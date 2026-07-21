L’oroscopo di mercoledì 22 luglio 2026 di Ginny: Scorpione e Vergine amore piccante

La Luna in Scorpione nel cielo di mercoledì 22 luglio 2026, mentre tante sono le tensioni nel cielo, ci ricorda che gli istinti ci guidano quando tutto sembra andare nel verso sbagliato.

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Ariete

Forse esageri, caro Ariete, e probabilmente i tuoi messaggi urlati non piaceranno a tutti. La pazienza, la calma e la delicatezza nell'esprimerti non fanno per te nemmeno oggi. In compenso, difficilmente passerai inosservato. Sei come Vannacci che diventa, con l'aiuto dell'IA, un condottiero romano. Il video è evidentemente un fake, ma il generale lo condivide.

Toro

La Luna stortissima, ma Venere a favore, ti rendono un inguaribile romantico, con a tratti delle scivolate malinconiche e disperate. Insomma, caro Toro, oggi comprendere il tuo umore sarà davvero difficile, perché avrai degli sbalzi termici davvero importanti. Sarai come Stefano De Martino, che nell'ultima puntata di Affari Tuoi non trattiene insieme risate e lacrime.

Gemelli

E anche oggi ti esibirai in un modo eccessivo, caro Gemelli, quindi difficilmente passerai inosservato, ma potresti farti anche qualche nemico o, soprattutto, perdere un po' di eleganza a favore, di certo, di una grande esuberanza. Sei un po' come il bambino di New York che ha battuto ogni record nascendo con circa 5,9 kg.

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Cancro

Con Venere e anche la Luna a tuo favore, oggi nessuno riuscirà a rovinare la tua voglia di amore, di bellezza, di armonia. Insomma, i tuoi ricordi bellissimi che genererai per le settimane prossime sono come la Spagna: non si fa alcun problema a rimuovere Trump dalla foto ufficiale della vittoria ai Mondiali. Anche tu rimuovi drasticamente tutto quello che oggi non ti rende felice.

Leone

Con la Luna storta, sei prontissimo, caro Leone, a lanciare delle frecciatine anche non richieste, giusto per far capire chi sei e per far capire quale resta la tua posizione. Sei un po' come Federica Brignone, che ci tiene a sottolineare che lei prende Ryanair per andare a gareggiare, mentre Sinner l'aereo privato: che nessuno cerchi di infastidirti, perché tu sei avvelenato.

Vergine

Venere e insieme la Luna, a tuo favore, fanno sì, Vergine, che oggi per te l'amore sia davvero al primo posto: non la cosa più importante, ma proprio l'unica che conti. Credi che sia giusto meritarti del tempo per prenderti cura di te stesso e anche delle persone che ti sono molto vicine? Apprezzi tantissimo la proposta del sindaco di New York, Mamdani, che regala alle coppie di neo-genitori una notte senza figli. Dei bambini se ne prenderà cura personale qualificato, gratuitamente.

Bilancia

Non ti senti capita come vorresti, cara Bilancia, sempre per colpa di questo Mercurio retrogrado? Forse è proprio che anche tu non sai bene come esprimerti. In compenso, grazie a Marte, il tuo fascino non passa inosservato e riesci ad essere folgorante anche senza impegnarti. Sei un po' come Nolan, che viene preso in giro sui social per come avrebbe voluto che il suo film fosse proiettato. I simpaticoni fingono di guardarlo dagli schermi più brutti e improbabili, come quello degli aerei, ma comunque ne fanno una grande promozione.

Scorpione

Oggi, per te, le persone che ti amano farebbero davvero di tutto. Sei così affascinante, provocante, sensuale e desiderabile che, per avere anche una tua attenzione, un tuo sguardo di intesa, si farebbe qualsiasi cosa. Sei ambita come la rete di una delle porte della finale dei Mondiali, che subito dopo la vittoria viene fatta a pezzi dai giocatori per conservarne un pezzettino di ricordo.

Sagittario

Per colpa di Venere e Marte a sfavore e di una Luna che ti mette il cuoricino KO, potresti perderti delle ottime occasioni per le quali magari hai lavorato tanto. Cerca di fare un ultimo sforzo di diplomazia e di mente lucida per ritrovare l'armonia. Rischi di essere come il vincitore barese del SuperEnalotto, che ad agosto vedrà scadere la somma di 596mila euro che non ha ancora ritirato.

Capricorno

Ci tieni a fare le cose per bene, caro Capricorno, con questa Venere a favore, che ti rende perfezionista, soprattutto desideroso di dire delle cose gentili e carine anche quando non ti vengono in mente. Purtroppo però non puoi fare affidamento sulla tua parte intellettuale, che al momento è assente, allagata come le cantine di Milano dopo i temporali. Fai quindi come i pastori degli Stati Uniti, che si fanno scrivere l'omelia da ChatGPT, e pare anche che venga benissimo.

Acquario

La Luna è storta, ma le energie sono talmente tante che superi qualsiasi genere di difficoltà, caro Acquario, soprattutto quando si tratta di cose che puoi conquistare con la tua determinazione, la forza fisica, la voglia di ottenere delle vittorie a tutti i costi. Sei travolgente come Bebe Vio, che si è data all'atletica e ha corso per la prima volta i 100 metri sotto i 14 secondi. Non sarai sempre di ottimo umore, ma di sicuro un vincente.

Pesci

Venere e Marte restano a sfavore, ma oggi Mercurio e la Luna ti permettono di usare anche la tua voglia di trasgredire, di cambiare le cose, di dire la tua controcorrente per fare un gesto davvero rivoluzionario. Oggi potresti davvero arrivare diretto al cuore delle persone che ti stanno intorno, un po' come la Treccani che decide di modificare la descrizione di "bocca di rosa" nel verso della canzone di De André, da "una prostituta" ad "una donna libera".