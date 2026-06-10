L’oroscopo di giovedì 11 giugno 2026: torna l’amore morbido per Toro e Cancro

Nell’oroscopo di giovedì 11 giugno 2026 la Luna si toglie dal segno dell’Ariete per passare in Toro: le passioni più ingorde si placano.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Oggi realizzi che non è necessario essere sempre all’attacco, sempre presenti o costantemente in competizione con qualcuno o qualcosa. La Luna questa mattina è ancora nel tuo segno e ti regala quell’energia utile per mettere a fuoco ciò che conta davvero. L’immagine perfetta è quella del porticciolo di Santa Margherita Ligure, dove una piccola barca di pescatori frigge e serve il pesce appena pescato: niente fronzoli, nessuna gara, soltanto semplicità e autenticità. Ed è proprio questa la lezione della giornata. Hai bisogno di costruire una quotidianità più ordinata, fatta di piccoli piaceri e di progetti concreti che sappiano nutrire il tuo benessere senza costringerti a correre sempre a cento all’ora.

Toro

Ti senti immerso in uno di quei momenti in cui tutto sembra funzionare perfettamente e persino la realtà supera le aspettative. Con Venere e Mercurio a favore, Marte nel tuo segno e la Luna che dal pomeriggio arriva a coccolarti ulteriormente, ogni emozione sembra amplificarsi. Vivi tutto in grande stile, senza mezze misure. Potresti ritrovarti proprio come quella turista svizzera fermata alla dogana dopo essere rientrata dalle vacanze con ben cinquantacinque valigie al seguito. Ecco, tu stai accumulando ricordi, soddisfazioni, emozioni e opportunità alla stessa velocità. Hai bisogno di spazio per contenere tutta questa abbondanza e, soprattutto, di godertela.

Gemelli

Non è che abbiate necessariamente bisogno di prendere appunti, ma qualche riflessione interessante potrebbe davvero meritare la vostra attenzione. Approfittate della Luna favorevole di questa mattina per lasciarvi ispirare da tutto ciò che stimola la vostra curiosità. Potreste sentirvi affascinati da esperienze raffinate e ricche di bellezza, proprio come l’evento organizzato da Dior e dal magazine Vogue a Taormina nei giorni scorsi, trasformato in una vera celebrazione del benessere e dello stile. Quando si tratta di scoprire cose nuove, siete sempre in prima fila. Oggi però non correte: osservate, assaporate e lasciate sedimentare tutto ciò che vi colpisce.

Cancro

Da questo pomeriggio la Luna torna finalmente a sorriderti e l’effetto sarà immediato. Ti sentirai più leggero, più brillante e decisamente più disposto a divertirti. Con Giove e Venere nel tuo segno tutto viene amplificato: il fascino, il desiderio di stare in mezzo agli altri e quella capacità di conquistare chiunque con una semplice battuta. Hai l’energia di una vera star pronta a salire sul palco. L’immagine che ti rappresenta è quella di Madonna che inaugura il Pride Month a Times Square, attirando attenzione, entusiasmo e applausi. Oggi sei proprio così: magnetico, travolgente e impossibile da ignorare.

Leone

Oggi sarà davvero facile farti andare su di giri. Tra Marte e Luna stortissimi hai il piede già pronto sull’acceleratore e la tentazione di intervenire su qualsiasi questione che ritieni ingiusta sarà fortissima. Ti basterà pochissimo per accendere una discussione o per partire in difesa di ciò che consideri corretto. Probabilmente saresti stato il primo a rimproverare la turista fermata in aeroporto con quaranta chili di sabbia e conchiglie prelevati da Stintino per arredare casa. Il punto però non è arrabbiarsi. Il punto è usare questa enorme energia combattiva per sostenere cause utili e battaglie che possano davvero fare la differenza.

Vergine

Non credi affatto nelle coincidenze e, a dire il vero, con il cielo che hai in questo momento non fai fatica a considerarle tali perché credi fermamente di meritartele. Venere, Mercurio, Marte e la Luna tutti a favore sembrano essersi messi d’accordo per regalarti una fase ricca di entusiasmo, soddisfazioni e occasioni davvero speciali. Hai la sensazione che la vita stia mettendo in scena uno spettacolo costruito apposta per sorprenderti, dove ogni tassello trova il suo posto al momento giusto. L’immagine perfetta è quella osservata nelle Filippine, quando il vulcano Mayon in eruzione è stato illuminato dal passaggio di una meteora, creando uno scenario naturale talmente straordinario da sembrare irreale. La tua quotidianità assomiglia proprio a questo: una combinazione rarissima di eventi, emozioni e opportunità che riescono a lasciarti a bocca aperta.

