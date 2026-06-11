L’oroscopo di venerdì 12 giugno 2026: Toro e Cancro si preoccupano per tutti

Con la Luna in Toro nell’oroscopo di venerdì 12 giugno 2026, che ammorbidisce persino Marte, alcuni segni diventano davvero buonissimi, preoccupandosi per tutti. Parlo di Toro, Cancro e Pesci.

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Ariete

Venere è a tuo favore, ma Mercurio decisamente no. Quindi la possibilità di dire delle cose che effettivamente sono poco coerenti è davvero alta. Occhio, quindi, quando fai delle dichiarazioni, soprattutto se sono dichiarazioni sulla tua bellezza, alla quale in questi giorni tieni particolarmente. Non rischiare di fare come Cameron Diaz che ha dichiarato di preferire vedersi invecchiare che non ricorrere alla chirurgia plastica. Per il momento, non vogliamo indagare.

Toro

Oggi sei così sicuro di te stesso e contemporaneamente innamorato delle persone che ti circondano, soprattutto quelle che ti stanno più vicine, che permetterai loro di fare qualsiasi cosa: un po' perché le adori e un po' perché non hai proprio niente da dimostrare. Ti senti un po' come Levante, che sui social suona con il look che ha pensato per lei la sua bambina.

Gemelli

Ti senti effettivamente un privilegiato oggi perché ti rendi conto che il tuo bel carattere, la tua simpatia e la voglia di far vibrare le energie ti mettono in contatto con situazioni e persone meravigliose. Tutto questo grazie soltanto al fatto che stai bene, fai stare bene le persone che hai intorno. Ti senti come Bad Bunny, che è riuscito ad avere a Madrid un incontro in privato con il Papa.

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Cancro

Gli effetti speciali non saranno mai troppi, perché tu oggi pensi davvero come se vivessi nel futuro. L'immaginazione, la visione, l'intelletto, il progetto e le idee sono davvero all'avanguardia. Per questo applaudi felice allo spettacolo della Sagrada Família finalmente completamente restaurata e finita, in cui addirittura i droni realizzano in cielo l'immagine di Gaudí.

Leone

Con la Luna e Marte entrambi storti, mentre Venere ti vuole attento alle emozioni tue e anche a quelle collettive, oggi batti davvero i piedi per le ingiustizie. Ti sembra assurdo, per esempio, che a bordo di Artemis III saranno previsti soltanto astronauti uomini, quando invece ci sono astronaute donne di grande capacità! Difficile, insomma, che tu non colga qualsiasi piccolo spunto per ribadire i tuoi principi.

Vergine

Sei felice oggi di mostrarti in tutta la tua meravigliosa bellezza, che non è soltanto una bellezza estetica, ma anche una bellezza intima di emozioni, di personalità, di pensiero, di struttura umana. Insomma, cara Vergine, sei davvero fiera del lavoro che hai fatto negli ultimi tempi su te stessa. Sei come il Duomo di Milano, al quale, dopo diciotto anni, è stata tolta l'ultima gabbia dei restauratori.

Bilancia

Invidi tantissimo oggi la sciatrice Sofia Goggia, che si laurea con 110 e lode in scienze politiche. Per te è difficile anche scrivere la lista della spesa completa e ricordarti tutte le tue password? Mercurio, infatti, non ti aiuta e hai l'impressione di avere il cervello annacquato come i box milanesi dopo le bombe d'acqua.

Scorpione

Con la Luna storta e Marte che ancora ti rende nervoso e insofferente per tutta la giornata, sei assolutamente d'accordo con l'attore irlandese Cillian Murphy, che ha dichiarato di non avere la FOMO, come quasi tutti, soprattutto nel suo settore, ma la ROMO, ovvero la relief of missing out, il sollievo di essersi perso qualcosa. Forse, paradossalmente, in questa sensazione di nervosismo di queste ore, puoi riscoprire la tua umanità più lenta.

Sagittario

La tua proprietà intellettuale non si tocca, dato che ci hai messo una vita a raggiungere questo grado di consapevolezza, saggezza, cultura e capacità di approfondimento di qualsiasi argomento. Anzi, spesso ti sei beccato anche del "pesantone" proprio perché per te la superficialità non esiste, tanto meno in questo periodo. Per questo sei completamente d'accordo con chi in Giappone sta raccogliendo delle firme per impedire a Trump di usare lo stile manga in contesti politici e militari.

Capricorno

Quando si dice avere una determinazione di ferro, è un senso del dovere davvero inscalfibile. Oggi, per te, sarà proprio così, caro Capricorno. Quindi, alla forza di volontà che ti instilla già da diversi giorni Marte a favore, oggi si unisce il senso e il valore profondo dell'importanza di quello che fai. Sei come i prof che hanno affittato due gommoni per evitare ritardi che gli avrebbero impedito lo svolgimento di esami e scrutini nell'isola di Ischia.

Acquario

Hai proprio l'impressione oggi che la situazione ti sia sfuggita di mano? Non hai il senso della realtà più stabile e senti proprio che le ansie, le aspettative e il bisogno di trovare il tuo posto nel mondo si facciano sentire così forti da crearti una sensazione di fastidioso malessere. Insomma, il relax spontaneo proprio oggi non è pervenuto. Potresti anche tu fare la pazzia di chi acquista il salvagente di Louis Vuitton per soli 3.400 euro.

Pesci

Tutta questa emotività rende il tuo pensiero davvero ampio, ma qualche volta così tanto ampio da perdere completamente l'orientamento. Le emozioni sono tantissime e fai fatica a metterle in fila una dietro l'altra. Se però si tratta di avere una visione creativa ed empatica, di sicuro non ti batterà nessuno. Senti che il tuo cervello è davvero troppo piccolo per contenere tutto quello che vorresti farci stare dentro. Avresti bisogno di un cervello in affitto. Apprezzi, per esempio, l'iniziativa dei mondiali di calcio che si svolgeranno per la prima volta su tre diversi paesi: Messico, Canada e Stati Uniti.