Oroscopo del weekend, il cielo di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026: Marte e Venere infastidiscono Pesci e Sagittario

Nell’oroscopo del weekend di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, i segni mobili — Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci — perdono velocemente la pazienza. Il segno fortunato del weekend è il Toro, mentre quello sfortunato è il segno dei Pesci.

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Nell’oroscopo del weekend di sabato 25 e domenica 26 luglio, la Luna si trova nel segno dell’entusiasta Sagittario. Nel pomeriggio di domenica, però, si sposta nel più concreto Capricorno, pronta a ricordarci che l’indomani è lunedì. Intanto il Sole, entrato da qualche giorno nel segno del Leone e congiunto a Giove, si trova in perfetta opposizione a Plutone in Acquario. Un aspetto, come già detto, potente, intenso e trasformativo, che mette in luce dinamiche di potere, bisogno di riconoscimento e desiderio di affermare la propria identità. A sostenerlo, però, ci sono Urano in Gemelli e Nettuno in Ariete, che formano aspetti armonici capaci di alleggerire la tensione plutoniana e trasformarla in intuizione, visione e possibilità di cambiamento. Infine Venere in Vergine e Marte in Gemelli si trovano in quadratura tra loro, ai 18 gradi dei rispettivi segni. Questo significa che desiderio e azione non parlano proprio la stessa lingua. Venere in questa posizione è attenta ai dettagli, mentre Marte non ha nessuna intenzione di aspettare e scalpita. Per i segni mobili, soprattutto quelli della seconda decade, questo weekend potrebbe essere un po’ più frizzantino. Da una parte c’è tanta voglia di fare ma con il rischio di innervosirsi velocemente. Il segno fortunato del weekend è il Toro, mentre quello sfortunato i Pesci.

Ariete

Sabato: non stai certo a perdere tempo leggendo o informandoti su quello che succede nel mondo, perché con Marte a favore hai un unico grande obiettivo, limonare duro e tacchinare gli sconosciuti che incroci per strada. Domenica: goditi la prima parte della giornata, perché nel pomeriggio la Luna si mette storta e tutta questa insistenza nel flirt potrebbe trasformarsi in un bel palo.

Amore: ogni occasione è buona per rimanere senza mutande.

Fortuna: fai tutto basandoti sulle tue forze.

Il consiglio del weekend: saltare la fila non è mai il massimo dell’educazione, anche quando fa parecchio comodo.

Voto: 6 e mezzo

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Toro

Sabato: la giornata fila via che è una meraviglia e tu fai incetta di piccoli piaceri, proprio come quando riempi il carrello di cose inutili pur di guadagnare qualche punto fragola extra. Domenica: tra baci, coccole, carezze e qualche vizietto goloso non ti fai mancare proprio nulla. Hai tutta la mia invidia!

Amore: da romanzo rosa.

Fortuna: ti fa l’occhiolino.

Il consiglio del weekend: un incontro romantico tra candele profumate, petali di rosa e un bagno nella vasca.

Voto: 8 +

Gemelli

Sabato: La voglia di chiacchierare non vi manca, peccato che con la Luna in opposizione , le vostre parole rischino di prendere una piega parecchio polemica. Avete l’impressione che tutti intorno a voi si siano messi d’accordo per farvi innervosire, ma siete proprio sicuri che ogni tanto non sia vostra responsabilità?! Domenica: ogni tanto un piccolo esamino di coscienza diventa necessario.Pensateci.

Amore: vi fa venire il mal di testa.

Fortuna: in qualsiasi attività cardio.

Il consiglio del weekend: per smaltire tutto questo nervosismo, offritevi per portare fuori il cane e, se non ne avete uno, portate fuori quello del vicino.

Voto: 5 +

Cancro

Sabato: con Mercurio nel segno prendi decisioni non solo seguendo il cuore, come ti viene naturale, ma soprattutto usando la capoccia. Sei talmente preciso e meticoloso che i fuori programma non sono nemmeno contemplati. Domenica: la Luna storta del pomeriggio ti mette qualche dubbio, ma ricordati che dentro di te hai già tutte le risposte che vai cercando.

Amore: te lo studi per benino.

Fortuna: nell’ultimo romanzo preso in biblioteca.

Il consiglio del weekend: metti in risalto la tua bellezza con qualcosa di semplice.

Voto: 8 nella teoria, 6 nella pratica.

Leone

Sabato: in giornate come queste, con Marte a favore e un sex appeal incontenibile, ti senti così bene che hai voglia di farlo sapere al mondo. Così passi la prima mezz’ora del mattino in bagno, a batterti i pugni sul petto e a ripeterti davanti allo specchio quanto ti senti figo, giusto per darti un po’ di incoraggiamento. Domenica: ti lanci nella giungla del flirt da una liana all’altra, agile come Tarzan.