Bilancia

La sensazione è quella di sentirti esattamente come l’alpinista disperso per sette giorni tra le vette dell’Himalaya e poi ritrovato quasi miracolosamente. Non ti nego che Mercurio e Venere in quadratura dal segno del Cancro continuano a rendere piuttosto impegnativa la gestione delle emozioni, delle relazioni e persino dei pensieri più semplici. Oggi però qualcosa cambia. La Luna smette di metterti i bastoni tra le ruote già dalla tarda mattinata e tu inizi lentamente a ritrovare orientamento, lucidità e fiducia. È come riemergere da una nebbia fittissima e tornare finalmente a vedere il sentiero davanti a te.

Scorpione

Non è che tu sia realmente stanco, ma da questo pomeriggio la Luna in opposizione andrà a sommarsi a Marte già contrario e il risultato sarà una sensazione di affaticamento più evidente del solito. Nulla di preoccupante, sia chiaro, ma il tuo fisico e la tua mente potrebbero chiederti una pausa più insistente del previsto. L’immagine che rappresenta perfettamente questo momento è quella del Boeing Dreamliner a Francoforte costretto a fermarsi dopo un problema al carrello di atterraggio. Nessun disastro, semplicemente la necessità di rallentare e fare una verifica prima di ripartire. Ed è esattamente quello che dovresti fare anche tu.

Sagittario

La voglia di scherzare, divertirti e alleggerire qualsiasi situazione oggi è davvero incontenibile. La Luna favorevole della mattina ti rende frizzante, brillante e soprattutto desideroso di condividere buonumore con chiunque ti stia intorno. Hai quella leggerezza contagiosa che riesce a trasformare persino gli impegni più noiosi in qualcosa di piacevole. Probabilmente saresti stato tra gli studenti milanesi diventati virali per essersi presentati all’ultima lezione di ginnastica dell’ultimo anno del liceo come se stessero entrando in campo per una finale dei Mondiali. Tu sai benissimo che la vita va presa sul serio soltanto fino a un certo punto e oggi questa filosofia funziona alla perfezione.

Capricorno

In questo periodo costruire un discorso perfettamente lineare non è sempre semplicissimo. Mercurio in opposizione continua a creare qualche piccolo cortocircuito tra ciò che pensi e ciò che riesci effettivamente a comunicare. Oggi però la Luna favorevole arriva in tuo soccorso e ti aiuta a ritrovare almeno in parte quella lucidità che ultimamente sembrava un po’ appannata. Certo, forse non sarai ancora impeccabile nelle citazioni o nei riferimenti culturali. Un po’ come il sindaco di New York che utilizza Balotelli come esempio di disciplina e lavoro silenzioso: il messaggio arriva, anche se la scelta lascia qualche perplessità. Ma ciò che conta è che tu stia tornando a sentirti più saldo.

Acquario

Con Marte contrario e la Luna che dal pomeriggio si mette anch’essa di traverso, l’unico modo per affrontare la giornata è trovare scorciatoie intelligenti che ti permettano di ottenere il massimo senza sprecare energie preziose. E qui entra in gioco il tuo talento migliore: l’ingegno. L’esempio perfetto arriva da Elon Musk che, invece di realizzare un colossal tradizionale, decide di creare un trailer spettacolare sull’Iliade sfidando il celebre film Troy di Nolan utilizzando l’intelligenza artificiale. Ecco, il tuo compito oggi è esattamente questo: trovare soluzioni innovative che ti permettano di aggirare gli ostacoli senza affrontarli frontalmente.

Pesci

Vi vedo già emozionarvi davanti alla storia di Giuseppe e Costantino, i due amici centenari milanesi fin dall’asilo che condividono ancora oggi la stessa stanza nella medesima RSA dopo una vita intera trascorsa fianco a fianco. Del resto, con Venere, Giove, Mercurio e anche la Luna favorevoli, siete particolarmente sensibili a tutto ciò che parla di affetto, fedeltà e legami che resistono al tempo. Per voi queste non sono semplici notizie, ma veri e propri promemoria di quanto possa essere prezioso costruire rapporti autentici. Oggi guardate il mondo con occhi pieni di dolcezza e riuscite a cogliere il valore delle relazioni più sincere meglio di chiunque altro.