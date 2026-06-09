Oroscopo di mercoledì 10 giugno 2026: amore sì ma con responsabilità, soprattutto per Ariete e Sagittario

L’oroscopo di mercoledì 10 giugno 2026 riporta equilibrio dopo giornate d’amore totale e travolgente. L’io ricorda quanto sia importante conoscere se stessi anche per stare bene in coppia. Lilith (in Sagittario) docet!

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Ariete

Oggi senti fortissimo l'impulso a rimettere le cose in ordine da tutti i punti di vista. Sistemare le relazioni che hanno qualcosa ancora in sospeso, organizzare le vacanze e preparare i buoni propositi già per il mese di settembre. Per questo non è bieca curiosità, ma piuttosto voglia di chiarezza, il tuo andare a curiosare gli stipendi dei tuoi colleghi, dato che da oggi entra effettivamente in vigore il decreto sulla trasparenza salariale.

Toro

Con Marte sempre nel tuo segno zodiacale e la Luna che oggi richiede rigore e struttura emotiva, preferisci mostrare le tue doti di stabilità e di principi anziché quelle più amorose e conviviali. Ti piace tantissimo, per esempio, la foto della nazionale norvegese per i mondiali con il claim "Vikings are coming".

Gemelli

In giornate come questa, in cui non ci sono pianeti che ti sollecitano particolarmente, viene fuori la tua voglia di prenderti delle piccole, quasi innocenti vincite che però ti pacificano l'animo. Farai un po' come Paola Cortellesi, che nel suo discorso al Quirinale per il 2 giugno si è accidentalmente dimenticata di citare Giorgia Meloni come prima donna presidente. Forse avrà avuto i suoi buoni motivi.

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Cancro

Con tutti questi pianeti a tuo favore, l'amore non ha nessuna intenzione di contenersi. Oggigiorno, caro Cancro, leggi del matrimonio segreto di Dua Lipa a Palermo, del quale stanno iniziando a uscire alcune indiscrezioni. Quanto vorresti anche tu goderti due o tre giorni d'amore, non necessariamente con tutto questo sfarzo e tutti questi vip! A te bastano due cuori, una capanna e, perché no, un piatto di pasta alla norma, che pare sia stato nel menù degli sposi.

Leone

La Luna, a sfavore, ti rende impossibile tacere quello che pensi, soprattutto se ha a che fare con delle piccole invidie dispettose. Si sa che sono da sempre il tuo forte. Per questo sei dalla parte della cantante "dito nella piaga" che fa notare ad Annalisa di averle copiato il look. Anche tu potresti esclamare più volte durante la giornata: "Che fastidio!"

Vergine

Non ti dimenticare che, in questo periodo, continui ad avere Venere e Marte insieme a favore, quindi la tua voglia di essere riconosciuta, amata, adorata e applaudita è davvero altissima. Effettivamente, però, fai un sacco di cose per meritarti tutto ciò. Invidio un pochino Alberto, il cui nome è stato dato a una nuova specie marina appena scoperta.

Bilancia

Pare proprio che sempre più medici del servizio sanitario nazionale prescrivano spettacoli teatrali ed eventi culturali di ogni genere per combattere l'ansia. Viene chiamata prescrizione sociale e la Toscana è apripista indiscussa in tutto ciò. Pensi che anche tu avresti davvero bisogno oggi, per combattere questo malumore cosmico, di una giornata al museo.

Scorpione

Oggi ti è chiarissimo quanto sia necessario usare l'astuzia, l'arguzia, l'ingegno, tutte caratteristiche che effettivamente hai in abbondanza già nel dna. Forse non sempre nella totale legalità, ma oggi qualche piccolo sgarro ti sarà utile e necessario, un po' come se fosse un piccolo prestito chiesto alla fortuna divina. Sono sicura che, senza far male a nessuno, riuscirai a trovare qualche piccolo escamotage per darti un po' di tregua dalla sensazione di fatica di Marte. Ad esempio, apprezzi la trovata di un neo papà del quartiere Monti a Roma che mette il passeggino davanti alla targa dell'automobile per ingannare le telecamere.

Sagittario

Con la Luna a tuo favore, oggi non ci pensi nemmeno a stare zitto e a subire delle piccole ingiustizie. Anzi, Lilith, nel tuo segno zodiacale, ti ricorda quanto, per i propri diritti e per i propri bisogni emotivi, sia assolutamente necessario lottare. Così hanno fatto i due turisti della Florida che si sono trovati a pagare 44 € per due gelati acquistati in Piazza di Spagna. Completamente ingiusto.

Capricorno

Con Giove in opposizione, che ti fa sentire forte il senso di scarsità, e con Luna e Venere storti, che ti fanno invece sentire solo e senza nessuno a cui appoggiarti. Oggi, caro Capricorno, invidi proprio i ladri che hanno messo a punto il colpo da un milione alla casa d'aste Sant'Agostino di Torino, rubando diamanti e orologi. Certo, c'è da ammettere che sono stati effettivamente molto scaltri e soprattutto molto organizzati, due qualità che di certo non ti mancano. Nel tuo caso però, mi raccomando, niente furti!

Acquario

Ognuno gode delle sue proprie vittorie, caro Acquario, e tu oggi festeggi l'essere passato indenne attraverso questa ondata di amore che ha travolto quasi tutti. Insomma, sei riuscito a mantenere la tua posizione indipendente e addirittura un pochino distaccata, senza però creare dispiacere a nessuno. Festeggi come l'Ascoli, che torna finalmente in serie B dopo due anni.

Pesci

Da quando hai scoperto che Trump ha lanciato il sito aliens.gov, i tuoi nuovi obiettivi sono quelli di preparare un'ottima accoglienza per gli amici galattici, perché tu oggi, caro Pesci, ami veramente tutti in modo incondizionato, senza confini e, soprattutto, senza giudizio. Questo è il tuo bello: tenere il cuore spalancato e pronto ad accogliere chiunque e in qualsiasi forma.