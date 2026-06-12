Oroscopo weekend, il cielo di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026: le previsioni di Ginny segno per segno

Questo è il weekend del passaggio di venere dal Cancro al Leone: preparatevi a tirare fuori tutti i vestiti più eccentrici che avete nell’armadio. Le previsioni di Ginny segno per segno per sabato 13 e domenica 14 giugno 2026.

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Nell’oroscopo del weekend di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 succede che Venere, il pianeta che ormai sappiamo bene essere legato all’amore, ai sentimenti e al modo in cui ci approcciamo al piacere, lascia il tranquillo Cancro per entrare nel più focoso Leone. Venere in questa posizione è calda, scenografica, passionale, generosa, orgogliosa e pure un po’ vanitosa.

A beneficiarne saranno sicuramente i segni di Fuoco, ma anche Gemelli e Bilancia, che ritrovano fascino e voglia di rimettersi in gioco. I segni fissi invece, soprattutto Acquario e Scorpione, già punzecchiati da Marte a sfavore, potrebbero fare i conti con qualche crepa nell’autostima e con una certa voglia di starsene per conto loro. Non è detto che sia un male, anzi. Nessun transito, infatti, arriva per nuocerci, ma per farci vedere qualcosa che magari fingevamo di non notare. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato è l’Acquario.

Ariete

Sabato: sei dolce e impacciato come un liceale alla prima cotta. Con Mercurio a sfavore, però, le parole ti restano incastrate in gola proprio quando vorresti dichiararti, ora che il cuoricino ha finalmente ricominciato a battere forte

Domenica: con la Luna a favore, la fantasia prende il volo e ciaone, via di film mentale! Peccato che, appena l’altra persona si avvicina, arrossisci con una timidezza che non sembra nemmeno la tua.

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Amore: si comincia a ragionare.

Fortuna: ti riempie di post-it amorosi.

Il consiglio del weekend: recupera qualche vecchio fumetto d’infanzia e concediti una lettura leggera.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Sabato: ti senti carico e anche parecchio sicuro di te, ma meglio non farti prendere troppo la mano. Il rischio è partire in quarta e reagire in modo un po’ troppo plateale anche davanti a situazioni che, tutto sommato, sarebbero gestibili con molta più calma.

Domenica: Venere in quadratura non ti aiuta di certo. Non ne hai per nessuno e sei pronto a bacchettare con veemenza chiunque osi contraddirti, che severità!

Amore: pensi che la soluzione ad ogni litigio si trovi in camera da letto.

Fortuna: non perdere di vista i tuoi valori.

Il consiglio del weekend: prepara biglietti di scuse da elargire all’occorrenza.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Sabato: siete pieni di entusiasmo, merito di questa bella Venere a favore che vi fa venire voglia di godervi tutto, ma proprio tutto. Avete l’aria di chi vuole celebrare la vita senza però tirarsi indietro quando c’è da rimboccarsi le maniche. In fondo lo sapete bene, la felicità condivisa vale sempre un po’ di più.

Domenica: per tutto il vostro buon cuore, con anche la Luna nel segno, vi meritate una medaglia ad honorem o almeno il bis della torta.

Amore: avanti tutta!

Fortuna: vi alza l’autostima.

Il consiglio del weekend: lanciatevi in nuovi flirt e avventure.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Sabato: quando si parla di giustizia, tu non riesci proprio a stare zitto. Con Marte, la Luna a favore e Mercurio nel segno, sei deciso e pronto a farti sentire quando qualcosa non va. Se qualcuno fa la voce grossa con prepotenza, tu gli ricordi subito che con te non si scherza e che è molto meglio moderare i toni.

Domenica: l’energia resta alta, ma riesci a farti ascoltare senza bisogno di alzare la voce, sei super convincente.

Amore: vivi di rendita.

Fortuna: la sfrutti per continuare a fare del bene.

Il consiglio del weekend: un pranzo con tutta la famiglia all’aria aperta.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Sabato: parti un po’ a rilento, con le gambe inchiodate e quella sensazione di occhi appiccicaticci che non promette niente di buono. Poi però cambia tutto. La Luna si toglie dalla quadratura ma, soprattutto, Venere entra nel tuo segno e ti riaccende con slancio sia l’umore che il cuoricino.

Domenica: una giornata perfetta per stare con gli amici o dedicarti a qualcosa che ti appassiona. La tua presenza è molto gradita e tu gongoli.

Amore: si può iniziare a ragionare.

Fortuna: propositiva.

Il consiglio del weekend: organizza una pizzata con gli amici.

Voto: 7

Vergine

Sabato: la Luna in bell’aspetto per gran parte della giornata e Mercurio, il tuo preferito in assoluto, ti aiutano a guardare le cose da una prospettiva più lucida, ampia e costruttiva. Ti senti centrata e determinata, pronta a puntare dritta come un treno verso i tuoi obiettivi.

