degli altri.

Pesci

Finalmente oggi trovate il modo di celebrare la vita, divertirvi e soprattutto sentirvi pienamente felici e soddisfatti di come sta procedendo il vostro cammino. Tutto merito di una splendida Luna a favore, che mette un po’ di quiete alle fatiche di Venere in opposizione e di Marte in quadratura. Insomma, potete serenamente festeggiare, esattamente come i passeggeri di un volo Ryanair che, proprio allo scadere della finale dei Mondiali, sono stati allietati dal comandante, pronto a suggerire che per le prossime competizioni avrebbero dovuto comprare una nuova maglia con ben due stelle. Sono proprio questi piccoli momenti di gioia a scaldarvi il cuore.