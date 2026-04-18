Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: si riprendono Gemelli e Leone

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Preparatevi cari lettori dell'oroscopo, perché ci aspettano due settimane decisamente travolgenti con il grande evento del passaggio di Urano nel segno dei Gemelli, ufficialmente e prepotentemente. Di questo, però, ne parleremo nello specifico in un articolo dedicato, perché si tratta di una cosa grossa. Nel frattempo, nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 20 al 26 aprile 2026, mentre la Luna è calante, Mercurio e Marte restano in Ariete. Venere, invece, passa venerdì mattina presto nel segno dei Gemelli, pronta per un weekend particolarmente divertente.

Oroscopo, la classifica della settimana segno per segno sulla fortuna

Nella classifica dei segni più fortunata della prossima settimana spiccano Ariete, Toro e Gemelli: ecco la posizione segno per segno dal 20 al 26 aprile 2026.

12. Bilancia

Più che guardare le cose da un punto di vista diverso, dovresti proprio guardare la classifica dei segni zodiacali più fortunati sottosopra, cara Bilancia. So che ti stai impegnando quanto a elasticità mentale, ma non credo tu riesca ad arrivare a tanto. Il punto è che ancora tutti i pianeti ti danno fastidio: Mercurio, Marte, Giove e Saturno. Quindi, insomma, la tua voglia di socialità è pari a quella del buttafuori la sera di Capodanno.

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11. Cancro

Puoi sperare al massimo in qualche fugace sorrisino amoroso e qualche parola di conforto, ma il tutto soltanto fino a giovedì. Per il resto, sei talmente accigliato questa settimana che quasi quasi avremo paura persino a chiederti cosa vuoi per colazione. Sbraitare in modo disconnesso sarà il tuo sport preferito e quasi quasi ci prendi persino gusto.

10. Capricorno

L'amore cerca di risollevarti il morale fino a giovedì; poi anche lui abbandona ogni speranza e va al cinema da solo. Tutto questo perché i pianeti nel segno dell'Ariete ti rendono insicuro, tanto che la sindrome dell'impostore ti coglie anche quando devi dichiarare di avere effettivamente finito la terza media.

9. Scorpione

Sì, lo so, caro Scorpione, che ti ho un po' declassato nella classifica dei segni zodiacali più fortunati questa settimana e che tu non me la farai passare liscia. Ma devi tenere duro ancora fino a giovedì sera per colpa di Venere in opposizione che ti rende effettivamente caloroso come la mascherina nel freezer per sgonfiare le occhiaie. In compenso, però, se qualcuno ha voglia di consigli folli e schietti, tu sei proprio la persona giusta.

8. Acquario

Ti senti allergico a qualsiasi genere di tenerezza, che ti dà proprio l'impressione di star perdendo del tempo prezioso che potresti invece investire in qualcosa di molto più formativo, come per esempio recuperare tutte le puntate perse della tua serie TV preferita. Tutto ti risulta più piacevole e addirittura utile delle coccole sul divano. Per fortuna, in compenso, il tuo cervello va così veloce che potrebbe passare col rosso.

7. Sagittario

Rieccoci qua, dopo un breve momento di brio, in una posizione discutibile della classifica dei segni zodiacali più fortunati. Tutto questo per colpa dei pianeti che, dal fine settimana, entrano nel segno dei Gemelli e che ti rimettono subito a posto ogni arzillo desiderio vitale. In compenso, però, nessuno ti batte quanto a determinazione nel portare avanti tutte le dichiarazioni che hai fatto ad alta voce, compresa quella di andare a correre ogni mattina prima di entrare in ufficio.

6. Leone

Venere, ancora fastidiosa, effettivamente trattiene la tua esplosione di fascino, noiosamente, come la ritenzione idrica. Detto questo, però, la settimana sarà un'escalation di bellezza, con un gran finale nel fine settimana. A quel punto avrai la certezza di essere così irresistibile da poter scegliere con chi e come passare il tuo tempo libero, senza nemmeno doverti preoccupare di chiamare qualcuno.

5. Vergine

Venere ti darà fastidio, ma dal fine settimana, quindi ne riparleremo soprattutto la settimana prossima. Detto questo, è troppa la felicità per non avere più Mercurio e Marte tra le scatole. Per questo sei qui in alto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, più che altro per l'ottimismo, la buona volontà e la voglia di vedere tutto rosa a pois, anche quando non lo è completamente. Insomma, mi sento di premiare tutta la tua buona intenzione.

4. Pesci

Caro Pesci, tu hai proprio deciso che, comunque si muovano i pianeti, da questa parte della classifica non ti schioderai: dovranno portarti via a forza, come la macchina col carro attrezzi. Goditi invece, te lo dico da amica, gli ultimi giorni in cui i pianeti ti rendono consapevole di tutte le tue migliori qualità, perché poi la smetteranno da venerdì, con Venere a sfavore. Hai ancora qualche ora, quindi, per dichiararti apertamente prima che quella sensazione di essere graziato da una metafisica illuminata ti abbandoni.

3. Ariete

Qualsiasi cosa succeda nel cielo, tu senti di essere tra gli indiscussi protagonisti e non metti nemmeno in discussione l'idea di doverti fare delle domande. In effetti, Marte e Mercurio ti rendono non solo sicuro di te, ma anche il miglior peroratore delle tue cause e di quelle di chi ti sta simpatico. Il confronto non è proprio il tuo forte, ma in compenso la capacità di convincerci sì.

2. Toro

Goditi questa Venere che, ancora fino a tutto giovedì compreso, ti rende talmente buono, dolce e attento alle persone che ti stanno intorno che quasi ti commuovi anche quando qualcuno inciampa sul tombino. Senza gravi conseguenze, sia chiaro. Il tuo cuoricino è praticamente come una spugna ipersensibile che accoglie tutte le lacrime degli altri. Detto questo, tu sei idratato nell'anima e tra le cose migliori che ci capiteranno ogni giorno.

1. Gemelli

Caro Gemelli, direi che dopo le ultime settimane particolarmente difficili è arrivato il momento del riscatto e tu sei qua, pronto, già che ti sfreghi le mani. Venere arriva nel tuo segno zodiacale per la fine della settimana, ma soprattutto ci arriva Urano, che ti permetterà di dare sfogo senza freni a tutte le tue energie. Ti senti pronto per uno di quegli urli liberatori che nemmeno i Guns N' Roses sul palco?