Amore: passione senza freni.

Fortuna: senza distrazioni.

Il consiglio del weekend: punta una decina di allarmi sul telefono pronti a ricordarti tutti gli appuntamenti che ti prendi.

Voto: 8

Vergine

Sabato: le sollecitazioni emotive sono parecchie. Venere è nel tuo segno, ma Luna e Marte continuano a guardarti storto, facendoti venire una certa ansia da prestazione per tutto ciò che gli altri si aspettano da te, sia sul piano emotivo sia su quello pratico. Domenica: la tensione si allenta e tu ne approfitti subito per brindare con le tue bollicine preferite.

Amore: selettiva.

Fortuna: scarichi la colpa sugli altri ma poi ti penti.

Il consiglio del weekend: ritagliati almeno mezz’ora da dedicare alla meditazione.

Voto: 6

Bilancia

Sabato: chi se ne importa se oggi sei di poche parole… tanto compensi alla grande con movimenti di bacino, ancheggiamenti e sguardi ammiccanti. Tutto merito di Marte, che ti furbella e maliziosa. Domenica: se le parole le usi solo per criticare gli altri, meglio tenere la bocca chiusa.

Amore: tecniche di abbordaggio da vera maestra.

Fortuna: nessuna voglia di riposare.

Il consiglio del weekend: l’idea di una maratona sotto il sole cocente …non è una buona idea.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Sabato: hai sete, ma non solo di spritz sulla spiaggia. La tua è soprattutto sete intellettuale, accompagnata però da una fame molto concreta, fatta di focaccine, pizzette, noccioline e tutte quelle cosine golose che fanno subito aperitivo. Mercurio e Venere a favore ti fanno proprio questo effetto qua. Domenica: con la Luna a favore, sul tuo tagliere, insieme a salumi e formaggi, non possono mancare bacini e tenerezze, meglio ancora se in porzioni abbondanti.

Amore: come Romeo e Giulietta.

Fortuna: all’open bar.

Il consiglio del weekend: prepara un pranzo salutare a base di verdure fresche e cereali antichi.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Sabato: tu che di solito sei avventuroso, pronto ad infilarti in qualsiasi esperienza che sappia di libertà, con Marte e Venere a sfavore hai un solo desiderio: finire in una pensione per anziani con pasti compresi, cena alle 19 e luci spente presto. Domenica: l’unico brivido che sei disposto a concederti è una partita a Burraco rigorosamente dopo la pennichella pomeridiana.

Amore: te ne frega gran poco.

Fortuna: quando è tutto pianificato.

Il consiglio del weekend: indossa vestiti bianchi e leggeri, ma se resti in casa va bene anche la nudità, pare faccia miracoli per l’autostima.

Voto: 5

Capricorno

Sabato: di idee brillanti, con Mercurio in opposizione, non se ne parla. In compenso, resterai avvinghiato alla tua dolce metà come una cozza, in attesa di bacini e coccoline. La passione travolgente, invece, dorme serena. Domenica: con la Luna nel segno, chi ti circonda non potrà che cadere vittima delle tue imboscate sbaciucchiose.

Amore: tenerone.

Fortuna: ha I riflessi lenti.

Il consiglio del weekend: nascondi le stories di Instagram a chi non deve sapere tutti i fatti tuoi.

Voto: 8

Acquario

Sabato: sei l’unico a offrirti volontario per intrattenere pargoletti di ogni età, e lo fai solo perché sono gli unici che riescono a stare al tuo passo e alla tua voglia di divertirti. Dai gavettoni alle corse in giardino, passando per le capriole sul divano, con te è impossibile annoiarsi! Domenica: tra una caccia al tesoro e una merenda, trovi pure il tempo per scovare qualche adulto interessante nei paraggi. Il baby-sitting va bene, ma senza rinunciare all’adult-flirting.

Amore: il caldo non arresta la tua libido.

Fortuna: puoi sempre contare su qualcuno di fidato.

Il consiglio del weekend: lanciati in nuove conoscenze, sicuramente può nascere qualcosa di divertente.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Sabato: state seriamente valutando di investire il vostro gruzzoletto in qualche missione spaziale che vi permetta di allontanarvi da tutti e da tutto, perché il vostro grado di sopportazione è ormai arrivato al limite. Certo, la somma richiesta è alquanto impegnativa, ma con Mercurio a favore non si sa mai che vi riesca qualche buon investimento. Domenica: l’umore migliora un pochino, ma di interazioni sul pianeta Terra non se ne parla proprio.

Amore: solo l’idea vi fa venire il mal di testa.

Fortuna: controllate il mercato azionario.

Il consiglio del weekend: chiudetevi in casa con una vaschetta di gelato da un chilo e godetevi qualche documentario bello stimolante.

Voto: 5