Domenica: ti ritrovi a fare i conti con qualche piccolo intoppo emotivo, ma niente che la tua lucidità non riesca a gestire.

Amore: trovi tremendamente sexy un congiuntivo corretto.

Fortuna: non hai motivi per pensare che non ci sia.

Il consiglio del weekend: scopri i principi della mindfulness.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Sabato: finalmente Venere torna a tuo favore e tu puoi ricominciare a divertirti con tutti i tuoi outfit, senza farti più paranoie. Ami le stoffe ricercate, i capi scelti con cura e attenzione, le scarpe eleganti e gli accessori che sembrano messi lì per caso, ma in realtà sono studiati al millimetro. Senti anche tu profumo di nuovo shopping nell’aria?!

Domenica: attenzione a non farti prendere troppo dall’entusiasmo. Con Mercurio a sfavore, superare il budget sarà facilissimo, quindi meglio stabilirlo prima o mettere un limite alla carta.

Amore: magico come i tramonti sul mare.

Fortuna: te la giochi a sasso, carta e forbice.

Il consiglio del weekend: affronta una cosa alla volta.

Voto: 6

Scorpione

Sabato: la Luna in opposizione ti mette in allerta e lo sguardo diventa sospettoso, come quello di chi vuole trovare a tutti i costi qualcosa che non torna. Ogni parola la passi al vaglio del TAR, convinto che sotto sotto ci sia un complotto ai tuoi danni da smascherare.

Domenica: la situazione non si alleggerisce, anzi. Con Venere da poco in quadratura, sei pronto a impugnare la tua causa di lesa maestà.

Amore: ti prendi del tempo per ragionare sui tuoi effettivi bisogni.

Fortuna: sei convinto che nulla avvenga per caso.

Il consiglio del weekend: esplora il mondo della meditazione vapissana, per una migliore comprensione di sé.

Voto: 5

Sagittario

Sabato: finalmente Venere arriva dalla tua parte e tu hai voglia di corteggiare e di essere corteggiato in pompa magna, un po’ come accade tra i Wodaabe del Niger, che al rito del Guérewol dedicano anche diversi giorni di danze. Andarlo a vedere dal vivo, a questo punto, sembra un’ottima scusa per preparare la valigia!

Domenica: non c’è modo migliore per festeggiare il ritorno di Venere, e consolarti un po’ dalla Luna in opposizione, di un bel piatto di tradizionalissime tagliatelle fresche a casa della mamma.

Amore: preferisci prenderlo con calma.

Fortuna: vuole darti una mano nel regolarizzare il tuo umore.

Il consiglio del weekend: dedicati alle tue passioni partendo da quelle culinarie.

Voto: 6 –

Capricorno

Sabato: hai voglia di rompere la routine e buttarti in qualche esperienza nuova. Peccato che, con Mercurio in opposizione, capire come farlo diventi l’esperienza stessa. Zaino in spalla e autostop ti sembrano troppo azzardati, ma restare fermo nello stesso punto ti fa venire l’orticaria. Hai bisogno di un aiutino?

Domenica: con Venere finalmente fuori dall’opposizione, anche nei sentimenti ti senti più fiducioso e lanciato…dai buttati!

Amore: senti un sussulto zona cintola.

Fortuna: ha la memoria corta, un po' come te.

Il consiglio del weekend: condividi i tuoi programmi così se te li scordi ci sarà sicuramente qualcuno pronto a ricordarteli.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Sabato: ci mancava solo la quadratura di Venere, mi dirai, e io non posso che darti ragione. Però un tipo lungimirante come te sa sempre come portarsi a casa un insegnamento, anche da una giornata così deludente. Spesso, infatti, le intuizioni migliori arrivano proprio quando qualcosa ti costringe a cambiare prospettiva.

Domenica: l’umore migliora un pochetto ma è ancora molto, molto presto per stappare il vino buono.

Amore: chiuso per ferie.

Fortuna: attenzione a non riempirla di richieste.

Il consiglio del weekend: ordina la spesa online ma occhio a non esagerare con le schifezze.

Voto: 5

Pesci

Sabato: il romanticismo, per ora, sembra essersi preso una pausa. Però, con Marte che vi rende fighissimi e irresistibili, sono certa che non mancheranno pretendenti e nuove conquiste pronte a farvi tornare il batticuore.

Domenica: La Luna storta vi incupisce un po’, ma basta chiedervelo e siete subito pronti a far guizzare gli addominali, con quell’aria di finta indifferenza di chi, in realtà, aspettava solo che qualcuno glielo chiedesse.

Amore: sotto le lenzuola siete dei veri circensi.

Fortuna: non avete bisogno del cornetto in tasca.

Il consiglio del weekend: inseguite tutti i sogni che avete nel cassetto.

Voto: 7 e mezzo